Микроавтобус въехал в КАМАЗ в оккупированном Крыму: погибли восемь человек. ФОТОрепортаж
Восемь человек погибли в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком в оккупированном Крыму.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы так называемого МЧС в оккупированном Крыму.
По предварительной информации, на трассе Таврида, микроавтобус "Мерседес Спринтер", двигаясь из г. Белогорск в г. Симферополь совершил столкновение со стоящим автомобилем КАМАЗ с прицепом.
Происшествие произошло около 5:15 утра.
"По предварительной информации, на трассе Таврида, микроавтобус "Мерседес Спринтер", двигаясь по направлению в г. Симферополь совершил столкновение со стоящим автомобилем КАМАЗ с прицепом. В микроавтобусе находилось 15 человек. В результате ДТП , 8 человек получили травмы, несовместимые с жизнью" - сказано в сообщении.
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время проходит, а почерк не меняется
там побились все кацарылые и ни одного татарина там не было...
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Отож камаз не посунувся, бо стояв.
https://vodiy.ua/ru/pdr/15/#1511 15.11
В темное время суток и в условиях недостаточной видимости стоянка вне населенных пунктов разрешается только на площадках для стоянки или за пределами дороги.
Мои соболезнования родственникам, Царство небесное погибшим, очень жалко деток. 🥀🥀
Просто обыкновенная ненависть к оккупантам.
Или в советско-немецкую войну тоже жалели немцев?
...З.Ы. и где ты там "деток" увидела...?
1. Мадлашов В. 1971 г.р. (водитель маршрутки)
2. Ли Г. 1959 г.р.
3. Роккошь Т. 1976 г.р.
4. Масто Л. 2003 г.р.
5. Шевченко Е. 1969 г.р.
6. Гончарова 1964 г.р.
7. Борзова А. 2000 г.р.
8. Копылов О. 1994 г.р.
9. Личность устанавливается
Также стали известны личности пострадавших: Гофман Я., Чулак В., Заиров Т., Нивиков С., Новиков И., Новикова Т., Остроухова Н., Латышев А.
Ждем еще новых КАМАЗОВ
Смерь крымским оккупантам