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Поліція Вінниччини розшукала п'яного водія, який збив жінку з дитиною. ФОТО
У Вінницькій області поліція розшукала нетверезого водія, який збив жінку з дитиною і втік з місця події.
Про це повідомляє обласна поліція, передає Цензор.НЕТ.
Водія, причетного до злочину, поліцейські затримали через пів години вдома. Переглянувши записи з камер відеоспостереження, інспектори ідентифікували марку і модель автомобіля втікача. 27-річний місцевий мешканець, який керував іномаркою, перебував у стані алкогольного сп'яніння.
Рівень алкоголю в крові водія перевищив допустиму норму і становив 1,75 проміле.
Постраждалі зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості.
Слідчим відділом поліції відкрито кримінальне провадження. За таке правопорушення передбачено до 3 років обмеження волі.
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Вы что, гугл-переводчиком пользуетесь?!
такие перлы тут часто
Знову на нерегульованому пішоходному переході.
Знову бидлошумахєр.
Бидлу, яке зараз тут почне смердіти: «віновати оба», читати п.18.4, ПДР України.
Якщо не буде адекватного закону, для засудження цих вбивць, буде Суд Лінча.