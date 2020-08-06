РУС
Жители Прикарпатья перекрыли дорогу, требуя ее ремонта. ФОТОрепортаж

Около сотни жителей села в Ивано-Франковской области перекрыли дорогу регионального значения Р-38 "Богородчаны-Гута". Они требуют отремонтировать дороги в их селах.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "Ратуша".

Дорога на Гуту перекрыта у поворота на село Глибовка. Около сотни протестующих непрерывно ходят по пешеходному переходу. Они требуют ремонта магистралей в селах Росильна и Космач.

На месте уже образовался затор. Пропускают только машины скорой помощи и пожарных.

Полиция Ивано-Франковской области утверждает, что протестующих меньше - около 30 человек. Для охраны общественного порядка привлечены 10 полицейских. На трассе Н-09 "Мукачево-Ивано-Франковск-Львов" выставлен пост для того, чтобы информировать водителей об объезде.

Так полдела уже сделано - дорогу перекрыли. Осталось отремонтировать...
06.08.2020 15:20 Ответить
не понял. а что при потужном мыролюбце дороги новые разве не построили? соевые блеяли о том что винницкий реформатор построил 6000000 км. дорог.
06.08.2020 15:23 Ответить
промычи нам о том сколько зеленые сопли дорог построили ?
06.08.2020 15:53 Ответить
так вроде отремонтировали все!
Жители Прикарпатья перекрыли дорогу, требуя ее ремонта - Цензор.НЕТ 2329
06.08.2020 15:27 Ответить
Так ведь средства из фонда борьбы с КОВИД перенаправили уже на строительство дорог,а неблагодарным и жадным жителям Прикарпатья все мало.Астанавитесь.
06.08.2020 15:32 Ответить
Так на фото нормальная дорога
06.08.2020 15:32 Ответить
Угу.Даже разметка проматривается.Короче пусть присуждают этой дороге вторую категорию и расходятся.
06.08.2020 15:42 Ответить
Вполне нормальная дорога. С жиру заробитчанцы бесятся? В Днепропетровской области есть и похуже при огромной разнице по перечислениям в бюджет...
06.08.2020 15:34 Ответить
Они привыкли к дорогам в цивилизованной Европе, вот и требуют. Я с ними согласен.
06.08.2020 15:46 Ответить
Так пускай им такие же любители европейских дорог из ОБЛАСТНОГО бюджета деньги на эти самые дороги и выделяют...
06.08.2020 16:11 Ответить
а в нагадайте їм за кого вони голосували. і най тими обіцянками зроблять собі ремонт
06.08.2020 15:57 Ответить
Децкий сад...
Они даже не знают - чья ответственность эта дорога. "Власть" виновата...
06.08.2020 16:20 Ответить
А де ж погана дорога?
06.08.2020 16:49 Ответить
Та не має грошей на дорогу, всі гроші йдуть на пенсії для російських окупантів і їх посібників на окупованому Донбасі.
06.08.2020 18:42 Ответить
 
 