У Миколаєві маршрутка врізалася в дерево, 9 осіб госпіталізовано, - Нацполіція. ФОТО

У Миколаєві водій маршрутки не впорався з керуванням і врізався в дерево, постраждали 9 осіб.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Сьогодні, 30 липня, близько 18:20 у Миколаєві 44-річний чоловік, керуючи автомобілем "Рута", якими в місті здійснюються пасажирські перевезення, за попередніми даними, не впорався з керуванням та допустив виїзд за межі проїзної частини з подальшим зіткненням з деревом.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди дев'ять пасажирів зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості і доставлені до медичного закладу.

Читайте також: П'яний водій перевозив пасажирів у мікроавтобусі в Києві, - патрульна поліція

За цим фактом поліція почала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами". Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до трьох років.

Дивіться також: Двоє молодиків викрали маршрутку і каталися Києвом, виконуючи небезпечні маневри: "Що він робить!? Недоумки!" ВIДЕО