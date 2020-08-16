12-річний велосипедист загинув під колесами Toyota в Донецькій області. ФОТО

Хлопчик їхав на велосипеді і віз на рамі свого друга. Він спробував перетнути дорогу, але не помітив автомобіль, і велосипед потрапив під колеса.

Про це повідомляє поліція Донецької області, інформує Цензор.НЕТ.

Трагедія сталася напередодні в смт Білицьке.

"Уздовж дороги рухалися на велосипеді двоє дітей 11 та 12 років. Неповнолітній велосипедист почав перетинати проїзну частину дороги, не переконавшись у безпеці маневру.

Водій автомобіля не встиг зупинити транспортний засіб та скоїв наїзд на дітей.

12-річний хлопчик отримав травми не сумісні з життям та помер на місці, а його товариш, який сидів на рамі велосипеду, з чисельними травмами госпіталізований до реанімаційного відділення Добропільської лікарні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України.

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