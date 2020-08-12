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ШахрайГудбай: в киевском метро появился арт-поезд с предупреждениями. ФОТО

Синей веткой столичного метро в августе курсирует арт-поезд #ШахрайГудбай, где размещены советы о правилах безопасности платежей.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА, передает Цензор.НЕТ.

"Киевский метрополитен присоединился к всеукраинской информационной кампании по противодействию платежному мошенничеству Национального банка Украины. Арт-поезд с правилами безопасности безналичных и онлайн-платежей курсирует синей линией подземки", - говорится в сообщении.

Поезд #ШахрайГудбай напоминает никому не сообщать пин-код своей карты, не поддаваться на эмоции и не отправлять средства незнакомцам и тому подобное. Важные советы, размещенные на информационных материалах, будут курсировать в метро до конца августа.

ШахрайГудбай: в киевском метро появился арт-поезд с предупреждениями 01
ШахрайГудбай: в киевском метро появился арт-поезд с предупреждениями 02

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Также указано, что, по информации НБУ, в прошлом году произошло почти 72 тысячи случаев незаконных действий с платежными карточками. 58% из них - в интернете. Появились и новые сценарии, когда пользователям под видом представителей госорганов обещают денежную помощь из-за карантина и таким образом выманивают данные платежных карт.

В подземке же, как в месте массовой перевозки людей, специалисты советуют не оставлять платежные карточки или мобильные телефоны в задних карманах. Также важно не демонстрировать экран устройства незнакомцам, особенно при осуществлении финансовых операций.

КГГА (2991) Метрополитен (1017) мошенничество (1254)


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Топ комментарии
+14
ШахрайГудбай: в киевском метро появился арт-поезд с предупреждениями - Цензор.НЕТ 7177

....
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12.08.2020 10:56 Ответить
+5
Звучит двусмысленно
"по противодействию платежному мошенничеству Национального банка Украины"
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12.08.2020 10:59 Ответить
+5
Если вам звонят из банка и просят назвать пин код или цифры на обратной стороне,поросите этого менеджера рассказать о себе - фамилия,имя,отчество,погонялово,по какой статье сидит.
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12.08.2020 11:16 Ответить
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ШахрайГудбай: в киевском метро появился арт-поезд с предупреждениями - Цензор.НЕТ 7177

....
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12.08.2020 10:56 Ответить
"Там и внукам хватит" (с СН)
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12.08.2020 10:58 Ответить
б*же, ну и рожи.... вернет(блевать тянет) от этих унылых и в то же время дебильных рыл
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12.08.2020 11:26 Ответить
забавно, в приватбанке проходит (проходила) акция с мастекард, где нужно было на сайте зарегистрировать свою карту с вводом номера и ... бинго! - даты эксперации, трех цифр с обратной стороны ... и пин-кода
Интересно, сколько людей на это повелось и ввело свои данные...))
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12.08.2020 12:25 Ответить
повелось наверное не мало ))))
а потом удивляются - куда бабосы деваются))))
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12.08.2020 12:27 Ответить
Спочатку прочитав заголовок "ШахтарГудбай".
Аж зрадів, думаю, як швидко наші відреагували на вчорашню новину, що ШД заявив НСК "Олімпійський" як свій домашній стадіон...
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12.08.2020 10:57 Ответить
Людям, які вірять телевізору це не допоможе.
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12.08.2020 10:59 Ответить
Звучит двусмысленно
"по противодействию платежному мошенничеству Национального банка Украины"
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12.08.2020 10:59 Ответить
Все вірно написано, якщо читати речення повністю:
"Киевский метрополитен присоединился к всеукраинской информационной кампании по противодействию платежному мошенничеству Национального банка Украины."
Якби було "Национальньім банком Украиньі" - тоді да.
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12.08.2020 11:05 Ответить
В старые советские времена видел надпись большими буквами вдоль трассы возле Скадовска: " Привет освободителям Скадовска от немецко-фашистских захватчиков" )
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12.08.2020 12:44 Ответить
ШахрайГудбай: в киевском метро появился арт-поезд с предупреждениями - Цензор.НЕТ 4116

...
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12.08.2020 11:04 Ответить
судя по морде очкарика в левом нижнем углу - он уже дошел до кондиции.. наотвлекался вдоволь))
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12.08.2020 12:26 Ответить
нирвана ...ну или сознание потерял ))))
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12.08.2020 12:29 Ответить
NFC модуль как раз для общественного транспорта придумали.
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12.08.2020 11:09 Ответить
Полезная штука...
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12.08.2020 11:15 Ответить
Если вам звонят из банка и просят назвать пин код или цифры на обратной стороне,поросите этого менеджера рассказать о себе - фамилия,имя,отчество,погонялово,по какой статье сидит.
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12.08.2020 11:16 Ответить
Не понятно только, зачем у нас полиция. Ловить надо шахраїв, а не плакатики вывешивать. Тем более, что при выдаче карты каждому о не разглашении сообщается.
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12.08.2020 12:07 Ответить
 
 