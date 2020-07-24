"Жигули" и микроавтобус столкнулись в Днепре, пострадали 6 человек. ФОТО

В Днепре на улице Академика Боголюбова произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого получили травмы шесть человек.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Произошло столкновение двух автомобилей: ВАЗ-2107 и Mercedes-Benz VITO. В результате ДТП пострадали 6 человек", - сказано в сообщении.

Пострадавшим оказали первую помощь и передали их сотрудникам "скорой" для госпитализации.

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Как рассказали в полиции "Укринформу", "Жигули" остановились на разрыве двух сплошных полос, за ними стояли еще три машины. В этот момент Mercedes намеревался объехать машины, которые пропускали транспорт, и выехал через сплошную на встречную полосу движения, но водитель потерял контроль над автомобилем.

В результате микроавтобус вылетел на обочину, где врезался в дерево.

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