Полиция Виннитчины разыскала пьяного водителя, сбившего женщину с ребенком. ФОТО
В Винницкой области полиция разыскала нетрезвого водителя, который сбил женщину с ребенком и скрылся с места происшествия.
Об этом сообщает областная полиция, передает Цензор.НЕТ.
Водителя, причастного к преступлению, полицейские задержали через полчаса дома. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, инспекторы идентифицировали марку и модель автомобиля беглеца. 27-летний местный житель, управлявший иномаркой, находился в состоянии алкогольного опьянения.
Уровень алкоголя в крови водителя превысил допустимую норму и составил 1,75 промилле.
Пострадавшие получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Следственным отделом полиции открыто уголовное производство. За такое правонарушение предусмотрено до 3 лет ограничения свободы.
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Вы что, гугл-переводчиком пользуетесь?!
такие перлы тут часто
Знову на нерегульованому пішоходному переході.
Знову бидлошумахєр.
Бидлу, яке зараз тут почне смердіти: «віновати оба», читати п.18.4, ПДР України.
Якщо не буде адекватного закону, для засудження цих вбивць, буде Суд Лінча.