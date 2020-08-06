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Жителі Прикарпаття перекрили дорогу, вимагаючи її ремонту. ФОТОрепортаж

Близько сотні жителів села в Івано-Франківській області перекрили дорогу регіонального значення Р-38 "Богородчани-Гута". Вони вимагають відремонтувати дороги в їхніх селах.

Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на місцеве видання "Ратуша".

Дорога на Гуту перекрита біля повороту на село Глібівка. Близько сотні протестувальників безперервно ходять по пішохідному переходу. Вони вимагають ремонту магістралей у селах Росільна і Космач.

На місці вже утворився затор. Пропускають тільки машини швидкої допомоги і пожежників.

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Поліція Івано-Франківської області стверджує, що учасників протесту менше - близько 30 осіб. Для охорони громадського порядку залучено 10 поліцейських. На трасі Н-09 "Мукачево-Івано-Франківськ-Львів" виставлений пост для того, щоб інформувати водіїв про об'їзд.

Жителі Прикарпаття перекрили дорогу, вимагаючи її ремонту 01
Жителі Прикарпаття перекрили дорогу, вимагаючи її ремонту 02
Жителі Прикарпаття перекрили дорогу, вимагаючи її ремонту 03
Жителі Прикарпаття перекрили дорогу, вимагаючи її ремонту 04
Жителі Прикарпаття перекрили дорогу, вимагаючи її ремонту 05
Жителі Прикарпаття перекрили дорогу, вимагаючи її ремонту 06
Жителі Прикарпаття перекрили дорогу, вимагаючи її ремонту 07

дороги (3080) Нацполіція (15318) протест (2410) Івано-Франківська область (967)


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Топ коментарі
+3
Так полдела уже сделано - дорогу перекрыли. Осталось отремонтировать...
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06.08.2020 15:20 Відповісти
+2
так вроде отремонтировали все!
Жители Прикарпатья перекрыли дорогу, требуя ее ремонта - Цензор.НЕТ 2329
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06.08.2020 15:27 Відповісти
+2
Так на фото нормальная дорога
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06.08.2020 15:32 Відповісти
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Так полдела уже сделано - дорогу перекрыли. Осталось отремонтировать...
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06.08.2020 15:20 Відповісти
не понял. а что при потужном мыролюбце дороги новые разве не построили? соевые блеяли о том что винницкий реформатор построил 6000000 км. дорог.
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06.08.2020 15:23 Відповісти
промычи нам о том сколько зеленые сопли дорог построили ?
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06.08.2020 15:53 Відповісти
так вроде отремонтировали все!
Жители Прикарпатья перекрыли дорогу, требуя ее ремонта - Цензор.НЕТ 2329
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06.08.2020 15:27 Відповісти
Так ведь средства из фонда борьбы с КОВИД перенаправили уже на строительство дорог,а неблагодарным и жадным жителям Прикарпатья все мало.Астанавитесь.
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06.08.2020 15:32 Відповісти
Так на фото нормальная дорога
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06.08.2020 15:32 Відповісти
Угу.Даже разметка проматривается.Короче пусть присуждают этой дороге вторую категорию и расходятся.
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06.08.2020 15:42 Відповісти
Вполне нормальная дорога. С жиру заробитчанцы бесятся? В Днепропетровской области есть и похуже при огромной разнице по перечислениям в бюджет...
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06.08.2020 15:34 Відповісти
Они привыкли к дорогам в цивилизованной Европе, вот и требуют. Я с ними согласен.
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06.08.2020 15:46 Відповісти
Так пускай им такие же любители европейских дорог из ОБЛАСТНОГО бюджета деньги на эти самые дороги и выделяют...
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06.08.2020 16:11 Відповісти
а в нагадайте їм за кого вони голосували. і най тими обіцянками зроблять собі ремонт
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06.08.2020 15:57 Відповісти
Децкий сад...
Они даже не знают - чья ответственность эта дорога. "Власть" виновата...
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06.08.2020 16:20 Відповісти
А де ж погана дорога?
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06.08.2020 16:49 Відповісти
Та не має грошей на дорогу, всі гроші йдуть на пенсії для російських окупантів і їх посібників на окупованому Донбасі.
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06.08.2020 18:42 Відповісти
 
 