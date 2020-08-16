12-річний велосипедист загинув під колесами Toyota в Донецькій області. ФОТО
Хлопчик їхав на велосипеді і віз на рамі свого друга. Він спробував перетнути дорогу, але не помітив автомобіль, і велосипед потрапив під колеса.
Про це повідомляє поліція Донецької області, інформує Цензор.НЕТ.
Трагедія сталася напередодні в смт Білицьке.
"Уздовж дороги рухалися на велосипеді двоє дітей 11 та 12 років. Неповнолітній велосипедист почав перетинати проїзну частину дороги, не переконавшись у безпеці маневру.
Водій автомобіля не встиг зупинити транспортний засіб та скоїв наїзд на дітей.
12-річний хлопчик отримав травми не сумісні з життям та помер на місці, а його товариш, який сидів на рамі велосипеду, з чисельними травмами госпіталізований до реанімаційного відділення Добропільської лікарні.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України.
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А по новым законам родителям детей ещё и ремонт авто придётся оплатить.
Но на таких авто часто ездят люди уже совсем не молодые и ездят, не нарушая правил.
1. Если будешь сам за рулем, то макс. скорость в населенном пункте не 60, а 50 км/час
2. Если будешь перебегать дорогу, то учти, что на скорости в 40 км/час в идеальных условиях тормозной путь может составлять 15м для легкового и 20 для грузового автомобиля.
2. даже при 40, если кто-то неожидано выскочит -выедет, то торможение применяется уже после удара...
2. Потому что есть еще время на реакцию водителя, а при скорости 50 км/час машина за каждую секунду проезжает 14 метров. Кроме того, тормозной путь от нормативного может удлиняться из-за особенностей дорожного покрытия, погодных условий и т.д.
Я в таких случаях делаю влево. Ведь если мне сигналят, значит, еду не там.
Не проще ли родителям, прежде чем давать детям вел, научить их ПДД? И всем велосипедистам не мешало бы ПДД соблюдать.
А то у нас водитель автомобиля должен вести авто, объезжать ямы, следить за знаками и разметкой, а теперь еще и думать за велосипедистов, пешеходов, детей, возниц, трактористов, прочих алкоголиков и психов.
автівка летіла, тому навіть не зреагувала.