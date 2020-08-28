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Росіянин на викраденому в Австрії "Фіаті" намагався потрапити в Україну. ФОТО

20-річний громадянин Росії намагався перетнути українсько-угорський кордон у пункті пропуску "Лужанка".

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

Прикордонники з'ясували, що автомобіль 2018 року випуску був викрадений на території Австрії.

За цим фактом поінформовано Укрбюро Інтерполу в Києві.

Водія й автомобіль передано співробітникам Нацполіції.

Росіянин на викраденому в Австрії Фіаті намагався потрапити в Україну 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Близько тисячі іноземців в'їхали в Україну після закриття кордонів, - Держприкордонслужба

Росіянин на викраденому в Австрії Фіаті намагався потрапити в Україну 02

Автор: 

Австрія (962) Держприкордонслужба ДПСУ (5986) росія (65191) викрадення автівки (208)


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Топ коментарі
+8
Росіянин на викраденому в Австрії "Фіаті" намагався потрапити в Україну - Цензор.НЕТ 8849
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28.08.2020 13:09
+5
ермаку на обмен его)
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28.08.2020 12:39
+5
Дурак малолетний.
То не те лужники)))
И вообще, то Лужанка)))
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28.08.2020 12:41
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ермаку на обмен его)
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28.08.2020 12:39 Відповісти
Дурак малолетний.
То не те лужники)))
И вообще, то Лужанка)))
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28.08.2020 12:41 Відповісти
ну не факт что прям дурак, может погранцы не те, что нужно были... а то Украина - потом разбомбленный Донбасс, потом кацапы... ну или Беларусь, потом кацапы, или разобрать и продать...
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28.08.2020 13:54 Відповісти
Навигатор подвёл...
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28.08.2020 12:43 Відповісти
.
Россиянин на угнанном в Австрии "Фиате" пытался проникнуть в Украину - Цензор.НЕТ 3732
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28.08.2020 12:45 Відповісти
Приїхав москалик.
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28.08.2020 12:49 Відповісти
А як заїхав? На східі не кордон, а драні майтки!
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28.08.2020 12:54 Відповісти
Лужанка. Берегово, Закарпатье
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28.08.2020 13:03 Відповісти
а какого хера он вообще сюда ехал? у нас, что карантина нет? проходной двор
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28.08.2020 12:54 Відповісти
ДЛЯ GИDІВ І МОКШІВ САМЕ ТАК, - ПРОХІДНЕ ПОДВІР'Я .
БО GИDО-МОКША КЕРУЄ УКРАЇНЦЯМИ.
ВАМ САМІМ ТО НЕ СОРОМНО ???
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28.08.2020 13:41 Відповісти
Не выпускать кацапов из **********, от них везде одни проблемы!!!
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28.08.2020 12:59 Відповісти
Лужанка, а не лужники. У автора статьи ностальгия по масквачкале?
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28.08.2020 13:02 Відповісти
Ніт, то його рівень знаннь.
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28.08.2020 13:11 Відповісти
Росіянин на викраденому в Австрії "Фіаті" намагався потрапити в Україну - Цензор.НЕТ 8849
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28.08.2020 13:09 Відповісти
Неясно, москалик з мадярів до нас їхав, чи від нас на мадяри ?
Видати його австріякам або у нас посадити. Коли вже з рашкою візовий режим встановлять
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28.08.2020 13:14 Відповісти
Не личить адвокату не розуміти напрямку україно-угорського кордорну!
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28.08.2020 13:50 Відповісти
Американские военные заявили, что готовы прийти на помощь российской атомной подлодке при получении сигнала бедствия. Субмарина всплыла у берегов Аляски, в международных водах, сообщили в Северном командовании вооруженных сил США. Источник агентства РИА Новости в Тихоокеанском флоте отметил, что это подлодка «Омск», которая участвует в военных учениях и что никакой нештатной ситуации не было. новости Эха Москвы
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28.08.2020 13:15 Відповісти
Если со слов кацапья "нештатной ситуевины нет", начинают мучать смутные подозрения, что как раз есть и довольно проблемная.
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28.08.2020 13:32 Відповісти
НАСЛУХАЮТЬСЯ У СЕБЕ В МОКШАНДІЇ, ЩО В УКРАЇНІ БАРДАК, ТО І ВАЛИТЬ СЮДИ УСЯКЕ МОСКАЛЬСЬКЕ ГІВНО.А УКРАЇНЦЯМ ПОТІМ СМОРІД ТОЙ НЮХАТИ.
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28.08.2020 13:34 Відповісти
Тут мэссэдж

гражданин россии даже на автомобиле наезжает на украину
или
гражданин россии хотябы на автомобиле уезжает скорей в украину

Цензор, зачем это?
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28.08.2020 13:45 Відповісти
Таму багажнику авто ще й унітаз має бути, "рюзкій побівал за граніцей"
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28.08.2020 15:28 Відповісти
Прям «проникнуть»? Скрытно при неизвестных обстоятельствах?
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28.08.2020 22:40 Відповісти
 
 