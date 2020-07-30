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В Николаеве маршрутка врезалась в дерево, 9 человек госпитализированы, - Нацполиция. ФОТО

В Николаеве водитель маршрутки не справился с управлением и врезался в дерево, пострадали 9 человек.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В Николаеве маршрутка врезалась в дерево, 9 человек госпитализированы, - Нацполиция 01

Сегодня, 30 июля, около 18:20 в Николаеве 44-летний мужчина, управляя автомобилем "Рута", которыми в городе осуществляются пассажирские перевозки, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил выезд за пределы проезжей части с последующим столкновением с деревом.

В Николаеве маршрутка врезалась в дерево, 9 человек госпитализированы, - Нацполиция 02

В результате дорожно-транспортного происшествия девять пассажиров получили телесные повреждения разной степени тяжести и доставлены в медицинское учреждение.

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В Николаеве маршрутка врезалась в дерево, 9 человек госпитализированы, - Нацполиция 03

По данному факту полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.

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ДТП (7685) маршрутки (546) Николаев (2161) Нацполиция (16560)


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Топ комментарии
+3
Нелох не приезжал в Николаев?
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30.07.2020 21:10 Ответить
+2
это как он еще на тротуаре никого не снес. Это Центральный проспект если я не ошибаюсь. Улица идет через пол города (ну примерно) и там всегда народу до крыши
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30.07.2020 21:06 Ответить
+2
Разговаривал по телефону, принимал оплату за проезд. Такое сплошь и рядом.
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30.07.2020 21:13 Ответить
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это как он еще на тротуаре никого не снес. Это Центральный проспект если я не ошибаюсь. Улица идет через пол города (ну примерно) и там всегда народу до крыши
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30.07.2020 21:06 Ответить
Нелох не приезжал в Николаев?
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30.07.2020 21:10 Ответить
хамия был. и та детапутка которую беременную обижали а она плакала а потом вышла из "слуг"
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30.07.2020 21:14 Ответить
ну так и не провал на пол города и не потов. просто маршрутка. версия "лайт"
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30.07.2020 21:15 Ответить
это за Домом учителя,по проспекту,
там народ не особо шастает,ещё и учитывая жару +47 в 6 вечера
привет
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30.07.2020 21:56 Ответить
привет. что то я не помню дом учителя на проспекте в районе между 3 и 6 слободскими. я как раз жил в том районе. может запамятовал конечно. там разве есть остановка между 3 и 6?
я буду в старых названиях говорить ок?
На комсомольской возле танка - помню. На Дзержинского помню. А где там дом учителя - не помню
старенький стал. склероз бьет
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30.07.2020 22:01 Ответить


от комсомольской вниз стоят 2 девятиэтажки,между ними пристройка дом учителя
напротив через проспект - библиотека кобера и хоменко
в районе колодезная 13(я там тоже одно время жила)
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30.07.2020 22:07 Ответить
остановки там нет,это он с 6 спускался
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30.07.2020 22:08 Ответить
Понятно. теперь сориентировался.
А я на потемкинской жил когда то 140 с чем то
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30.07.2020 22:14 Ответить
Происшествие случилось на участке проспекта между остановками 6-я Слободская и 3-я Слободская. По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза, из-за чего он вылетел на тротуар и врезался в дерево. В результате ДТП пострадали шесть человек, к счастью, тяжелых травм они не получили.

по ссылке видео

https://news.pn/ru/incidents/239339
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30.07.2020 21:07 Ответить
добре зелі там не було, а то воно в нас як дерево..
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30.07.2020 21:10 Ответить
Разговаривал по телефону, принимал оплату за проезд. Такое сплошь и рядом.
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30.07.2020 21:13 Ответить
денежки считал-сдачу давал-следил- кто не оплатил... когда тут справляться с управлением?
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30.07.2020 21:13 Ответить
Было время к перевозке пассажиров допускался водитель имевший не менее 5 лет стажа и соответствующую категорию, а сейчас во всем бардак.
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30.07.2020 21:15 Ответить
три комментатора не читали тему. я же написал и даже ссылку дал - тормоза отказали. чтобы не влететь в другую маршрутку на остановке - уехал на тротуар и потом в дерево
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30.07.2020 21:16 Ответить
Так там же механіка, гальмувати двигуном вже не вчать?
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30.07.2020 21:21 Ответить
ну обычно (я так делаю например) начинают тормозить перед остановкой. я к чему - ему бы не хватило ни места ни времени остановиться за счет двигателя. по моей ссылке посмотри видео (на другой стороне проспекта). он начал тормозить перед остановкой и обнаружил что тормозов нет.
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30.07.2020 21:26 Ответить
Двигателем тормозить номер проходит на легковушках и то если компрессия в цилиндрах нормальная, а так надо искать куда надо безболезненно врезаться, чтобы остановить движение. Тормоза-это страх любого водителя, вот они есть, а вот их уже нет. Регламент никто не отменял, замена тормозной жидкости, замена рабочих цилиндров и даже главного, должно быть вовремя. Как только начинают экономить, результат вылазит боком, хорошо хоть без смертей.
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30.07.2020 22:03 Ответить
Конечно на дороге всякое может произойти... Но, по идее, маршрутка не должна уж сильно быстро ехать. А вот водитель маршрутки, вполне возможно, семирукий семи...уй. Одной рукой рулю, другой деньги беру, третьей сдачу даю, по телефону говорю, магнитолу кручу.
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30.07.2020 23:00 Ответить
 
 