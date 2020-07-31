Полиция Виннитчины разыскала пьяного водителя, сбившего женщину с ребенком. ФОТО

В Винницкой области полиция разыскала нетрезвого водителя, который сбил женщину с ребенком и скрылся с места происшествия.

Об этом сообщает областная полиция, передает Цензор.НЕТ.

Водителя, причастного к преступлению, полицейские задержали через полчаса дома. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, инспекторы идентифицировали марку и модель автомобиля беглеца. 27-летний местный житель, управлявший иномаркой, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Уровень алкоголя в крови водителя превысил допустимую норму и составил 1,75 промилле.

Пострадавшие получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Смотрите также: Микроавтобус въехал в КАМАЗ в оккупированном Крыму: погибли восемь человек. ФОТОрепортаж





Следственным отделом полиции открыто уголовное производство. За такое правонарушение предусмотрено до 3 лет ограничения свободы.