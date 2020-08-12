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ШахрайГудбай: у київському метро з'явився артпоїзд з попередженнями. ФОТО

Синьою гілкою столичного метро в серпні курсує артпоїзд #ШахрайГудбай, де розміщені поради про правила безпеки платежів.

Про це повідомили в пресслужбі КМДА, передає Цензор.НЕТ.

"Київський метрополітен приєднався до Всеукраїнської інформаційної кампанії з протидії платіжному шахрайству Національного банку України. Арт-поїзд із правилами безпеки безготівкових та онлайн-платежів курсує синьою лінією підземки", - йдеться в повідомленні.

Поїзд #ШахрайГудбай нагадує нікому не повідомляти пін-код своєї картки, не піддаватись на емоції та не відправляти кошти незнайомцям тощо. Важливі поради, розміщені на інформаційних матеріалах, курсуватимуть в метро до кінця серпня.

ШахрайГудбай: у київському метро зявився артпоїзд з попередженнями 01
ШахрайГудбай: у київському метро зявився артпоїзд з попередженнями 02

Також зазначено, що, за інформацією Національного банку України, минулого року сталося майже 72 тисячі випадків незаконних дій з платіжними картками. 58% із них – в інтернеті. З’явилися й нові сценарії, коли користувачам під виглядом представників державних органів обіцяють грошову допомогу через карантин і у такий спосіб виманюють дані платіжних карток.

У підземці ж, як місці масового перевезення людей, фахівці радять не залишати платіжні картки чи мобільні телефони у задніх кишенях. Також важливо не демонструвати екран пристрою незнайомцям, особливо під час здійснення фінансових операцій.

Також читайте: Шахраї за підробленими документами привласнили приміщення Дарницького управління поліції в Києві, - прокуратура

Автор: 

КМДА (2371) Метрополітен (1416) шахрайство (1082)


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Топ коментарі
+14
ШахрайГудбай: в киевском метро появился арт-поезд с предупреждениями - Цензор.НЕТ 7177

....
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12.08.2020 10:56
+5
Звучит двусмысленно
"по противодействию платежному мошенничеству Национального банка Украины"
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12.08.2020 10:59
+5
Если вам звонят из банка и просят назвать пин код или цифры на обратной стороне,поросите этого менеджера рассказать о себе - фамилия,имя,отчество,погонялово,по какой статье сидит.
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12.08.2020 11:16
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ШахрайГудбай: в киевском метро появился арт-поезд с предупреждениями - Цензор.НЕТ 7177

....
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12.08.2020 10:56 Відповісти
"Там и внукам хватит" (с СН)
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12.08.2020 10:58 Відповісти
б*же, ну и рожи.... вернет(блевать тянет) от этих унылых и в то же время дебильных рыл
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12.08.2020 11:26 Відповісти
забавно, в приватбанке проходит (проходила) акция с мастекард, где нужно было на сайте зарегистрировать свою карту с вводом номера и ... бинго! - даты эксперации, трех цифр с обратной стороны ... и пин-кода
Интересно, сколько людей на это повелось и ввело свои данные...))
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12.08.2020 12:25 Відповісти
повелось наверное не мало ))))
а потом удивляются - куда бабосы деваются))))
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12.08.2020 12:27 Відповісти
Спочатку прочитав заголовок "ШахтарГудбай".
Аж зрадів, думаю, як швидко наші відреагували на вчорашню новину, що ШД заявив НСК "Олімпійський" як свій домашній стадіон...
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12.08.2020 10:57 Відповісти
Людям, які вірять телевізору це не допоможе.
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12.08.2020 10:59 Відповісти
Звучит двусмысленно
"по противодействию платежному мошенничеству Национального банка Украины"
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12.08.2020 10:59 Відповісти
Все вірно написано, якщо читати речення повністю:
"Киевский метрополитен присоединился к всеукраинской информационной кампании по противодействию платежному мошенничеству Национального банка Украины."
Якби було "Национальньім банком Украиньі" - тоді да.
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12.08.2020 11:05 Відповісти
В старые советские времена видел надпись большими буквами вдоль трассы возле Скадовска: " Привет освободителям Скадовска от немецко-фашистских захватчиков" )
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12.08.2020 12:44 Відповісти
ШахрайГудбай: в киевском метро появился арт-поезд с предупреждениями - Цензор.НЕТ 4116

...
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12.08.2020 11:04 Відповісти
судя по морде очкарика в левом нижнем углу - он уже дошел до кондиции.. наотвлекался вдоволь))
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12.08.2020 12:26 Відповісти
нирвана ...ну или сознание потерял ))))
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12.08.2020 12:29 Відповісти
NFC модуль как раз для общественного транспорта придумали.
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12.08.2020 11:09 Відповісти
Полезная штука...
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12.08.2020 11:15 Відповісти
Если вам звонят из банка и просят назвать пин код или цифры на обратной стороне,поросите этого менеджера рассказать о себе - фамилия,имя,отчество,погонялово,по какой статье сидит.
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12.08.2020 11:16 Відповісти
Не понятно только, зачем у нас полиция. Ловить надо шахраїв, а не плакатики вывешивать. Тем более, что при выдаче карты каждому о не разглашении сообщается.
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12.08.2020 12:07 Відповісти
 
 