Футбольний турнір, присвячений пам'яті вбитого найманцями РФ школяра Степана Чубенка, відбувся на Донеччині. ФОТОрепортаж

У Краматорську Донецької області відбувся четвертий футбольний турнір "Більше, ніж життя" пам'яті воротаря місцевої команди "Авангард" Степана Чубенка, який загинув шість років тому від рук найманців "ДНР".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу 81-ї окремої аеромобільної бригади, в змаганнях брали участь вісім команд із Костянтинівки, Покровська, Полтави та Краматорська. Перемогла команда бійців 81-ї ОАМБр.

"Як стверджують учасники змагань, у майбутньому цей турнір має стати всеукраїнським", - наголошується в повідомленні.

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Фото: facebook.com/81oaembr

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Нагадаємо, 16-річний Степан Чубенко зник 23 липня 2014 року на залізничному вокзалі в Донецьку після того, як приїхав із Києва, на шляху до Краматорська. 6 жовтня було знайдено його тіло, яке впізнала мати.



Досудове розслідування встановило, що 28 липня 2014 року троє жителів Донецької області в селі Горбачова-Михайлівка Пролетарського району Донецька з вогнепальної зброї вбили хлопця. Були названі підозрювані у вбивстві - Юрій Москальов, Максим Сухомлинов і Вадим Погодін.



У Криму за запитом України заарештували терориста "ДНР" Погодіна. Його затримали 20 червня 2017 року у Ялті і рішенням суду заарештували на 40 діб.



21 липня Генеральна прокуратура України звернулася в прокуратуру РФ із запитом про видачу найманця РФ.



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30 липня стало відомо, що окупанти в Криму звільнили терориста "ДНР" Погодіна, якого звинувачують у вбивстві школяра Чубенка на Донбасі.

У 2020 році Вадим Погодін, який убив на Донбасі українського школяра Степана Чубенка, став заступником директора компанії "Технології та реставрації", яка ремонтує вулиці, східці та інші об'єкти в окупованому Криму.