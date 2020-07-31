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Новини Фото П'яні за кермом
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Поліція Вінниччини розшукала п'яного водія, який збив жінку з дитиною. ФОТО

У Вінницькій області поліція розшукала нетверезого водія, який збив жінку з дитиною і втік з місця події.

Про це повідомляє обласна поліція, передає Цензор.НЕТ.

Водія, причетного до злочину, поліцейські затримали через пів години вдома. Переглянувши записи з камер відеоспостереження, інспектори ідентифікували марку і модель автомобіля втікача. 27-річний місцевий мешканець, який керував іномаркою, перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Рівень алкоголю в крові водія перевищив допустиму норму і становив 1,75 проміле.

Постраждалі зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості.

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Поліція Вінниччини розшукала пяного водія, який збив жінку з дитиною 01
Поліція Вінниччини розшукала пяного водія, який збив жінку з дитиною 02

Слідчим відділом поліції відкрито кримінальне провадження. За таке правопорушення передбачено до 3 років обмеження волі.

Автор: 

Вінницька область (1025) ДТП (4482)


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... который руководил иномаркой...

Вы что, гугл-переводчиком пользуетесь?!
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31.07.2020 12:54 Відповісти
Как и все руководители, оказался гавнюком...
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31.07.2020 12:56 Відповісти
Ну, не ноговодил, и то хорошо.
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31.07.2020 12:57 Відповісти
да, не первый раз же
такие перлы тут часто
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31.07.2020 13:49 Відповісти
на суде подонок расскажет, что напился уже дома, с горя типа.
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31.07.2020 12:57 Відповісти
«Аварія сталась 30 липня близько 21 години в м. Немирів на вулиці Горького. Водій автомобіля «Ауді» наїхав на 38-річну місцеву жительку та її 6-річного сина. Потерпілі переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Не зупиняючись, правопорушник з місця аварії втік.»

Знову на нерегульованому пішоходному переході.
Знову бидлошумахєр.
Бидлу, яке зараз тут почне смердіти: «віновати оба», читати п.18.4, ПДР України.
Якщо не буде адекватного закону, для засудження цих вбивць, буде Суд Лінча.
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31.07.2020 13:00 Відповісти
Сбил удрал - это умышленное убийство.
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31.07.2020 13:06 Відповісти
Тут пішохідним переходом рахується місце де пішохід переходить дорогу, якщо пішохідний перехід (зебра) знаходиться дальше 50-ти метрів.
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31.07.2020 13:21 Відповісти
 
 