В результате столкновения двух легковушек в Днепре погиб ребенок, - ГСЧС. ФОТО

На Полтавском шоссе Амур-Нижнеднепровского района города Днепр произошло столкновение двух легковушек, в результате чего погиб один ребенок, пятеро человек травмированы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Спасатели установили, что произошло столкновение двух легковых автомобилей "Daewoo LANOS" и "SKODA".

В результате ДТП погиб 1 ребенок и еще 5 человек пострадали.

Чтобы предотвратить возгорание, пожарные смыли остатки разлитых горюче-смазочных веществ с проезжей части.

Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.

