Викрито схему привласнення земельних ділянок на Київщині, серед учасників - чиновники Держгеокадастру і поліцейський, - ДБР. ФОТОрепортаж

Викрито злочинну групу, яка здійснювала незаконні оборудки із земельними ділянками на території Київської області. Серед учасників групи – посадовці Держгеокадастру Київської області, поліцейський сектору реагування патрульної поліції одного з відділів поліції Хмельниччини, інші особи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Установлено, що у 2018 році колишні посадовці Держгеокадастру у змові з групою осіб, для виконання замовлення від зацікавленої особи на отримання великої ділянки землі сільськогосподарського призначення у Київській області, налагодили схему незаконного виведення з державної власності та заволодіння землями, які у подальшому переоформлювались на зацікавлених осіб.



Так, службові особи ГУ Держгеокадастру Київської області розробляли та погоджували дозвільні документи на виділення зазначених ділянок особам, які раніше вже отримували земельні ділянки з таким же цільовим призначенням.



У подальшому виділені земельні ділянки були об’єднані та передані замовнику.

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Таким чином у приватну власність відведено та передано майже 76 гектарів землі на Київщині.



Наразі колишнім посадовим особами ГУ Держгеокадастру Київської області, а саме керівнику та заступнику керівника, повідомлено про підозру у зловживанні владою або службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).



Також повідомлено про підозру поліцейському у шахрайстві (ч. 3 ст. 190 КК України).



На даний час правоохоронці проводять 11 санкціонованих судом обшуків, зокрема у ГУ Держгеокадастру України у Київській області.

Перевіряється можлива причетність інших посадових осіб Держгеокадастру та правоохоронних органів до незаконного відчуження земельних ділянок та встановлюється роль замовника.













