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12-річний велосипедист загинув під колесами Toyota в Донецькій області. ФОТО

Хлопчик їхав на велосипеді і віз на рамі свого друга. Він спробував перетнути дорогу, але не помітив автомобіль, і велосипед потрапив під колеса.

Про це повідомляє поліція Донецької області, інформує Цензор.НЕТ.

Трагедія сталася напередодні в смт Білицьке.

"Уздовж дороги рухалися на велосипеді двоє дітей 11 та 12 років. Неповнолітній велосипедист почав перетинати проїзну частину дороги, не переконавшись у безпеці маневру.

Водій автомобіля не встиг зупинити транспортний засіб та скоїв наїзд на дітей.

12-річний хлопчик отримав травми не сумісні з життям та помер на місці, а його товариш, який сидів на рамі велосипеду, з чисельними травмами госпіталізований до реанімаційного відділення Добропільської лікарні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України.

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12-річний велосипедист загинув під колесами Toyota в Донецькій області 01
12-річний велосипедист загинув під колесами Toyota в Донецькій області 02
12-річний велосипедист загинув під колесами Toyota в Донецькій області 03
12-річний велосипедист загинув під колесами Toyota в Донецькій області 04

велосипед (121) діти (5066) ДТП (4467) Нацполіція (15173) смерть (6750) Донецька область (8475) велосипедисти (122)


