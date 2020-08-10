В результате столкновения двух легковушек в Днепре погиб ребенок, - ГСЧС. ФОТО
На Полтавском шоссе Амур-Нижнеднепровского района города Днепр произошло столкновение двух легковушек, в результате чего погиб один ребенок, пятеро человек травмированы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Спасатели установили, что произошло столкновение двух легковых автомобилей "Daewoo LANOS" и "SKODA".
В результате ДТП погиб 1 ребенок и еще 5 человек пострадали.
Чтобы предотвратить возгорание, пожарные смыли остатки разлитых горюче-смазочных веществ с проезжей части.
Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.
