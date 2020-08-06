Жители Прикарпатья перекрыли дорогу, требуя ее ремонта. ФОТОрепортаж

Около сотни жителей села в Ивано-Франковской области перекрыли дорогу регионального значения Р-38 "Богородчаны-Гута". Они требуют отремонтировать дороги в их селах.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "Ратуша".

Дорога на Гуту перекрыта у поворота на село Глибовка. Около сотни протестующих непрерывно ходят по пешеходному переходу. Они требуют ремонта магистралей в селах Росильна и Космач.

На месте уже образовался затор. Пропускают только машины скорой помощи и пожарных.

Полиция Ивано-Франковской области утверждает, что протестующих меньше - около 30 человек. Для охраны общественного порядка привлечены 10 полицейских. На трассе Н-09 "Мукачево-Ивано-Франковск-Львов" выставлен пост для того, чтобы информировать водителей об объезде.