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Топ коментарі
+17
Это с какой скоростью нужно было лететь, чтобы на джипе остались от детей такие вмятиы...
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16.08.2020 18:37
+10
Шкода хлопчика, але в нас заборонено до 14 років пересуватись по дорозі велосипедистам, не кажучи вже про її перетин.
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16.08.2020 18:57
+9
До 14 лет запрещено ездить по проезжей части дороги. Перевозить кого-то на велосипеде тоже запрещено (кроме как в спец креслах).
А по новым законам родителям детей ещё и ремонт авто придётся оплатить.
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16.08.2020 18:58
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Это с какой скоростью нужно было лететь, чтобы на джипе остались от детей такие вмятиы...
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16.08.2020 18:37 Відповісти
Детвора тоже, конечно, летела без оглядки по сторонам(село и дети, шо тут скажешь..), но вмятины - будто с машиной стукнулся.
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16.08.2020 18:41 Відповісти
Если это за пределами населённого пункта, а судя по фото - так оно и есть, то мог ехать 90 км/час.
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16.08.2020 19:02 Відповісти
на фото слева видны крыши домов, это село
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16.08.2020 19:07 Відповісти
Проблема этих пгт в том, что они строятся по обе стороны автомобильной трассы... От этого все подобные ДТП...
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16.08.2020 19:14 Відповісти
проблема скорей в ездунах, вот пример Манченки и Нестеренки на Харьковской трассе, вроде и 2 полосы и ограничение,но большинство пролетает не сбавляя скорости
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16.08.2020 19:24 Відповісти
Больше 30 км/ч. Физика - упрямая вещь. Вполне обычные повреждения для такого ДТП.
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16.08.2020 20:45 Відповісти
Ой,Тойота Лендкрузер. Неудивительно,что инфа подаётся так,будто дети специально выслеживали джип чтобы убиться об него.
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16.08.2020 18:48 Відповісти
До 14 лет запрещено ездить по проезжей части дороги. Перевозить кого-то на велосипеде тоже запрещено (кроме как в спец креслах).
А по новым законам родителям детей ещё и ремонт авто придётся оплатить.
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16.08.2020 18:58 Відповісти
По очень старым законам. Кто нанес ущерб, тот и платит.
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16.08.2020 19:06 Відповісти
Шкода хлопчика, але в нас заборонено до 14 років пересуватись по дорозі велосипедистам, не кажучи вже про її перетин.
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16.08.2020 18:57 Відповісти
Тут просто срабатывают стереотипы - раз джип, то летел с нарушением скоростного режима и детей типа жалко.
Но на таких авто часто ездят люди уже совсем не молодые и ездят, не нарушая правил.
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16.08.2020 19:01 Відповісти
Так то так, але судячи по пошкодженням, джипак їхав швидко, при швидкості 60 він би його травмував би, але не вбив.
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16.08.2020 19:03 Відповісти
А с какого перепугу за городом джип должен ехать 60 км/час? Повреждения вполне соответствуют самой обычной скорости
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16.08.2020 19:07 Відповісти
50 Км в час по населенным пунктам, как в Европе, Вы же туда стремитесь?, а живете как быдловатое кацапье.
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16.08.2020 20:45 Відповісти
Я, конечно, извиняюсь, но это бред. Убить можно и на 40 км/ч. Вы просто не представляете, насколько это огромная скорость для человека, с которым сталкивается автомобиль.
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16.08.2020 20:47 Відповісти
Взагалі то сила удару при швидкості 60 км\год така сама як при падінні з 5 поверху. Чи багато людей виживе після такого падіння? Я вважаю що вина за загибель дітей на їх батьках.В останній час 2-3 роки набагато почастішали випадки коли діти їздять по дуже небезпечним трасам не лише на велосипедах, а на скейтах, гіробордах,роликах, ел самокатах. Таке враження що батькам їх діти не потрібні.
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17.08.2020 07:52 Відповісти
В ПДД бардак. По тротуарам можно ездить детям до 7 лет на детских велосипедах, а на проезжую часть можно выезжать только с 14. Что тогда делать эти 7 выпадающих лет, с учётом того что велодорожки есть только в крупных городах и то в незначительном количестве.
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16.08.2020 20:17 Відповісти
ПДД то фигня. Отсутствие велодорожек или хотя бы полноценных обочин - вот проблема. На фото асфальта на обочине 30 см. Ехать на велосипеде негде.
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16.08.2020 20:49 Відповісти
Не надо ляля,там рядом село.значит есть знак 40 или 60 км.На такой скорости вот та машина остановится как в копаная. Летел землячок. А пацанов жалко.
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16.08.2020 18:57 Відповісти
как вкопананя не остановится ей надо в лучшем случае 25-30 метров.. а если вылетели из за кустов то и 5 км достаточно... увы..а вмятины от удара и падения тел детей.. все нормально... на то и рассчитан капот- чтобы сминаться и тем самым гасить удар а так у нас было бы куда боле смертей пешеходов когда капоты были сплошь луженными.. и не гнущимися..
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16.08.2020 19:02 Відповісти
А откуда такие сведения, что если рядом село, то здесь (рядом с селом, километрах в 5? 10? 15?) есть знаки 40 или 60? И почему 60? Вы много знаков видели на дорогах 60? Обычно для снижения скорости используются последовательная установка знаков 70 и 50 км/час. А 60 я ни разу не видел, проехав всю Украину. И никогда без особой нужды не ставятся знаки около сел.
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16.08.2020 19:12 Відповісти
Запомни две вещи:
1. Если будешь сам за рулем, то макс. скорость в населенном пункте не 60, а 50 км/час
2. Если будешь перебегать дорогу, то учти, что на скорости в 40 км/час в идеальных условиях тормозной путь может составлять 15м для легкового и 20 для грузового автомобиля.
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16.08.2020 19:21 Відповісти
1. 50+20=70 .
2. даже при 40, если кто-то неожидано выскочит -выедет, то торможение применяется уже после удара...
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16.08.2020 22:19 Відповісти
1. Тут нюанс. При разрешенных 50 до 70 не штрафуют. Но если попадешь в ДТП на скорости 60, то одной из причин напишут превышение тобой скорости.
2. Потому что есть еще время на реакцию водителя, а при скорости 50 км/час машина за каждую секунду проезжает 14 метров. Кроме того, тормозной путь от нормативного может удлиняться из-за особенностей дорожного покрытия, погодных условий и т.д.
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17.08.2020 08:31 Відповісти
15 метрів це від моменту натискання на педаль, а до цього ще потрібно побачити що хтось біжить, зрозуміти що біжить під машину. переставити ногу з акселератора на педаль гальм. Все це час, а машина їде. і може проїхати ще і 15 і 20 метрів.
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17.08.2020 09:30 Відповісти
шо ты несёшь? какие 40 ? какие 60 ? ты пдд хоть раз читал в своей жизни ?
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16.08.2020 22:23 Відповісти
http://pdd.ua/ua/12/ ПДР п.12.4 (нові зміни з 01.01.2018) У населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється із швидкістю не більше 50 км/год.
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16.08.2020 19:28 Відповісти
Не знаю, как кто, но я, когда вижу подобную ситуацию - детей возле дороги или на велосипедах - издали сигналю и снижаю скорость до минимума. Кто знает, что придет в голову ребенку в следующую минуту.
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16.08.2020 19:51 Відповісти
Когда я ездил на велосипеде, меня бесили дебилы, которые постоянно сигналили, причём подъехав совсем близко.
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16.08.2020 20:51 Відповісти
Я же написал "издали сигналю".
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17.08.2020 08:29 Відповісти
На электромобиле? Вообще-то, машину и без сигнала слышно. Сигнал подают для предотвращения ДТП.
Я в таких случаях делаю влево. Ведь если мне сигналят, значит, еду не там.
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17.08.2020 10:46 Відповісти
стільки коментов - 50 км, гальма 15 метрів, до 14 років .... а не можна водію просто скинути швидкість, коли бачиш дітей на дорозі, попередити їх заздалегідь, що позаду їде машина?
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16.08.2020 20:20 Відповісти
Ребенок, испугавшись, обернется посмотреть, что там и как раз попадет под колеса.
Не проще ли родителям, прежде чем давать детям вел, научить их ПДД? И всем велосипедистам не мешало бы ПДД соблюдать.

