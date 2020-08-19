Викрито схему привласнення земельних ділянок на Київщині, серед учасників - чиновники Держгеокадастру і поліцейський, - ДБР. ФОТОрепортаж
Викрито злочинну групу, яка здійснювала незаконні оборудки із земельними ділянками на території Київської області. Серед учасників групи – посадовці Держгеокадастру Київської області, поліцейський сектору реагування патрульної поліції одного з відділів поліції Хмельниччини, інші особи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
Установлено, що у 2018 році колишні посадовці Держгеокадастру у змові з групою осіб, для виконання замовлення від зацікавленої особи на отримання великої ділянки землі сільськогосподарського призначення у Київській області, налагодили схему незаконного виведення з державної власності та заволодіння землями, які у подальшому переоформлювались на зацікавлених осіб.
Так, службові особи ГУ Держгеокадастру Київської області розробляли та погоджували дозвільні документи на виділення зазначених ділянок особам, які раніше вже отримували земельні ділянки з таким же цільовим призначенням.
У подальшому виділені земельні ділянки були об’єднані та передані замовнику.
Таким чином у приватну власність відведено та передано майже 76 гектарів землі на Київщині.
Наразі колишнім посадовим особами ГУ Держгеокадастру Київської області, а саме керівнику та заступнику керівника, повідомлено про підозру у зловживанні владою або службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).
Також повідомлено про підозру поліцейському у шахрайстві (ч. 3 ст. 190 КК України).
На даний час правоохоронці проводять 11 санкціонованих судом обшуків, зокрема у ГУ Держгеокадастру України у Київській області.
Перевіряється можлива причетність інших посадових осіб Держгеокадастру та правоохоронних органів до незаконного відчуження земельних ділянок та встановлюється роль замовника.
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