Чотири людини загинули, одну травмовано внаслідок ДТП на Київщині, - ДСНС. ФОТО
Унаслідок зіткнення двох автомобілів на Київщині загинули чотири людини, одного пасажира травмовано.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
ДТП сталася на 56-му кілометрі автодороги Бориспіль-Дніпро в Переяслав-Хмельницькому районі.
Рятувальники встановили, що сталося зіткнення автомобілів Daewoo Lanos і "ВАЗ 2106", унаслідок чого 4 людини загинули і одну травмовано. Рятувальники деблокували потерпілого водія Daewoo Lanos і 4 загиблих.
Топ коментарі
+2 Eugen Mk
показати весь коментар03.08.2020 12:45 Відповісти Посилання
+2 Kondrat
показати весь коментар03.08.2020 17:05 Відповісти Посилання
+1 Корсунский
показати весь коментар03.08.2020 12:34 Відповісти Посилання
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А может это не от "хлама" зависит , а от "сквозняка" в головах ?
разруха не в авто -"ланос"-"тазик" или " ровый лексус"
Она в прокладке между сидением и машиной !