А то у нас водитель автомобиля должен вести авто, объезжать ямы, следить за знаками и разметкой, а теперь еще и думать за велосипедистов, пешеходов, детей, возниц, трактористов, прочих алкоголиков и психов.
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17.08.2020 08:42 Відповісти
Как житель этого города поясняю.Джип стоит по направлению выезда из города в направлении г.Доброполья. Находится еще под знаком ограничения 60 км/ч. До конца населенного еще метров 100.
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16.08.2020 20:32 Відповісти
ну и что джип нарушил ?
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16.08.2020 22:26 Відповісти
Это дает право велосипедистам ездить поперек дороги в любое время, когда им хочется?
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17.08.2020 08:43 Відповісти
Извиняюсь. 50 км/ч.
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16.08.2020 20:33 Відповісти
А почему на снимках машины стоят на обочинах "против шерсти" направления движения как в Англии?
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16.08.2020 22:36 Відповісти
Більше всього, коли побачив що малий завертає під колеса, дав різко вліво.
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17.08.2020 08:21 Відповісти
Наверное слуга народа местного разлива
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17.08.2020 02:46 Відповісти
а тормозний шлях хтось бачить ?
автівка летіла, тому навіть не зреагувала.
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17.08.2020 08:02 Відповісти
Как раз на небольшой скорости тормозного пути и не будет, а если джип с АБС (вероятность 95%), то тормозного пути не будет на любой скорости.
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17.08.2020 08:44 Відповісти
Такі машини не сунуться юзом по дорозі . Там стоїть антиблокувальна система . Потім дивлячись на черевик (хоча і черевик міг пролетіти з десяток метрів після удару) то загальмував джип досить швидко. Взагалі то на гальмівний шлях багато чинників впливають і швидкість і стан дороги , стан авто, шини, вітер, стан водія. Але саме основне тих дітей на дорозі взагалі не мало бути. До 14 років їзда на велосипеді по проїжджій частині заборонена А насправді і на скейтах, і на роликах. і на самокатах, і на гіроборді, і на велосипедах стоячи на багажнику, і на велосипеді на задньому колесі, і на мопеді вчотирьох.
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17.08.2020 08:44 Відповісти
 
 