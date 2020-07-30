В Николаеве маршрутка врезалась в дерево, 9 человек госпитализированы, - Нацполиция. ФОТО

В Николаеве водитель маршрутки не справился с управлением и врезался в дерево, пострадали 9 человек.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сегодня, 30 июля, около 18:20 в Николаеве 44-летний мужчина, управляя автомобилем "Рута", которыми в городе осуществляются пассажирские перевозки, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил выезд за пределы проезжей части с последующим столкновением с деревом.

В результате дорожно-транспортного происшествия девять пассажиров получили телесные повреждения разной степени тяжести и доставлены в медицинское учреждение.

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По данному факту полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.

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