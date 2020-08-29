"Путін, випий чаю, Хабаровськ пригощає!" - на Далекому Сході РФ протести 50-й день поспіль. ФОТОрепортаж
Жителі Хабаровська та інших населених пунктів краю взяли участь у 50-й за рахунком акції протесту проти арешту губернатора Сергія Фургала і політичних репресій в регіоні.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Настоящее время".
За оцінками мерії міста, в акції взяли участь 1200 осіб. На думку журналістів, йдеться про тисячі людей. Вони пройшли вулицями міста ходою, вийшли до мерії міста, а потім - на площу імені Леніна.
Присутні скандували "Путін, випий чаю, Хабаровськ пригощає!" і несли плакати "Геть репресії", "Наш вибір - наш Фургал".
Поліція затримала одного протестувальника - водія "Фургаломобіля" Андрія Маклидіна. Його звинувачують в створенні перешкод руху транспорту під час участі в акції (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП). Маклидіна залишили в спецприймальнику до суду, який відбудеться в понеділок, 31 серпня 2020 року. "Фургаломобіль" - це фудтрак з плакатами на підтримку арештованого губернатора, який разом з протестувальниками пересувається Хабаровськом.
Губернатора Хабаровського краю заарештували майже два місяці тому, він перебуває в московському СІЗО. Учасники протестів вимагають перевести його в Хабаровськ і провести відкритий процес над ним в регіоні.
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(с)
Більш того, добавлю. Нагадує мені цей флеш-мод а-ля Бяларусь...
КТо все эти ублюдки. которые охаивают здесь протест в Хабровске.? Это в сто раз важней чем Беларусь на самом деле, где белые юбчонки доведут страну до бездны. А Хабаровск символ и знак огромных протестов в РФ, особенно за Уралом, которые состоятся уж точно раньше чем наш третий Майдан, а может и подтолкнут третий Майдан.
ментальное разделение уже произошло
Ностальгируют по ссср.
Переїхав з міста дядько в село жити, купив хату, вирішив козу купити. Поїхав на базар купив козу. Привіз до дому і почав доїти, пару крапель видоїв і більше нема. Викликав ветеринара. Той оглянув козу:
- Що я вам скажу - козел явно задрочен!
На Гаваях виявили вулканічне озеро на вулкані Кілауеа, в якому температура води досягає 80-85 градусів Цельсія, що робить цю водойму однією з найгарячіших у світі.
Про це https://www.volcanodiscovery.com/kilauea/news/107912/Kilauea-volcano-Hawai-i-summit-water-lake-continues-to-rise.html повідомляє портал Volcano Discovery.
Озеро минулого року помітили в кратері вулкану пілоти вертольотів, що протікали над ним. Відтоді фахівці почали уважно стежити за об'єктом, використовуючи супутники NASA.А теперь послав туда дрон.....с флягой. Можно достать воду Осириса из дна!!! .....озера. Я бы на месте НАСА попробовал.
-- Ми все думали -- куда это Голдочка по воскресениям бегает?
Ми думали, шо она просто так бегает, а она на маёвки бегала!
Рабы в России не восстанут
И не пойдут мочить ментов.
Неправда, что «народ обманут», -
Народа нет здесь. А с рабов
Какой и спрос? Им в стойле классно.
Ну разве льготы отберут -
И, может быть, под флагом красным
Они бузить тогда пойдут.
Бузить за льготы, за халяву:
«Долой правительство!» (Не Пу!)
И отметелит уж на славу
ОМОН халявщиков толпу.
Рабы панически трусливы
И хуже путина стократ.
Их главный фетиш - «справедливость».
Расстрелов массовых хотят;
Богатых - снова раскулачить,
Все отобрать и поделить;
Им мало Крыма - надо, значит,
ВСЮ Украину захватить!
Нужны им берия и сталин,
Для них и путин - либерал...
Им тот правитель идеален,
Кто их же больше расстрелял.
Им в кайф дубинки «сильной власти»,
Не надо личных им свобод!
Для них страшнее нет напасти:
Сосед богаче их живет!?!
Пусть нет еды - им дай фанфары!
Греми, имперский барабан!
Музон расстрелов - гимн их старый -
Им путин с новым текстом дал, -
Какой восторг!.. Под флагом царским
Справляют с пьяною слезой
Дебилы в лентах колорадских
В войне «победу» над собой?
Спросите их еще про геев -
Ка-а-кой польется злобный мат!!..
Все граждане РФ! Скорее,
Рабы и быдло, сгиньте в ад!..
29-30.4.2017 Борис Стомахин
тому що Хабарівський -протест в ІМПЕРІЇ ,протест котрий буде подавлений "на амінь і криваво".ТОбто протестувальники розуміють,що не можуть почати силове протистояння..
У Білорусі протестувальники не розуміють,що в результаті силового протистояння вони переможуть.Але вони ментально НЕ ЗДАТНІ це усвідомити і на це піти.
Ох, уж эта толерантность...
Почему?
Потому что впервые в истории человечества в 2000м году в сильной, глобально влиятельной стране к власти пришел руководитель опытной и, мощной и беспринципной спецслужбы. В 2000 м умные аналитики предупреждали, что это страшный социальный эксперимент. И мы пока не понимаем насколько глубоко "товарищи чекисты" зашли в своих экспериментах. Все думающие люди понимают ,что они выиграли массу выборов и референдумов в мире и даже поставили своего человека в Белом Доме, что казалось немыслимым еще 6-7 лет назад. Они выстроили крепость в РФ и оболваниил десятки а по миру сотни миллионов людей. Но тут неожиданно пошла трещина по этому дому, с которой они не знают что делать (Хабаровск) и ставленик Хремля Трамп похоже потерпит таки поражение в прозревшей Америке. Эти два события могут и скорей всего похоронят режим Путина. А все остальное всплывает после и окажется что весь хаос,который творится в мире придумали и инициировали в кабинетах на Лубянке.
Не уверен что Трамп потерит поражение. У них обычно действующий Президент выигрывает второй срок. Мы тоже надеялись на победу Клинтонихи, но увы...До выборов еще больше 2х месяцев
Чому повстав Хабаровськ ? - тому що це територія бувшого Зеленого Клину, території заселеною етниічними українцями. Розпад Московії почався і слава Богу