Жителі Прикарпаття перекрили дорогу, вимагаючи її ремонту. ФОТОрепортаж

Близько сотні жителів села в Івано-Франківській області перекрили дорогу регіонального значення Р-38 "Богородчани-Гута". Вони вимагають відремонтувати дороги в їхніх селах.

Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на місцеве видання "Ратуша".

Дорога на Гуту перекрита біля повороту на село Глібівка. Близько сотні протестувальників безперервно ходять по пішохідному переходу. Вони вимагають ремонту магістралей у селах Росільна і Космач.

На місці вже утворився затор. Пропускають тільки машини швидкої допомоги і пожежників.

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Поліція Івано-Франківської області стверджує, що учасників протесту менше - близько 30 осіб. Для охорони громадського порядку залучено 10 поліцейських. На трасі Н-09 "Мукачево-Івано-Франківськ-Львів" виставлений пост для того, щоб інформувати водіїв про об'їзд.













