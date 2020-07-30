У Миколаєві маршрутка врізалася в дерево, 9 осіб госпіталізовано, - Нацполіція. ФОТО
У Миколаєві водій маршрутки не впорався з керуванням і врізався в дерево, постраждали 9 осіб.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Сьогодні, 30 липня, близько 18:20 у Миколаєві 44-річний чоловік, керуючи автомобілем "Рута", якими в місті здійснюються пасажирські перевезення, за попередніми даними, не впорався з керуванням та допустив виїзд за межі проїзної частини з подальшим зіткненням з деревом.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди дев'ять пасажирів зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості і доставлені до медичного закладу.
За цим фактом поліція почала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами". Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до трьох років.
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там народ не особо шастает,ещё и учитывая жару +47 в 6 вечера
привет
я буду в старых названиях говорить ок?
На комсомольской возле танка - помню. На Дзержинского помню. А где там дом учителя - не помню
старенький стал. склероз бьет
от комсомольской вниз стоят 2 девятиэтажки,между ними пристройка дом учителя
напротив через проспект - библиотека кобера и хоменко
в районе колодезная 13(я там тоже одно время жила)
А я на потемкинской жил когда то 140 с чем то
по ссылке видео
https://news.pn/ru/incidents/239339