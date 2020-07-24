"Окопная война": Последний бой капитана Лавренко. По следам героя. ВИДЕО+ФОТО

В рамках съемок рубрики "Окопная война" - удалось побывать в поселке Пески, неподалеку от Донецка, в нескольких сотнях метров от того места, где 21 июля 2014 принял свой последний бой офицер Вооруженных сил Украины, Герой Украины - Александр Лавренко.

Как передает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман, 21 июля 2014 началась боевая операция по освобождению поселка Пески Донецкой области. Сводной группе под командованием Дмитрия Кащенко, на тот момент - комбата танкового батальона 93 бригады ВСУ была поставлена задача уничтожить вражеские блокпосты в городе и зачистить его от российских террористов. Таким образом должны были деблокировать Донецкий аэропорт.

Группа разделилась на две части. По решению Дмитрия Кащенко, Александр Лавренко - командир первой танковой роты, должен был выдвинуться в сторону Донецка. Основной группой руководил комбат, который лично штурмовал укрепрайон у моста между Песками и Первомайским.

Александр Лавренко разнес блокпост, подбил один российский танк, обезвредил второй. Кроме того, его экипаж уничтожил автобусы с пехотой, которые прибыли из Донецка. Тогда погибли около ста кремлевских наемников.

Оккупанты просто так не сдавались и били по нашим защитникам из минометов. Саша открыл огонь и расстрелял весь боекомплект, поняв, что боеприпасов нет, он поехал на оккупантов, чтобы задавить их заживо. Ему удалось уничтожить несколько минометных расчетов, однако враги, которых было очень много, сожгли танк капитана Лавренко. Когда противник позже доставал украинский экипаж оттуда, то механик водитель и наводчик - это соответственно: Александр Вахромеев и Андрей Купягин были уже мертвыми. Александр Лавренко, чтобы не попасться в руки террористов живым - подорвал себя гранатой.

К сожалению большинство украинцев забыли об этой дате и о победном бое, который в будущем открыл для нас огромные возможности для наступления на Донецк, хотя, мы ими не воспользовались. Нам удалось тогда выбить русских оккупантов и занять город. Украинские войска в бою победили, они не отступали, не мирились, не просили пощады, а доказали, что на своей земле мы не дадим господствовать никому.

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