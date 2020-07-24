"Жигулі" і мікроавтобус зіткнулися у Дніпрі, постраждали 6 людей. ФОТО

У Дніпрі на вулиці Академіка Боголюбова сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої зазнали травм шестеро осіб.

Про це повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС у Дніпропетровській області, інформує Цензор.НЕТ.

"Сталося зіткнення двох автомобілів: ВАЗ-2107 і Mercedes-Benz VITO. В результаті ДТП постраждали 6 людей", - сказано в повідомленні.

Постраждалим надали першу допомогу і передали їх співробітникам "швидкої" для госпіталізації.

Як розповіли в поліції "Укрінформу", "Жигулі" зупинилися на розриві двох суцільних смуг, за ними стояли ще три машини. У цей момент Mercedes мав намір об'їхати машини, які пропускали транспорт, і виїхав через суцільну на зустрічну смугу руху, але водій втратив контроль над автомобілем.

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В результаті мікроавтобус вилетів на узбіччя, де врізався в дерево.







