Зенитный ракетный полк Воздушного командования "Восток" провел командно-штабные учения на Харьковщине, - Минобороны. ФОТОрепортаж

В ходе учений военнослужащие полка усовершенствовали свои навыки в планировании боевых действий, отражении ударов воздушного противника и ведении боевых действий по прикрытию важных государственных объектов.

Основой планирования служил обобщенный анализ опыта проведения боевых действий на востоке, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Зенитчики практически отработали элементы организации и ведения общевойскового боя с максимальным приближением условий к реальным боевым. Организацию непосредственного прикрытия, наземной обороны и уничтожения БПЛА в ходе тренировки частично отработали в урбанизированной местности в сложных погодных условиях, как днем, так и ночью.

Также практиковались в маневре переход на запасные позиции в пределах позиционных районов воинской части.

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Кроме того, зенитные ракетные подразделения провели боевую работу по уничтожению воздушных целей с имитируемыми пусками ракет в различных условиях. Целями выступили самолеты боевой авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Боевые расчеты выполнили меры маскировки стартовых позиций, введение противника в заблуждение, оборудовали инженерные защитные сооружения и развернули передвижную авторемонтную мастерскую.

Отработано и оказание медицинской помощи на поле боя, и эвакуация раненых.

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Фото: mil.gov.ua

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