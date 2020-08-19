Разоблачена схема присвоения земельных участков на Киевщине, среди участников - чиновники Госгеокадастра и полицейский, - ГБР. ФОТОрепортаж

Разоблачена преступная группа, осуществлявшая незаконные сделки с земельными участками на территории Киевской области. Среди участников группы - чиновники Госгеокадастра Киевской области, полицейский сектора реагирования патрульной полиции одного из отделов полиции Хмельнитчины и другие лица.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Установлено, что в 2018 году бывшие чиновники Госгеокадастра в сговоре с группой лиц, для выполнения заказа от заинтересованного лица на получение большого участка земли сельскохозяйственного назначения в Киевской области, наладили схему незаконного выведения из государственной собственности и завладения землями, которые в дальнейшем переоформлялись на заинтересованных лиц.

Так, должностные лица ГУ Госгеокадастра Киевской области разрабатывали и согласовывали разрешительные документы на выделение указанных участков лицам, которые ранее уже получали земельные участки с таким же целевым назначением.

В дальнейшем выделены земельные участки были объединены и переданы заказчику.

Читайте также: На Харьковщине чиновник Госгеокадастра попался на взятке 12 тыс. долл., - прокуратура. ФОТО

Таким образом в частную собственность отведены и переданы почти 76 гектаров земли на Киевщине.

Сейчас бывшим должностным лицами ГУ Госгеокадастра Киевской области, а именно руководителю и заместителю руководителя сообщено о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Также сообщено о подозрении полицейскому в мошенничестве (ч. 3 ст. 190 УК Украины).

В настоящее время правоохранителями проводятся 11 санкционированных судом обысков, в частности в ГУ Госгеокадастра Украины в Киевской области. Проверяется возможная причастность других должностных лиц Госгеокадастра и правоохранительных органов к незаконному отчуждению земельных участков и устанавливается роль заказчика.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госгеокадастр открыт к борьбе с коррупцией, - глава ведомства Лещенко













