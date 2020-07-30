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У Миколаєві маршрутка врізалася в дерево, 9 осіб госпіталізовано, - Нацполіція. ФОТО

У Миколаєві водій маршрутки не впорався з керуванням і врізався в дерево, постраждали 9 осіб.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

У Миколаєві маршрутка врізалася в дерево, 9 осіб госпіталізовано, - Нацполіція 01

Сьогодні, 30 липня, близько 18:20 у Миколаєві 44-річний чоловік, керуючи автомобілем "Рута", якими в місті здійснюються пасажирські перевезення, за попередніми даними, не впорався з керуванням та допустив виїзд за межі проїзної частини з подальшим зіткненням з деревом.

У Миколаєві маршрутка врізалася в дерево, 9 осіб госпіталізовано, - Нацполіція 02

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди дев'ять пасажирів зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості і доставлені до медичного закладу.

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У Миколаєві маршрутка врізалася в дерево, 9 осіб госпіталізовано, - Нацполіція 03

За цим фактом поліція почала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами". Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до трьох років.

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Автор: 

ДТП (4481) маршрутки (347) Миколаїв (1816) Нацполіція (15274)


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Топ коментарі
+3
Нелох не приезжал в Николаев?
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30.07.2020 21:10 Відповісти
+2
это как он еще на тротуаре никого не снес. Это Центральный проспект если я не ошибаюсь. Улица идет через пол города (ну примерно) и там всегда народу до крыши
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30.07.2020 21:06 Відповісти
+2
Разговаривал по телефону, принимал оплату за проезд. Такое сплошь и рядом.
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30.07.2020 21:13 Відповісти
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это как он еще на тротуаре никого не снес. Это Центральный проспект если я не ошибаюсь. Улица идет через пол города (ну примерно) и там всегда народу до крыши
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30.07.2020 21:06 Відповісти
Нелох не приезжал в Николаев?
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30.07.2020 21:10 Відповісти
хамия был. и та детапутка которую беременную обижали а она плакала а потом вышла из "слуг"
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30.07.2020 21:14 Відповісти
ну так и не провал на пол города и не потов. просто маршрутка. версия "лайт"
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30.07.2020 21:15 Відповісти
это за Домом учителя,по проспекту,
там народ не особо шастает,ещё и учитывая жару +47 в 6 вечера
привет
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30.07.2020 21:56 Відповісти
привет. что то я не помню дом учителя на проспекте в районе между 3 и 6 слободскими. я как раз жил в том районе. может запамятовал конечно. там разве есть остановка между 3 и 6?
я буду в старых названиях говорить ок?
На комсомольской возле танка - помню. На Дзержинского помню. А где там дом учителя - не помню
старенький стал. склероз бьет
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30.07.2020 22:01 Відповісти


от комсомольской вниз стоят 2 девятиэтажки,между ними пристройка дом учителя
напротив через проспект - библиотека кобера и хоменко
в районе колодезная 13(я там тоже одно время жила)
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30.07.2020 22:07 Відповісти
остановки там нет,это он с 6 спускался
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30.07.2020 22:08 Відповісти
Понятно. теперь сориентировался.
А я на потемкинской жил когда то 140 с чем то
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30.07.2020 22:14 Відповісти
Происшествие случилось на участке проспекта между остановками 6-я Слободская и 3-я Слободская. По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза, из-за чего он вылетел на тротуар и врезался в дерево. В результате ДТП пострадали шесть человек, к счастью, тяжелых травм они не получили.

по ссылке видео

https://news.pn/ru/incidents/239339
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30.07.2020 21:07 Відповісти
добре зелі там не було, а то воно в нас як дерево..
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30.07.2020 21:10 Відповісти
Разговаривал по телефону, принимал оплату за проезд. Такое сплошь и рядом.
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30.07.2020 21:13 Відповісти
денежки считал-сдачу давал-следил- кто не оплатил... когда тут справляться с управлением?
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30.07.2020 21:13 Відповісти
Было время к перевозке пассажиров допускался водитель имевший не менее 5 лет стажа и соответствующую категорию, а сейчас во всем бардак.
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30.07.2020 21:15 Відповісти
три комментатора не читали тему. я же написал и даже ссылку дал - тормоза отказали. чтобы не влететь в другую маршрутку на остановке - уехал на тротуар и потом в дерево
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30.07.2020 21:16 Відповісти
Так там же механіка, гальмувати двигуном вже не вчать?
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30.07.2020 21:21 Відповісти
ну обычно (я так делаю например) начинают тормозить перед остановкой. я к чему - ему бы не хватило ни места ни времени остановиться за счет двигателя. по моей ссылке посмотри видео (на другой стороне проспекта). он начал тормозить перед остановкой и обнаружил что тормозов нет.
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30.07.2020 21:26 Відповісти
Двигателем тормозить номер проходит на легковушках и то если компрессия в цилиндрах нормальная, а так надо искать куда надо безболезненно врезаться, чтобы остановить движение. Тормоза-это страх любого водителя, вот они есть, а вот их уже нет. Регламент никто не отменял, замена тормозной жидкости, замена рабочих цилиндров и даже главного, должно быть вовремя. Как только начинают экономить, результат вылазит боком, хорошо хоть без смертей.
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30.07.2020 22:03 Відповісти
Конечно на дороге всякое может произойти... Но, по идее, маршрутка не должна уж сильно быстро ехать. А вот водитель маршрутки, вполне возможно, семирукий семи...уй. Одной рукой рулю, другой деньги беру, третьей сдачу даю, по телефону говорю, магнитолу кручу.
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30.07.2020 23:00 Відповісти
 
 