"Жигулі" і мікроавтобус зіткнулися у Дніпрі, постраждали 6 людей. ФОТО
У Дніпрі на вулиці Академіка Боголюбова сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої зазнали травм шестеро осіб.
Про це повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС у Дніпропетровській області, інформує Цензор.НЕТ.
"Сталося зіткнення двох автомобілів: ВАЗ-2107 і Mercedes-Benz VITO. В результаті ДТП постраждали 6 людей", - сказано в повідомленні.
Постраждалим надали першу допомогу і передали їх співробітникам "швидкої" для госпіталізації.
Як розповіли в поліції "Укрінформу", "Жигулі" зупинилися на розриві двох суцільних смуг, за ними стояли ще три машини. У цей момент Mercedes мав намір об'їхати машини, які пропускали транспорт, і виїхав через суцільну на зустрічну смугу руху, але водій втратив контроль над автомобілем.
В результаті мікроавтобус вилетів на узбіччя, де врізався в дерево.
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