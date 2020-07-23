Маршрутка улетела в кювет на Днепропетровщине, есть пострадавшие. ФОТО

В Петриковском районе Днепропетровской области в результате ДТП происшествия с участием маршрутного автобуса пострадали, по разным данным, 12 или 15 человек. Водитель сбежал.

Об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции, информирует Цензор.НЕТ.

"Дорожная авария с участием микроавтобуса "Газель Рута" произошла сегодня, 23 июля, около 15:30 вблизи села Шульговка в Петриковском районе Днепропетровской области. Полицейские установили, что автобус двигался по маршруту "Каменское - СТ Чайка". Предварительно, водитель не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, слетел в кювет и перевернулся", - сказано в сообщении.

В автобусе находилось около 20 пассажиров. В результате дорожно-транспортного происшествия 12 пассажиров были доставлены в больницу.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.

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Пресс-служба Министерства внутренних дел Украины на странице в Фейсбуке сообщает, что водитель скрылся с места ДТП, сейчас принимаются меры для его задержания. По данным МВД, в лечебное учреждение доставлены15 человек.