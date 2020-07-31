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Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Микроавтобус въехал в КАМАЗ в оккупированном Крыму: погибли восемь человек. ФОТОрепортаж

Восемь человек погибли в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком в оккупированном Крыму.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы так называемого МЧС в оккупированном Крыму.

По предварительной информации, на трассе Таврида, микроавтобус "Мерседес Спринтер", двигаясь из г. Белогорск в г. Симферополь совершил столкновение со стоящим автомобилем КАМАЗ с прицепом.

Микроавтобус въехал в КАМАЗ в оккупированном Крыму: погибли восемь человек 01

Происшествие произошло около 5:15 утра.

"По предварительной информации, на трассе Таврида, микроавтобус "Мерседес Спринтер", двигаясь по направлению в г. Симферополь совершил столкновение со стоящим автомобилем КАМАЗ с прицепом. В микроавтобусе находилось 15 человек. В результате ДТП , 8 человек получили травмы, несовместимые с жизнью" - сказано в сообщении.

Микроавтобус въехал в КАМАЗ в оккупированном Крыму: погибли восемь человек 02

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Микроавтобус въехал в КАМАЗ в оккупированном Крыму: погибли восемь человек 03
Фото: Mash

ДТП (7686) Крым (26425) смерть (9250)


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Топ комментарии
+28
А що це у Криму маршрутчики юзають фошиздські Спрінтери, а не скрєпні Газєлі???
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31.07.2020 08:27 Ответить
+20
да похер на дохлых кацапов, тут своих бьется не меньше
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31.07.2020 08:26 Ответить
+6
дрібниця,а приємно...
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31.07.2020 08:31 Ответить
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Лет 20 назад выезжая с Крыма на Армянск уже, микроавтобус разбитый был и тоже 8 человек лежали на обочине. Видимо водитель заснул и врезался во встречку.
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31.07.2020 08:23 Ответить
На РБ так і написали- заснув. Серед жертв є діти.
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31.07.2020 08:28 Ответить
да похер на дохлых кацапов, тут своих бьется не меньше
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31.07.2020 08:26 Ответить
А що це у Криму маршрутчики юзають фошиздські Спрінтери, а не скрєпні Газєлі???
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31.07.2020 08:27 Ответить
Наверно "трофей".
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31.07.2020 10:19 Ответить
дрібниця,а приємно...
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31.07.2020 08:31 Ответить
это наработанный спецслужбами прием - камаз с прицепом...щаз - татар, раньше - чорновола
время проходит, а почерк не меняется
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31.07.2020 09:15 Ответить
А Камазы что-нибудь другое делать умеют?
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31.07.2020 08:42 Ответить
КАМАЗ молодец! Хоч и не Крымско,но татарский! Вата повинна палати!
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31.07.2020 08:52 Ответить
Так там говорят татары и побились, которые на праздник ехали.
Мікроавтобус в'їхав у КАМАЗ в окупованому Криму: загинули вісім осіб - Цензор.НЕТ 726
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31.07.2020 08:57 Ответить
А у нас говорят - вали за Урал, мокшанин.
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31.07.2020 09:20 Ответить
так тебе ж гаварят -пшол нах отсюда, пистливая кацапсина...
там побились все кацарылые и ни одного татарина там не было...
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31.07.2020 13:02 Ответить
Правило водителю Камаза: переезжая перекресток со втростепенной дороги, посмотреть по сторонам на наличие другого Камаза, если другого Камаза нет - можно смело продолжать движение!
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31.07.2020 09:17 Ответить
двигаясь из г. Белогорск--- так и треба им все равно не законное нахожение а значит и не было дтп..
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31.07.2020 09:47 Ответить
Жаль невинных людей, доверили свою жизнь кому попало.
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31.07.2020 09:47 Ответить
бяка- Не удается получить доступ к сайту
Сайт mchs.rk.gov.ru не позволяет установить соединение.

Попробуйте сделать следующее:Проверьте подключение к Интернету.chrome-error://chromewebdata/#buttons Проверьте настройки прокси-сервера и брандмауэра .

