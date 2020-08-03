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Новини Фото ДТП
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Чотири людини загинули, одну травмовано внаслідок ДТП на Київщині, - ДСНС. ФОТО

Унаслідок зіткнення двох автомобілів на Київщині загинули чотири людини, одного пасажира травмовано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

ДТП сталася на 56-му кілометрі автодороги Бориспіль-Дніпро в Переяслав-Хмельницькому районі.

Рятувальники встановили, що сталося зіткнення автомобілів Daewoo Lanos і "ВАЗ 2106", унаслідок чого 4 людини загинули і одну травмовано. Рятувальники деблокували потерпілого водія Daewoo Lanos і 4 загиблих.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Одна людина загинула, трьох травмовано внаслідок зіткнення двох мотоциклів і легкового автомобіля на Івано-Франківщині, - ДСНС. ФОТО

Чотири людини загинули, одну травмовано внаслідок ДТП на Київщині, - ДСНС 01
Чотири людини загинули, одну травмовано внаслідок ДТП на Київщині, - ДСНС 02

Автор: 

ДТП (4483) Київська область (4098) ДСНС (5166)


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Топ коментарі
+2
90 по двухполоске 110 четіре+ с разделителем
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03.08.2020 12:45 Відповісти
+2
"Водій Mercedes-Benz CL зіткнувся з двома машинами, одна з яких Hyundai. У легковику їхала сім'я з п'яти осіб - двоє дорослих (загинули відразу), дівчинка 8-років (також загинула) і ще двоє хлопчиків 10 і 12 років, яких відвезли до лікарні в критичному стані. Пізніше 10-річний хлопчик помер."

А может это не от "хлама" зависит , а от "сквозняка" в головах ?
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03.08.2020 17:05 Відповісти
+1
С любой. Все равно никто не контролирует.
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03.08.2020 12:34 Відповісти
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Народ, а с какой скоростью сейчас можно ездить вне населенных пунктов по трассе?
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03.08.2020 12:29 Відповісти
С любой. Все равно никто не контролирует.
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03.08.2020 12:34 Відповісти
ага не контролирует. На одесской трассе в киевской области штук 5 камер стоит,есть ограничения в 50 км. где всю жизнь можно біло 110 ехать.
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03.08.2020 12:37 Відповісти
Дехто вже доїздився 110!!))
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03.08.2020 12:45 Відповісти
Ага, а у ментов пестня не меняецца: запретить и заплатить
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03.08.2020 12:46 Відповісти
Нехай удавятся этими бабками)
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03.08.2020 12:48 Відповісти
они не работают... проверено и не раз..
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03.08.2020 13:56 Відповісти
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03.08.2020 12:52 Відповісти
90 по двухполоске 110 четіре+ с разделителем
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03.08.2020 12:45 Відповісти
Спасибо. А то уже запутался. Честное слово.
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03.08.2020 12:52 Відповісти
90 +20 =110 и 110+20=130...
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03.08.2020 13:54 Відповісти
ти прокинувсь..???- мона 90+..= пхнуть, хто як може...(((
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03.08.2020 19:44 Відповісти
согласно ПДД конечно.а в реале как сказал Корсунский с любой всё равно контроля нет.
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03.08.2020 21:05 Відповісти
И что, кого-то оштрафовали? Днепр-Киев по всем трассам все едут с любой скоростью, кто на какую способен.
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03.08.2020 12:46 Відповісти
два гавна в гавно... когда уже исчезнет этот хлам с дорог и дол..бы...
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03.08.2020 13:58 Відповісти
"Водій Mercedes-Benz CL зіткнувся з двома машинами, одна з яких Hyundai. У легковику їхала сім'я з п'яти осіб - двоє дорослих (загинули відразу), дівчинка 8-років (також загинула) і ще двоє хлопчиків 10 і 12 років, яких відвезли до лікарні в критичному стані. Пізніше 10-річний хлопчик помер."

А может это не от "хлама" зависит , а от "сквозняка" в головах ?
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03.08.2020 17:05 Відповісти
сквозняк, он не в унитазе...(с)
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03.08.2020 19:45 Відповісти
https://censor.net/user/179551
разруха не в авто -"ланос"-"тазик" или " ровый лексус"
Она в прокладке между сидением и машиной !
Чотири людини загинули, одну травмовано внаслідок ДТП на Київщині, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3806Чотири людини загинули, одну травмовано внаслідок ДТП на Київщині, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7523
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03.08.2020 20:10 Відповісти
На иномарках больше бьются. Когда уберут этот хлам?
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03.08.2020 17:01 Відповісти
 
 