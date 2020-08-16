12-летний велосипедист погиб под колесами Toyota в Донецкой области. ФОТО
Мальчик ехал на велосипеде и вез на раме своего друга. Он попытался перебраться на противоположную сторону дороги, но не заметил автомобиль, и велосипед попал под колеса.
Об этом сообщает полиция Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ.
Трагедия произошла накануне в пгт. Белицкое.
"Вдоль дороги двигались на велосипеде двое детей 11 и 12 лет. Несовершеннолетний велосипедист начал пересекать проезжую часть дороги, не убедившись в безопасности маневра.
Водитель автомобиля не успел остановить транспортное средство и совершил наезд на детей", - сказано в сообщении.
Мальчик, который управлял велосипедом, скончался на месте. Его друг - в реанимации с многочисленными травмами.
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Полиция начала расследование по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения).
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А по новым законам родителям детей ещё и ремонт авто придётся оплатить.
Но на таких авто часто ездят люди уже совсем не молодые и ездят, не нарушая правил.
1. Если будешь сам за рулем, то макс. скорость в населенном пункте не 60, а 50 км/час
2. Если будешь перебегать дорогу, то учти, что на скорости в 40 км/час в идеальных условиях тормозной путь может составлять 15м для легкового и 20 для грузового автомобиля.
2. даже при 40, если кто-то неожидано выскочит -выедет, то торможение применяется уже после удара...
2. Потому что есть еще время на реакцию водителя, а при скорости 50 км/час машина за каждую секунду проезжает 14 метров. Кроме того, тормозной путь от нормативного может удлиняться из-за особенностей дорожного покрытия, погодных условий и т.д.
Я в таких случаях делаю влево. Ведь если мне сигналят, значит, еду не там.
Не проще ли родителям, прежде чем давать детям вел, научить их ПДД? И всем велосипедистам не мешало бы ПДД соблюдать.
А то у нас водитель автомобиля должен вести авто, объезжать ямы, следить за знаками и разметкой, а теперь еще и думать за велосипедистов, пешеходов, детей, возниц, трактористов, прочих алкоголиков и психов.
автівка летіла, тому навіть не зреагувала.