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31.07.2020 09:48 Ответить
Що ж ви за люди такі..... .а ще вважають себе чимось краще ніж росіяни...
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31.07.2020 09:52 Ответить
росіяни з 2014 року не люди, всі наступні російські вибори - фейкові, фейкова страна, фейкові вибори, фейковий президент і фейкова історія. проте Росія підтримує терроризм за межами свого болота по всьому світу - де суне своє рило - там конфлікт, жертви, війна, обброєні попочленці та несе свій смерпдючий "узькиймір"
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31.07.2020 10:16 Ответить
Українці-Люди, а то їхали окупанти на окуповану ними ж територію ...
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31.07.2020 13:13 Ответить
https://fakty.ua/351536-zhutkaya-avtokatastrofa-v-krymu-mnogo-pogibshih-i-postradavshih-foto
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31.07.2020 09:52 Ответить
Ця траса у дві полоси зустрічного руху, джигіти виконують обгін по центру, за умови що попутній та зустрічний транспорт потроху посунуться до краю дороги, так у них заведено.
Отож камаз не посунувся, бо стояв.
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31.07.2020 10:19 Ответить
Росіяни такі самі люди як усі інші... там є нормальні а є негідники... це зрозуміло навіть дитині.
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31.07.2020 10:28 Ответить
Принаймні не такі, як українці: там дебілів 86%, а унас лише 73%.
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31.07.2020 11:02 Ответить
судя по отбойникам, камаз стоит где-попало, а не там, где надо
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31.07.2020 11:01 Ответить
прикалываешься? не камаз же въехал в бус а наоборот.....а стать он мог где угодно..поломался и всё...вон три дня назад в Киеве на южном мосту у фуры лопнуло колесо и отморозок с серпантина влетел в неё не тормозя....
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31.07.2020 12:52 Ответить
например, есть такое правило:
https://vodiy.ua/ru/pdr/15/#1511 15.11
В темное время суток и в условиях недостаточной видимости стоянка вне населенных пунктов разрешается только на площадках для стоянки или за пределами дороги.
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31.07.2020 15:07 Ответить
Почитала комментарии, и таки да, многие украинцы и русские - братья, братья по бездушию, бездуховности, быдлячеству. Просто позор!
Мои соболезнования родственникам, Царство небесное погибшим, очень жалко деток. 🥀🥀
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31.07.2020 11:03 Ответить
Никакого позора нет.
Просто обыкновенная ненависть к оккупантам.
Или в советско-немецкую войну тоже жалели немцев?
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31.07.2020 11:05 Ответить
ты,вата тупорылаяя, это тебе позор! ты ещё и родычам , зашкваренных кацапских боевиков посочуствуй - они же "таки да, русские-братья.."....
...З.Ы. и где ты там "деток" увидела...?
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31.07.2020 13:09 Ответить
..безголовый (без мозга...)- там дети погибли..(((
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31.07.2020 23:58 Ответить
твой мозг там погиб, пистун кацарылый , нет там детей среди погибших ...ты такое же пистло как и твоё ********* !

1. Мадлашов В. 1971 г.р. (водитель маршрутки)
2. Ли Г. 1959 г.р.
3. Роккошь Т. 1976 г.р.
4. Масто Л. 2003 г.р.
5. Шевченко Е. 1969 г.р.
6. Гончарова 1964 г.р.
7. Борзова А. 2000 г.р.
8. Копылов О. 1994 г.р.
9. Личность устанавливается
Также стали известны личности пострадавших: Гофман Я., Чулак В., Заиров Т., Нивиков С., Новиков И., Новикова Т., Остроухова Н., Латышев А.
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01.08.2020 11:55 Ответить
заснул....
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31.07.2020 12:50 Ответить
Ждем еще хороших новостей от лаптей.
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31.07.2020 13:05 Ответить
Хорошая новость

Ждем еще новых КАМАЗОВ

Смерь крымским оккупантам
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31.07.2020 14:09 Ответить
 
 