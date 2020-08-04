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110 кубометрів сміття дістали з річки Боржава на Закарпатті. ФОТОрепортаж

Понад 110 кубометрів сміття та 60 кубометрів деревини зібрали рятувальники під час розчищення затору, що утворився в результаті червневого паводку на р. Боржава біля с. Н. Ремети Берегівського району.

Про це повідомили в ДСНС України в Закарпатській області, передає Цензор.НЕТ.

На цей момент роботи тривають.

До ліквідації наслідків затору залучені три одиниці техніки та 10 рятувальників особового складу, а також плавзасоби.

110 кубометрів сміття дістали з річки Боржава на Закарпатті 01
110 кубометрів сміття дістали з річки Боржава на Закарпатті 02

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110 кубометрів сміття дістали з річки Боржава на Закарпатті 03
110 кубометрів сміття дістали з річки Боржава на Закарпатті 04

Автор: 

сміття (479) ріка (194) Закарпатська область (2080)


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было бы приятнее, если хотя бы одного настоящего мусора выловили...
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04.08.2020 14:04 Відповісти
настоящих мусоров не существует)
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04.08.2020 14:20 Відповісти
Наверное это гуманоиды засрали реку спецом, шоб местных жителей затопило.
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04.08.2020 14:06 Відповісти
Ні, то ****** мадярські підкидають!
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04.08.2020 15:14 Відповісти
Местные аборигены туда нового набросают.
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04.08.2020 14:06 Відповісти
В этом году по всем рекам в Карпатах на берегах кучи мусора. И местные, конечно, здесь ни при чём. Видимо Путин мусор кидал.
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04.08.2020 14:06 Відповісти
Запретите уже пластиковые бутылки в конце концов.
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04.08.2020 14:10 Відповісти
А потом, 15 лет взад ездят цыгане - дай на хлеб, нас же затопило. помню, нож вззял и бросился к вопрошающим - **** на*** пи*****
вопросы отпали
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04.08.2020 14:13 Відповісти
Місцеве бидло перетворило Закарпаття у суцільний смітник. І якби не стався цей затор, то весь непотріб вже був би у Дунаї, як і непотріб з Тиси та інших річок. Все сміття має бути на сміття переробних заводах, а не у закарпатських річках. Екологічна прокуратура в Україні існує? Хто за все це неподобство має відповідати?
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04.08.2020 14:23 Відповісти
 
 