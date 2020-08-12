ШахрайГудбай: у київському метро з'явився артпоїзд з попередженнями. ФОТО
Синьою гілкою столичного метро в серпні курсує артпоїзд #ШахрайГудбай, де розміщені поради про правила безпеки платежів.
Про це повідомили в пресслужбі КМДА, передає Цензор.НЕТ.
"Київський метрополітен приєднався до Всеукраїнської інформаційної кампанії з протидії платіжному шахрайству Національного банку України. Арт-поїзд із правилами безпеки безготівкових та онлайн-платежів курсує синьою лінією підземки", - йдеться в повідомленні.
Поїзд #ШахрайГудбай нагадує нікому не повідомляти пін-код своєї картки, не піддаватись на емоції та не відправляти кошти незнайомцям тощо. Важливі поради, розміщені на інформаційних матеріалах, курсуватимуть в метро до кінця серпня.
Також зазначено, що, за інформацією Національного банку України, минулого року сталося майже 72 тисячі випадків незаконних дій з платіжними картками. 58% із них – в інтернеті. З’явилися й нові сценарії, коли користувачам під виглядом представників державних органів обіцяють грошову допомогу через карантин і у такий спосіб виманюють дані платіжних карток.
У підземці ж, як місці масового перевезення людей, фахівці радять не залишати платіжні картки чи мобільні телефони у задніх кишенях. Також важливо не демонструвати екран пристрою незнайомцям, особливо під час здійснення фінансових операцій.
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Интересно, сколько людей на это повелось и ввело свои данные...))
а потом удивляются - куда бабосы деваются))))
Аж зрадів, думаю, як швидко наші відреагували на вчорашню новину, що ШД заявив НСК "Олімпійський" як свій домашній стадіон...
"по противодействию платежному мошенничеству Национального банка Украины"
"Киевский метрополитен присоединился к всеукраинской информационной кампании по противодействию платежному мошенничеству Национального банка Украины."
Якби було "Национальньім банком Украиньі" - тоді да.
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