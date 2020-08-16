12-летний велосипедист погиб под колесами Toyota в Донецкой области. ФОТО

Мальчик ехал на велосипеде и вез на раме своего друга. Он попытался перебраться на противоположную сторону дороги, но не заметил автомобиль, и велосипед попал под колеса.

Об этом сообщает полиция Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ.

Трагедия произошла накануне в пгт. Белицкое.

"Вдоль дороги двигались на велосипеде двое детей 11 и 12 лет. Несовершеннолетний велосипедист начал пересекать проезжую часть дороги, не убедившись в безопасности маневра.

Водитель автомобиля не успел остановить транспортное средство и совершил наезд на детей", - сказано в сообщении.

Мальчик, который управлял велосипедом, скончался на месте. Его друг - в реанимации с многочисленными травмами.

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Полиция начала расследование по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения).







