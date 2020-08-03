Чотири людини загинули, одну травмовано внаслідок ДТП на Київщині, - ДСНС. ФОТО

Унаслідок зіткнення двох автомобілів на Київщині загинули чотири людини, одного пасажира травмовано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

ДТП сталася на 56-му кілометрі автодороги Бориспіль-Дніпро в Переяслав-Хмельницькому районі.

Рятувальники встановили, що сталося зіткнення автомобілів Daewoo Lanos і "ВАЗ 2106", унаслідок чого 4 людини загинули і одну травмовано. Рятувальники деблокували потерпілого водія Daewoo Lanos і 4 загиблих.

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