"Окопна війна": Останній бій капітана Лавренка. Слідами героя. ВІДЕО+ФОТО

У межах зйомок рубрики "Окопна війна" вдалося побувати в селищі Піски, неподалік Донецька, за кількасот метрів від того місця, де 21 липня 2014 року прийняв свій останній бій офіцер Збройних сил України, Герой України - Олександр Лавренко.

Як передає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман, 21 липня 2014 року почалася бойова операція зі звільнення селища Піски Донецької області. Зведеній групі під командуванням Дмитра Кащенка, на той момент - комбата танкового батальйону 93 бригади ЗСУ, було поставлено ​​завдання знищити ворожі блокпости в місті і зачистити його від російських терористів. Таким чином мали деблокувати Донецький аеропорт.

Група розділилася на дві частини. За рішенням Дмитра Кащенка Олександр Лавренко - командир першої танкової роти - мав висунутися в бік Донецька. Основною групою керував комбат, який особисто штурмував укріпрайон біля моста між Пісками і Первомайським.

Олександр Лавренко розніс блокпост, підбив один російський танк, знешкодив другий. Крім того, його екіпаж знищив автобуси з піхотою, які прибули з Донецька. Тоді загинули близько ста кремлівських найманців.

Окупанти просто так не здавалися і били по наших захисниках з мінометів. Саша відкрив вогонь і розстріляв весь боєкомплект, зрозумівши, що боєприпасів немає, він поїхав на окупантів, щоб задавити їх заживо. Йому вдалося знищити кілька мінометних розрахунків, проте вороги, яких було дуже багато, спалили танк капітана Лавренка. Коли противник пізніше діставав український екіпаж звідти, то механік-водій і навідник - це відповідно: Олександр Вахромєєв і Андрій Купягін були вже мертвими. Олександр Лавренко, щоб не потрапити до рук терористів живим, - підірвав себе гранатою.

На жаль, більшість українців забули про цю дату і про переможний бій, який у майбутньому відкрив для нас величезні можливості для наступу на Донецьк, хоча ми ними не скористалися. Нам вдалося тоді вибити російських окупантів і зайняти місто. Українські війська в бою перемогли, вони не відступали, не мирилися, не просили пощади, а довели, що на своїй землі ми не дамо панувати нікому.

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