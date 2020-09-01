Зенітний ракетний полк Повітряного командування "Схід" провів командно-штабні навчання на Харківщині, - Міноборони. ФОТОрепортаж

В ході навчань військовослужбовці полку вдосконалили свої навички у плануванні бойових дій, відбитті ударів повітряного противника і веденні бойових дій по прикриттю важливих державних об’єктів.

Основою планування слугував узагальнений аналіз досвіду проведення бойових дій на Сході, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Зенітники практично відпрацювали елементи організації і ведення загальновійськового бою з максимальним наближенням умов до реальних бойових дій. Окремі питання заходів з організації безпосереднього прикриття, наземної оборони та знищення БПЛА в ході тренування були відпрацьовані в урбанізованій місцевості за складних погодних умов, як удень, так і вночі.

Також практикувались у здійсненні маневру переходу на запасні позиції в межах позиційних районів військової частини.

Крім того, зенітні ракетні підрозділи провели бойову роботу щодо знищення повітряних цілей з імітованими пусками ракет в різних умовах. Цілями виступили літаки бойової авіації Повітряних Сил Збройних Сил України.

Бойові обслуги виконали заходи маскування стартових позицій, введення противника в оману, обладнали інженерні захисні споруди та розгорнули пересувну авторемонтну майстерню.

Відпрацьовані практичні питання надання медичної допомоги на полі бою та евакуація поранених.

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Фото: mil.gov.ua