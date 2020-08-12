ШахрайГудбай: в киевском метро появился арт-поезд с предупреждениями. ФОТО
Синей веткой столичного метро в августе курсирует арт-поезд #ШахрайГудбай, где размещены советы о правилах безопасности платежей.
Об этом сообщили в пресс-службе КГГА, передает Цензор.НЕТ.
"Киевский метрополитен присоединился к всеукраинской информационной кампании по противодействию платежному мошенничеству Национального банка Украины. Арт-поезд с правилами безопасности безналичных и онлайн-платежей курсирует синей линией подземки", - говорится в сообщении.
Поезд #ШахрайГудбай напоминает никому не сообщать пин-код своей карты, не поддаваться на эмоции и не отправлять средства незнакомцам и тому подобное. Важные советы, размещенные на информационных материалах, будут курсировать в метро до конца августа.
Также указано, что, по информации НБУ, в прошлом году произошло почти 72 тысячи случаев незаконных действий с платежными карточками. 58% из них - в интернете. Появились и новые сценарии, когда пользователям под видом представителей госорганов обещают денежную помощь из-за карантина и таким образом выманивают данные платежных карт.
В подземке же, как в месте массовой перевозки людей, специалисты советуют не оставлять платежные карточки или мобильные телефоны в задних карманах. Также важно не демонстрировать экран устройства незнакомцам, особенно при осуществлении финансовых операций.
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Интересно, сколько людей на это повелось и ввело свои данные...))
а потом удивляются - куда бабосы деваются))))
Аж зрадів, думаю, як швидко наші відреагували на вчорашню новину, що ШД заявив НСК "Олімпійський" як свій домашній стадіон...
"по противодействию платежному мошенничеству Национального банка Украины"
"Киевский метрополитен присоединился к всеукраинской информационной кампании по противодействию платежному мошенничеству Национального банка Украины."
Якби було "Национальньім банком Украиньі" - тоді да.
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