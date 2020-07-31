Поліція Вінниччини розшукала п'яного водія, який збив жінку з дитиною. ФОТО

У Вінницькій області поліція розшукала нетверезого водія, який збив жінку з дитиною і втік з місця події.

Про це повідомляє обласна поліція, передає Цензор.НЕТ.

Водія, причетного до злочину, поліцейські затримали через пів години вдома. Переглянувши записи з камер відеоспостереження, інспектори ідентифікували марку і модель автомобіля втікача. 27-річний місцевий мешканець, який керував іномаркою, перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Рівень алкоголю в крові водія перевищив допустиму норму і становив 1,75 проміле.

Постраждалі зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості.

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Слідчим відділом поліції відкрито кримінальне провадження. За таке правопорушення передбачено до 3 років обмеження волі.