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Полиция Виннитчины разыскала пьяного водителя, сбившего женщину с ребенком. ФОТО

В Винницкой области полиция разыскала нетрезвого водителя, который сбил женщину с ребенком и скрылся с места происшествия.

 Об этом сообщает областная полиция, передает Цензор.НЕТ.

Водителя, причастного к преступлению, полицейские задержали через полчаса дома. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, инспекторы идентифицировали марку и модель автомобиля беглеца. 27-летний местный житель, управлявший иномаркой, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Уровень алкоголя в крови водителя превысил допустимую норму и составил 1,75 промилле.

Пострадавшие получили телесные повреждения различной степени тяжести.

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Полиция Виннитчины разыскала пьяного водителя, сбившего женщину с ребенком 01
Полиция Виннитчины разыскала пьяного водителя, сбившего женщину с ребенком 02

Следственным отделом полиции открыто уголовное производство. За такое правонарушение предусмотрено до 3 лет ограничения свободы.

Винницкая область (1042) ДТП (7686)


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... который руководил иномаркой...

Вы что, гугл-переводчиком пользуетесь?!
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31.07.2020 12:54 Ответить
Как и все руководители, оказался гавнюком...
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31.07.2020 12:56 Ответить
Ну, не ноговодил, и то хорошо.
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31.07.2020 12:57 Ответить
да, не первый раз же
такие перлы тут часто
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31.07.2020 13:49 Ответить
на суде подонок расскажет, что напился уже дома, с горя типа.
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31.07.2020 12:57 Ответить
«Аварія сталась 30 липня близько 21 години в м. Немирів на вулиці Горького. Водій автомобіля «Ауді» наїхав на 38-річну місцеву жительку та її 6-річного сина. Потерпілі переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Не зупиняючись, правопорушник з місця аварії втік.»

Знову на нерегульованому пішоходному переході.
Знову бидлошумахєр.
Бидлу, яке зараз тут почне смердіти: «віновати оба», читати п.18.4, ПДР України.
Якщо не буде адекватного закону, для засудження цих вбивць, буде Суд Лінча.
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31.07.2020 13:00 Ответить
Сбил удрал - это умышленное убийство.
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31.07.2020 13:06 Ответить
Тут пішохідним переходом рахується місце де пішохід переходить дорогу, якщо пішохідний перехід (зебра) знаходиться дальше 50-ти метрів.
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31.07.2020 13:21 Ответить
 
 