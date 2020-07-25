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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Футбольний турнір, присвячений пам'яті вбитого найманцями РФ школяра Степана Чубенка, відбувся на Донеччині. ФОТОрепортаж

У Краматорську Донецької області відбувся четвертий футбольний турнір "Більше, ніж життя" пам'яті воротаря місцевої команди "Авангард" Степана Чубенка, який загинув шість років тому від рук найманців "ДНР".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу 81-ї окремої аеромобільної бригади, в змаганнях брали участь вісім команд із Костянтинівки, Покровська, Полтави та Краматорська. Перемогла команда бійців 81-ї ОАМБр.

"Як стверджують учасники змагань, у майбутньому цей турнір має стати всеукраїнським", - наголошується в повідомленні.

Футбольний турнір, присвячений памяті вбитого найманцями РФ школяра Степана Чубенка, відбувся на Донеччині 01

Дивіться також: Звільнений окупантами вбивця українського школяра Чубенка терорист Погодін реконструює дороги в Севастополі на виділені Москвою гроші. ФОТОрепортаж

Футбольний турнір, присвячений памяті вбитого найманцями РФ школяра Степана Чубенка, відбувся на Донеччині 02
Футбольний турнір, присвячений памяті вбитого найманцями РФ школяра Степана Чубенка, відбувся на Донеччині 03
Футбольний турнір, присвячений памяті вбитого найманцями РФ школяра Степана Чубенка, відбувся на Донеччині 04
Футбольний турнір, присвячений памяті вбитого найманцями РФ школяра Степана Чубенка, відбувся на Донеччині 05
Футбольний турнір, присвячений памяті вбитого найманцями РФ школяра Степана Чубенка, відбувся на Донеччині 06
Фото: facebook.com/81oaembr

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Нагадаємо, 16-річний Степан Чубенко зник 23 липня 2014 року на залізничному вокзалі в Донецьку після того, як приїхав із Києва, на шляху до Краматорська. 6 жовтня було знайдено його тіло, яке впізнала мати.

Досудове розслідування встановило, що 28 липня 2014 року троє жителів Донецької області в селі Горбачова-Михайлівка Пролетарського району Донецька з вогнепальної зброї вбили хлопця. Були названі підозрювані у вбивстві - Юрій Москальов, Максим Сухомлинов і Вадим Погодін.

У Криму за запитом України заарештували терориста "ДНР" Погодіна. Його затримали 20 червня 2017 року у Ялті і рішенням суду заарештували на 40 діб.

21 липня Генеральна прокуратура України звернулася в прокуратуру РФ із запитом про видачу найманця РФ.

Читайте також: Суд засудив до довічного ув'язнення вбивць українського школяра Чубенка, - Жебрівський

30 липня стало відомо, що окупанти в Криму звільнили терориста "ДНР" Погодіна, якого звинувачують у вбивстві школяра Чубенка на Донбасі.

У 2020 році Вадим Погодін, який убив на Донбасі українського школяра Степана Чубенка, став заступником директора компанії "Технології та реставрації", яка ремонтує вулиці, східці та інші об'єкти в окупованому Криму.

Автор: 

Краматорськ (679) футбол (1585) Чубенко Степан (22)


