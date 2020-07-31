Микроавтобус въехал в КАМАЗ в оккупированном Крыму: погибли восемь человек. ФОТОрепортаж

Восемь человек погибли в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком в оккупированном Крыму.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы так называемого МЧС в оккупированном Крыму.

По предварительной информации, на трассе Таврида, микроавтобус "Мерседес Спринтер", двигаясь из г. Белогорск в г. Симферополь совершил столкновение со стоящим автомобилем КАМАЗ с прицепом.

Происшествие произошло около 5:15 утра.

"По предварительной информации, на трассе Таврида, микроавтобус "Мерседес Спринтер", двигаясь по направлению в г. Симферополь совершил столкновение со стоящим автомобилем КАМАЗ с прицепом. В микроавтобусе находилось 15 человек. В результате ДТП , 8 человек получили травмы, несовместимые с жизнью" - сказано в сообщении.

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Фото: Mash