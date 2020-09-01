Зенитный ракетный полк Воздушного командования "Восток" провел командно-штабные учения на Харьковщине, - Минобороны. ФОТОрепортаж
В ходе учений военнослужащие полка усовершенствовали свои навыки в планировании боевых действий, отражении ударов воздушного противника и ведении боевых действий по прикрытию важных государственных объектов.
Основой планирования служил обобщенный анализ опыта проведения боевых действий на востоке, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Зенитчики практически отработали элементы организации и ведения общевойскового боя с максимальным приближением условий к реальным боевым. Организацию непосредственного прикрытия, наземной обороны и уничтожения БПЛА в ходе тренировки частично отработали в урбанизированной местности в сложных погодных условиях, как днем, так и ночью.
Также практиковались в маневре переход на запасные позиции в пределах позиционных районов воинской части.
Кроме того, зенитные ракетные подразделения провели боевую работу по уничтожению воздушных целей с имитируемыми пусками ракет в различных условиях. Целями выступили самолеты боевой авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
Боевые расчеты выполнили меры маскировки стартовых позиций, введение противника в заблуждение, оборудовали инженерные защитные сооружения и развернули передвижную авторемонтную мастерскую.
Отработано и оказание медицинской помощи на поле боя, и эвакуация раненых.
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б*же, да такую технику глушат даже парашники. там, мать такую, держать дивизион????
шо там кроме ЗУ-шки отстреливаться будет то?
надо бы 105-ки с радионаводкой, чет достают на 10 км., то в Иране они есть. ну а ракеты кацапы тупо лишат возм. взлететь. ну ок, пусть перепрограммировали, у кацапов тупо больше истребителей. у нас чет 30 или 20. МИГ ов. там идет вроде 31-вый, высотный и вроде Су-шка 24, шоб ракеты и пушка тоже была. все., а у них этого дбра с 500шт в строю. чего сделает наша ПВО с таким сраньем против стольких тупо перехватчиков? высотных то. тут надо что-то такое шоб враг обосрался, ну и Европа тоже. а вот "яиц" то нету. в ПАП-а они то есть, но тут нюанс.