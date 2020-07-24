"Окопна війна": Останній бій капітана Лавренка. Слідами героя. ВІДЕО+ФОТО
У межах зйомок рубрики "Окопна війна" вдалося побувати в селищі Піски, неподалік Донецька, за кількасот метрів від того місця, де 21 липня 2014 року прийняв свій останній бій офіцер Збройних сил України, Герой України - Олександр Лавренко.
Як передає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман, 21 липня 2014 року почалася бойова операція зі звільнення селища Піски Донецької області. Зведеній групі під командуванням Дмитра Кащенка, на той момент - комбата танкового батальйону 93 бригади ЗСУ, було поставлено завдання знищити ворожі блокпости в місті і зачистити його від російських терористів. Таким чином мали деблокувати Донецький аеропорт.
Група розділилася на дві частини. За рішенням Дмитра Кащенка Олександр Лавренко - командир першої танкової роти - мав висунутися в бік Донецька. Основною групою керував комбат, який особисто штурмував укріпрайон біля моста між Пісками і Первомайським.
Олександр Лавренко розніс блокпост, підбив один російський танк, знешкодив другий. Крім того, його екіпаж знищив автобуси з піхотою, які прибули з Донецька. Тоді загинули близько ста кремлівських найманців.
Окупанти просто так не здавалися і били по наших захисниках з мінометів. Саша відкрив вогонь і розстріляв весь боєкомплект, зрозумівши, що боєприпасів немає, він поїхав на окупантів, щоб задавити їх заживо. Йому вдалося знищити кілька мінометних розрахунків, проте вороги, яких було дуже багато, спалили танк капітана Лавренка. Коли противник пізніше діставав український екіпаж звідти, то механік-водій і навідник - це відповідно: Олександр Вахромєєв і Андрій Купягін були вже мертвими. Олександр Лавренко, щоб не потрапити до рук терористів живим, - підірвав себе гранатою.
На жаль, більшість українців забули про цю дату і про переможний бій, який у майбутньому відкрив для нас величезні можливості для наступу на Донецьк, хоча ми ними не скористалися. Нам вдалося тоді вибити російських окупантів і зайняти місто. Українські війська в бою перемогли, вони не відступали, не мирилися, не просили пощади, а довели, що на своїй землі ми не дамо панувати нікому.
Будь ласка, зачекайте...
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- А з Антоненком- Riffmaster (польським євреєм ), який посмів захищати Україну - "успішно справляються", травмують в тилу, але свої же (українські "небожителі") Травмують не осколками, кулями, чи снарядами.,. Травмують, тримаючи не винуватого, більше пів року в каталажці... "Нє ходіл би ти, Андрюха, во солдати- українські патрійоти". Та й іншим, але "своїм" - недвозначне застереження...
-Чи можливо, що на фронті їх концентрація незрівнянно і непропорційно менша, ніж на Печерських пагорбах? Чи й приклад самого ЗЕ - заразний... бо він - не там, але - тут... Як там вони гутарють, чи рекомендують - " стой здесь і нє іді туда" ? "Такіє люді імєнно в тилу і нужни", "Всє в бронє" - нє люді, а танкі"
строители блин....кроме ГУЛАГа ни хрена не умеете...
- Ало, матусю, чуєш, я вмираю.
За мою душу Бога помоли.
Я впевнений, нас заберуть до раю
Тому що в пеклі ми уже були.
Ми мусимо в боях перемагати-
Нікому не здолати нашу лють,
І я кільце вже висмикнув з гранати,
Лиш ось чекаю поки підійдуть.
- Ходіть сюди, страшні незвані гості,
Є в мене подаруночки малі,
Які порозкидають ваші кості...
Мої хоч теж… та по Моїй землі.!!!
Раптовий вибух обірвав розмову
І десь почувся материнський зойк.
На небі зірка загорілась нОва-
Пішов до сотні сотень черговий Герой.
(зі збірки віршів воїнів АТО)
Діти пишуть вірші,
Тим, що вбиті війною.
Татуся чекають всі,
Тут за них стоять горою.
Знають дітки, що їх
Татки з Янголом поруч,
В райських хатках своїх,
Й поглядають всі вгору.
Це зі слів своїх мам ,
Ці сирітки узнали,
Посивівших вже дам,
Які горя зазнали.
Смерть з косою свою,
Взнали діточки рано.
В їх влетіла сім'ю,
Принесла в душу рану.
А хто горе приніс,
В мою мирну країну?
Московит! Всунув ніс,
Вліз в мою Батьківщину.
21.10.2018
Анатолій Березенський
Ті українці, що обрали "мир" і "хліб" у 1922-му, вже через десять років їли своїх власних дітей....! .
Данный бой и действия танка Лавренко были описаны несколькими непосредственными участниками боя со стороны сепаратистов (например, здесь https://eastdiary.livejournal.com/81703.html#comments , или здесь: https://lostarmour.info/spoils/item.php?id=16 ). Даже и видео есть (https://www.youtube.com/watch?v=T-O3q-ekTuQ ). Кроме того, есть очень хороший сайт https://lostarmour.info/ , в котором дается подробная информация по всей технике, участвующей в войне. Там тоже есть описание и фотографии подбитого, а затем восстановленного танка (танк был восстановлен сепаратистами).
