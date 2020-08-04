110 кубометрів сміття дістали з річки Боржава на Закарпатті. ФОТОрепортаж
Понад 110 кубометрів сміття та 60 кубометрів деревини зібрали рятувальники під час розчищення затору, що утворився в результаті червневого паводку на р. Боржава біля с. Н. Ремети Берегівського району.
Про це повідомили в ДСНС України в Закарпатській області, передає Цензор.НЕТ.
На цей момент роботи тривають.
До ліквідації наслідків затору залучені три одиниці техніки та 10 рятувальників особового складу, а також плавзасоби.
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