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Викрито схему привласнення земельних ділянок на Київщині, серед учасників - чиновники Держгеокадастру і поліцейський, - ДБР. ФОТОрепортаж

Викрито злочинну групу, яка здійснювала незаконні оборудки із земельними ділянками на території Київської області. Серед учасників групи – посадовці Держгеокадастру Київської області, поліцейський сектору реагування патрульної поліції одного з відділів поліції Хмельниччини, інші особи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР. 

Установлено, що у 2018 році колишні посадовці Держгеокадастру у змові з групою осіб, для виконання замовлення від зацікавленої особи на отримання великої ділянки землі сільськогосподарського призначення у Київській області, налагодили схему незаконного виведення з державної власності та заволодіння землями, які у подальшому переоформлювались на зацікавлених осіб.

Так, службові особи ГУ Держгеокадастру Київської області розробляли та погоджували дозвільні документи на виділення зазначених ділянок особам, які раніше вже отримували земельні ділянки з таким же цільовим призначенням.

У подальшому виділені земельні ділянки були об’єднані та передані замовнику.

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Таким чином у приватну власність відведено та передано майже 76 гектарів землі на Київщині.

Наразі колишнім посадовим особами ГУ Держгеокадастру Київської області, а саме керівнику та заступнику керівника, повідомлено про підозру у зловживанні владою або службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).

Також повідомлено про підозру поліцейському у шахрайстві (ч. 3 ст. 190 КК України).

На даний час правоохоронці проводять 11 санкціонованих судом обшуків, зокрема у ГУ Держгеокадастру України у Київській області.
Перевіряється можлива причетність інших посадових осіб Держгеокадастру та правоохоронних органів до незаконного відчуження земельних ділянок та встановлюється роль замовника.

Викрито схему привласнення земельних ділянок на Київщині, серед учасників - чиновники Держгеокадастру і поліцейський, - ДБР 01
Викрито схему привласнення земельних ділянок на Київщині, серед учасників - чиновники Держгеокадастру і поліцейський, - ДБР 02
Викрито схему привласнення земельних ділянок на Київщині, серед учасників - чиновники Держгеокадастру і поліцейський, - ДБР 03
Викрито схему привласнення земельних ділянок на Київщині, серед учасників - чиновники Держгеокадастру і поліцейський, - ДБР 04
Викрито схему привласнення земельних ділянок на Київщині, серед учасників - чиновники Держгеокадастру і поліцейський, - ДБР 05
Викрито схему привласнення земельних ділянок на Київщині, серед учасників - чиновники Держгеокадастру і поліцейський, - ДБР 06
Викрито схему привласнення земельних ділянок на Київщині, серед учасників - чиновники Держгеокадастру і поліцейський, - ДБР 07

Автор: 

земля (1678) Київська область (4026) Держгеокадастр (301) ДБР (3494)


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Схемы действует Там , - Где Нет верховной рады , и власти. А то власть Разрешает Быть Схемы и она же и ловит , - Но не Всех.
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19.08.2020 17:55 Відповісти
Надеюсь Рюкзаков был в доле.
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19.08.2020 18:40 Відповісти
Вах, какая неожиданность? В Києві при нормі 10 соток корупційні бобри і їх сім'ї мають по 300 га. Країна переможної корупції.
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19.08.2020 19:57 Відповісти
Это далеко не новость,вот интересно,смогут ли они опять эти 70 с лишним гектаров госсударству вернуть? Найдется ли там кто то со "стальными яйцами" в судах и прокуратурах?
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19.08.2020 22:47 Відповісти
 
 