В Николаеве маршрутка врезалась в дерево, 9 человек госпитализированы, - Нацполиция. ФОТО
В Николаеве водитель маршрутки не справился с управлением и врезался в дерево, пострадали 9 человек.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Сегодня, 30 июля, около 18:20 в Николаеве 44-летний мужчина, управляя автомобилем "Рута", которыми в городе осуществляются пассажирские перевозки, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил выезд за пределы проезжей части с последующим столкновением с деревом.
В результате дорожно-транспортного происшествия девять пассажиров получили телесные повреждения разной степени тяжести и доставлены в медицинское учреждение.
По данному факту полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.
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там народ не особо шастает,ещё и учитывая жару +47 в 6 вечера
привет
я буду в старых названиях говорить ок?
На комсомольской возле танка - помню. На Дзержинского помню. А где там дом учителя - не помню
старенький стал. склероз бьет
от комсомольской вниз стоят 2 девятиэтажки,между ними пристройка дом учителя
напротив через проспект - библиотека кобера и хоменко
в районе колодезная 13(я там тоже одно время жила)
А я на потемкинской жил когда то 140 с чем то
по ссылке видео
https://news.pn/ru/incidents/239339