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Топ коментарі
+27
А чому футболісти вищої ліги не згадують про цього хлопця ?
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25.07.2020 20:51
+24
дитину катували і вбили лише за стрічку з українською символікою і за те, що грав у футбол та мав власну думку. Дитина у свої 16 мала тверде переконання щодо країни і не зрадила її, тому і вбили його з особливою цинічністю
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25.07.2020 20:56
+17
Наёмник и кацап это одно и тоже. Те кто пошёл с оружием против Украины,по умолчанию позорные кацапы
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25.07.2020 20:50
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Наёмник и кацап это одно и тоже. Те кто пошёл с оружием против Украины,по умолчанию позорные кацапы
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25.07.2020 20:50 Відповісти
Результаты и последствия "защиты русскоязычных" безумными орками просто ужасают.
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25.07.2020 20:51 Відповісти
А чому футболісти вищої ліги не згадують про цього хлопця ?
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25.07.2020 20:51 Відповісти
Тому, що там ахметовська та суркісівська камарилья править бал, а їх "патріотичні" настрої, я думаю пояснювати не треба.
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25.07.2020 21:39 Відповісти
тому що бубочка образиться... ранима натура
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26.07.2020 02:17 Відповісти
турніру,звичайно,бути!обов'язково...цікавить інше,яким боком тут пфл та інші клоуни?
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25.07.2020 20:55 Відповісти
дитину катували і вбили лише за стрічку з українською символікою і за те, що грав у футбол та мав власну думку. Дитина у свої 16 мала тверде переконання щодо країни і не зрадила її, тому і вбили його з особливою цинічністю
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25.07.2020 20:56 Відповісти
Почему за 6 лет Украина не потребовала екстрадиции и не обвинила РФ на международном уровне в покрывании убийц и террористов?
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25.07.2020 20:58 Відповісти
Почитайте не лише заголовок
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25.07.2020 21:53 Відповісти
никто не скажет почему я люто ненавижу кацапов с февраля 2014 года, этих брехливых животных , мразей на четырёх костях?
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25.07.2020 20:59 Відповісти
Бо ти Бандерівець та Українець.
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25.07.2020 21:06 Відповісти
А я кацапов ненавидел ещё с 2004 со времен овоща 😈😈😈 Первый майдан тогда показал какие росеяни мудаки
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25.07.2020 21:30 Відповісти
В нас таки схожі долі...
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25.07.2020 21:36 Відповісти
Каким бы Ющ не был, травить человека диоксином это почерк кацапов. Овощ на такое не пошёл бы, тот максимум шапку мог украсть в подворотне😆
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25.07.2020 21:38 Відповісти
В 2004 році я поїхав вантажівкою в Донецьк, в районі аеропорту мене зупинили міліціянти, а потім через деякий час побачили прапорець з агітацією Ющенка, і сказали щоб я його зняв бо живим з Донецька не виїду. На все життя чогось запомнилось.
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25.07.2020 21:42 Відповісти
А я пам'ятаю у той час хлопців з однаковою виправкою у темно-синіх костюмах з такими же валізами. Вони їхали громадським транспортом і стояли на відстані метри три один від одного. Ймовірно маскувалися так. Було дуже страшно, але тоді минулося
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25.07.2020 22:18 Відповісти
інші клоуни то ффу...турнір не під егідою ффу...сєпари недотрахані.
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25.07.2020 21:02 Відповісти
Вічна пам'ять.
А цензор, поскупився на фото Степана.
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25.07.2020 21:18 Відповісти
Прости Чубенко, мы так и не отомстили твоим палачам.
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25.07.2020 21:19 Відповісти
Той хлопчина був Патріот і Українець. Вічна тобі пам"ять. Хай кожний малий у цих турнірах усвідомить, яку він приніс жертву, що б вони могли вільно рости і грати в футбол.
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25.07.2020 21:23 Відповісти
А почему эта тварь еще жива,где наша агентура,где государство ипона мать....
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25.07.2020 21:53 Відповісти
действительно , неужели у цензора нет нормального фото Степана Чубенко? почему когда про куйла- фото на полэкрана, жаль только, что без чёрной полосы ?
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25.07.2020 22:05 Відповісти
Футбольний турнір, присвячений пам'яті вбитого найманцями РФ школяра Степана Чубенка, відбувся на Донеччині - Цензор.НЕТ 675
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25.07.2020 22:12 Відповісти
Мама убитого Степана Чубенко - "Я горжусь своим сыном, но мне очень-очень плохо без него"
https://censor.net/resonance/416073/ya_gorjus_svoim_synom_no_mne_ochenochen_ploho_bez_nego_mama_ubitogo_v_donetske_16letnego_patriota_ukrainy
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25.07.2020 22:18 Відповісти
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25.07.2020 22:43 Відповісти
хотелось бы знать дрожит ли рука молодого зебила, когда он вяжет майдановскую ленту на свой рюкзак... или уже не вяжет?
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25.07.2020 23:00 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 А Павелко , вам что-то говорят эти имена:Трусевич, Кузьменко, Клименко ,Коротких и Степан Чубенко , или футбол вне политики и деньги не пахнут?
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25.07.2020 23:06 Відповісти
Футбольний турнір, присвячений пам'яті вбитого найманцями РФ школяра Степана Чубенка, відбувся на Донеччині - Цензор.НЕТ 1407
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26.07.2020 08:25 Відповісти
Це той донецький хлопець якому ************* сволота відрізала голову? Це з такими тварюками, що дивляться ***** у дупу і вбили дитину, зелена наволоч домовляється і бачить мир у їхніх оченятах?
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26.07.2020 09:31 Відповісти
 
 