Описание боя, данное несколькими участниками в чем-то разнится, в чем-то сходится. Если исходить из тех обстоятельств, которые ни один из авторов не отвергает, то обстоятельства гибели выглядят примерно следующим образом.
1) Атака ВСУ была неожиданной.
2) Оба автора начисто отрицают наличие у сепаров минометов, и, наоборот, подчеркивают то, что огонь минометов и АГСов ВСУ был плотным и эффективным.
3) Оба автора указывают, что танк Лавренко действовал без поддержки пехоты, которая подевалась непонятно куда и никак себя не проявляла: один из авторов утверждает, что она была отсечена огнем пехоты, второй это отрицает (думается мне, что пехота осталась на блокпосту, в который ворвался танк, а потом стала действовать сама по себе).
4) Танк, ворвавшись на первый блок-пост, разгромил его. Сепары (командир "Игрок") разбежались, впрочем, без потерь с их стороны.
5) После этого, танк один, без поддержки пехоты, двинулся по дороге.
6) Танк был обстрелян и поврежден из ... ПТРС (пятизарядное противотанковое ружье конструкции Симонова, времен 2 МВ), т.к. СПГ-9 дал несколько осечек. После чего экипаж сделал роковую ошибку, развернувшись к стреляющим кормой. Как итог, получил еще несколько выстрелов из ПТРСа и "Утеса" в кормовую часть, а так же по приборам наблюдения и крупнокалиберному пулемету.
7) Танк начал уходить обратно к блок-посту. Из танка подтекало масло, он дымил. Сепары стали его догонять, чтобы добить, но отстали.
8) По неизвестным причинам (возможно был обстрелян расчетом или несколькими расчетами РПГ, которые, разбегаясь с блок-поста, невольно оказались у него в тылу), танк развернулся и вновь поехал обратно, навстречу догоняющей его группе, и в итоге был расстрелян в упор расчетом СПГ-9, который в этот раз осечки не дал. Однако, получив попадание в борт и загоревшись, танк хода не потерял и стал уходить обратно, но через некоторое время остановился и взорвался (но, не БК, это автор особо подчеркнул).
9) Когда танк был добит и сепары подошли к первому блок-посту, пехоты ВСУ там уже не было, блок-пост был пуст.
Разница в описаниях: один говорит, что танк вел активный огонь из пушки и крупнокалиберного пулемета, другой это отрицает (возможно, описывают разные периоды боя). Один утверждает, что пехоты (ВСУ и своей) вообще не видел, как отрицает и огневой бой стрелковым оружием (их пехота разбежалась, а пехоты ВСУ он не видел), второй говорит, что пехоту ВСУ отсекли огнем стрелковые подразделения.
10) Когда подошли к танку, экипаж был мертв, двое из членов экипажа были обгоревшими.
Вот собственно, что известно достоверно.
Рассказы о раздавленных минометных батареях и расстрелянных автобусах с пехотой - рассказы "в пользу бедных", чтобы собственные ошибки прикрыть и "подвигами" их "замазать".
Ошибки следующие:
1) Танк, действующий в качестве штурмового (танк НПП) ни в коем случае не должен отрываться от своей пехоты.
2) При такого рода действиях, командиром является командир стрелкового подразделения, которое танк поддерживает, а не наоборот (для этого есть такая вещь, как радиостанция, на крайний случай, внешний разъем ТПУ, к которому можно подключиться снаружи, через шлемофон. Если и это сложно для понимания, то - голосом: командир танка крышку люка приоткрывает, а командир пехотинцев молотком по броне стучит, чтобы танкист высунулся и получил команду).
3) Танковый экипаж, который вздумал ехать по шоссе, обсаженном лесопосадкой (а не по обочине, "цепляя" бортом лесопосадку), должен осознавать, что его маршрут будет коротким и окончится гибелью.
4) Танк необходимо держать лобовой проекцией к противнику (во всех видах боя), не подставляя под огонь борт и корму.
Всё.Если есть возражения по существу - готов выслушать.
Орки вийшли за Донецьк
Стали блокпостами.
Видно їм Пісків кінець,
В летовище брами.
Далі шлях на Павлоград,
Де шахти й ракети.
Вже не буде їм завад,
Взяти всі секрети.
Там відкриється Дніпро,
Та купа заводів.
В їх очах все те добро,
І до річки сходи.
Із Черкаського пішла,
Танкова бригада.
З неї у Піски зайшла,
Лавренка ормада.
Розігнали блокпости,
Підбили два танки.
І готові далі йти,
Добити підранки.
В них поцілив СПГ
І танк загорівся.
Вдарив по них і вдруге
Й командир підвівся.
Вже механіка нема,
Вахромєєв мертвий.
Й Кулагіна обніма,
Плащ і коса смерті.
А до танка ворог йде,
З Росії фашисти.
Наш їх поліцай веде,
З донецьких «русистів».
Ротний витягнув кільце,
З твердої гранати.
Впало в ноги кружальце,
Ворогу відплати.
Розірвало тих, хто йшов,
Загинув й Лавренко.
Так на небо він пішов,
Пам*ятай їх Ненько.
24.07.2020
Анатолій Березенський