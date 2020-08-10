Унаслідок зіткнення двох легковиків у Дніпрі загинула дитина, - ДСНС. ФОТО

На Полтавському шосе Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпро сталося зіткнення двох легковиків, унаслідок чого загинула одна дитина, п'ятеро осіб травмовано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Рятувальники встановили, що сталося зіткнення двох легкових автомобілів Daewoo LANOS та SKODA.

Унаслідок ДТП загинула 1 дитина та ще 5 людей постраждали.

Щоб запобігти займанню, пожежники змили залишки розлитих пально-мастильних речовин з проїжджої частини.

Співробітниками поліції проводяться слідчі дії щодо встановлення обставин ДТП.

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