РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6007 посетителей онлайн
Новости Фото
4 921 4

Разоблачена схема присвоения земельных участков на Киевщине, среди участников - чиновники Госгеокадастра и полицейский, - ГБР. ФОТОрепортаж

Разоблачена преступная группа, осуществлявшая незаконные сделки с земельными участками на территории Киевской области. Среди участников группы - чиновники Госгеокадастра Киевской области, полицейский сектора реагирования патрульной полиции одного из отделов полиции Хмельнитчины и другие лица.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Установлено, что в 2018 году бывшие чиновники Госгеокадастра в сговоре с группой лиц, для выполнения заказа от заинтересованного лица на получение большого участка земли сельскохозяйственного назначения в Киевской области, наладили схему незаконного выведения из государственной собственности и завладения землями, которые в дальнейшем переоформлялись на заинтересованных лиц.

Так, должностные лица ГУ Госгеокадастра Киевской области разрабатывали и согласовывали разрешительные документы на выделение указанных участков лицам, которые ранее уже получали земельные участки с таким же целевым назначением.

В дальнейшем выделены земельные участки были объединены и переданы заказчику.

Читайте также: На Харьковщине чиновник Госгеокадастра попался на взятке 12 тыс. долл., - прокуратура. ФОТО

Таким образом в частную собственность отведены и переданы почти 76 гектаров земли на Киевщине.

Сейчас бывшим должностным лицами ГУ Госгеокадастра Киевской области, а именно руководителю и заместителю руководителя сообщено о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Также сообщено о подозрении полицейскому в мошенничестве (ч. 3 ст. 190 УК Украины).

В настоящее время правоохранителями проводятся 11 санкционированных судом обысков, в частности в ГУ Госгеокадастра Украины в Киевской области. Проверяется возможная причастность других должностных лиц Госгеокадастра и правоохранительных органов к незаконному отчуждению земельных участков и устанавливается роль заказчика.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госгеокадастр открыт к борьбе с коррупцией, - глава ведомства Лещенко

Разоблачена схема присвоения земельных участков на Киевщине, среди участников - чиновники Госгеокадастра и полицейский, - ГБР 01
Разоблачена схема присвоения земельных участков на Киевщине, среди участников - чиновники Госгеокадастра и полицейский, - ГБР 02
Разоблачена схема присвоения земельных участков на Киевщине, среди участников - чиновники Госгеокадастра и полицейский, - ГБР 03
Разоблачена схема присвоения земельных участков на Киевщине, среди участников - чиновники Госгеокадастра и полицейский, - ГБР 04
Разоблачена схема присвоения земельных участков на Киевщине, среди участников - чиновники Госгеокадастра и полицейский, - ГБР 05
Разоблачена схема присвоения земельных участков на Киевщине, среди участников - чиновники Госгеокадастра и полицейский, - ГБР 06
Разоблачена схема присвоения земельных участков на Киевщине, среди участников - чиновники Госгеокадастра и полицейский, - ГБР 07

Автор: 

земля (1952) Киевская область (4241) Госгеокадастр (172) ГБР (3083)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Схемы действует Там , - Где Нет верховной рады , и власти. А то власть Разрешает Быть Схемы и она же и ловит , - Но не Всех.
показать весь комментарий
19.08.2020 17:55 Ответить
Надеюсь Рюкзаков был в доле.
показать весь комментарий
19.08.2020 18:40 Ответить
Вах, какая неожиданность? В Києві при нормі 10 соток корупційні бобри і їх сім'ї мають по 300 га. Країна переможної корупції.
показать весь комментарий
19.08.2020 19:57 Ответить
Это далеко не новость,вот интересно,смогут ли они опять эти 70 с лишним гектаров госсударству вернуть? Найдется ли там кто то со "стальными яйцами" в судах и прокуратурах?
показать весь комментарий
19.08.2020 22:47 Ответить
 
 