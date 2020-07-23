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Маршрутка улетела в кювет на Днепропетровщине, есть пострадавшие. ФОТО

В Петриковском районе Днепропетровской области в результате ДТП происшествия с участием маршрутного автобуса пострадали, по разным данным, 12 или 15 человек. Водитель сбежал.

Об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции, информирует Цензор.НЕТ.

"Дорожная авария с участием микроавтобуса "Газель Рута" произошла сегодня, 23 июля, около 15:30 вблизи села Шульговка в Петриковском районе Днепропетровской области. Полицейские установили, что автобус двигался по маршруту "Каменское - СТ Чайка". Предварительно, водитель не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, слетел в кювет и перевернулся", - сказано в сообщении.

В автобусе находилось около 20 пассажиров. В результате дорожно-транспортного происшествия 12 пассажиров были доставлены в больницу.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.

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Пресс-служба Министерства внутренних дел Украины на странице в Фейсбуке сообщает, что водитель скрылся с места ДТП, сейчас принимаются меры для его задержания. По данным МВД, в лечебное учреждение доставлены15 человек.

Маршрутка улетела в кювет на Днепропетровщине, есть пострадавшие 01

Автор: 

ДТП (7684) маршрутки (546) Нацполиция (16550) автобус (98) Днепропетровская область (4052)


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Топ комментарии
+5
Тікати є сенс тільки у випадку, коли бухнув. Зараз прокапається і зранку скаже, що перелякався.
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23.07.2020 20:14
+3
Летіла собі маршрутка летіла і раптом дорогу перебігло дерево.
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23.07.2020 20:00
+3
) а єслі маршрутка була на євробляхі ?
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23.07.2020 20:11
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С приходом зеленских Украина как та маршрутка летит в кювет...
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23.07.2020 19:42 Ответить
ну и как далеко водила... сбежит?
еще одну статью себе "набегает"
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23.07.2020 19:59 Ответить
) а єслі маршрутка була на євробляхі ?
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23.07.2020 20:11 Ответить
Тікати є сенс тільки у випадку, коли бухнув. Зараз прокапається і зранку скаже, що перелякався.
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23.07.2020 20:14 Ответить
мало не збрехав... пішла вже інформація що розшукують водія втікача )))
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23.07.2020 20:22 Ответить
Тут другая беда, что бы его с полтавским бегуном не перепутали.
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23.07.2020 20:27 Ответить
наоборот - ОПГ будет - и копам вместо медалей... орден выпишут ))))
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23.07.2020 20:36 Ответить
А Кличко делает велосипедные дорожки.... перед выборами.
Маршрутка улетела в кювет на Днепропетровщине, есть пострадавшие - Цензор.НЕТ 394
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23.07.2020 20:00 Ответить
Права прикольна, тільки незрозуміло з якої сторони стовп об'їзджати.
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23.07.2020 20:15 Ответить
там со складным велосипедом только разрешено.
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23.07.2020 20:31 Ответить
Летіла собі маршрутка летіла і раптом дорогу перебігло дерево.
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23.07.2020 20:00 Ответить
не справился потому что ямы обьезжал)))проедьте по дороге Днепро-Кропивницкий тоже не справитесь с управлением умники!!
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23.07.2020 20:41 Ответить
и таких дорог у нас вагон и маленькая тележка.у нас только в новостях дороги классные и темпами строительства дорог опережаем Швейцарию.
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23.07.2020 20:57 Ответить
зря шоли Новака разраьатывают
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23.07.2020 21:48 Ответить
А ми тут живемо. Кожен день їздимо. Іноді виникає бажання продати машину, почекати рочків з п"ять а потім купити знову і доїхати до місця призначення. До того ж при баригах цю дорогу поставили в плани на капітальний ремонт, але прийшли ті що не крадуть і гроші зразу скінчилися. Зараз навіть не латають. Суки
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24.07.2020 06:03 Ответить
 
 