РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6686 посетителей онлайн
Новости Фото
4 438 1

В результате столкновения двух легковушек в Днепре погиб ребенок, - ГСЧС. ФОТО

На Полтавском шоссе Амур-Нижнеднепровского района города Днепр произошло столкновение двух легковушек, в результате чего погиб один ребенок, пятеро человек травмированы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Спасатели установили, что произошло столкновение двух легковых автомобилей "Daewoo LANOS" и "SKODA".

В результате ДТП погиб 1 ребенок и еще 5 человек пострадали.

Чтобы предотвратить возгорание, пожарные смыли остатки разлитых горюче-смазочных веществ с проезжей части.

Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.

Читайте: Микроавтобус столкнулся с легковушкой на Ивано-Франковщине: три человека погибли, двое, в том числе двухлетний ребенок, госпитализированы

В результате столкновения двух легковушек в Днепре погиб ребенок, - ГСЧС 01

Автор: 

дети (6734) Днепр (4504) ДТП (7745) ГСЧС (5151)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
отменяйте камеры автоматической фиксации. вы так кучу людей положите
показать весь комментарий
10.08.2020 09:59 Ответить
 
 