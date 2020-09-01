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Зенитный ракетный полк Воздушного командования "Восток" провел командно-штабные учения на Харьковщине, - Минобороны. ФОТОрепортаж

В ходе учений военнослужащие полка усовершенствовали свои навыки в планировании боевых действий, отражении ударов воздушного противника и ведении боевых действий по прикрытию важных государственных объектов.

Основой планирования служил обобщенный анализ опыта проведения боевых действий на востоке, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Зенитчики практически отработали элементы организации и ведения общевойскового боя с максимальным приближением условий к реальным боевым. Организацию непосредственного прикрытия, наземной обороны и уничтожения БПЛА в ходе тренировки частично отработали в урбанизированной местности в сложных погодных условиях, как днем, так и ночью.

Также практиковались в маневре переход на запасные позиции в пределах позиционных районов воинской части.

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Кроме того, зенитные ракетные подразделения провели боевую работу по уничтожению воздушных целей с имитируемыми пусками ракет в различных условиях. Целями выступили самолеты боевой авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Боевые расчеты выполнили меры маскировки стартовых позиций, введение противника в заблуждение, оборудовали инженерные защитные сооружения и развернули передвижную авторемонтную мастерскую.

Отработано и оказание медицинской помощи на поле боя, и эвакуация раненых.

Зенитный ракетный полк Воздушного командования Восток провел командно-штабные учения на Харьковщине, - Минобороны 01

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Зенитный ракетный полк Воздушного командования Восток провел командно-штабные учения на Харьковщине, - Минобороны 02
Зенитный ракетный полк Воздушного командования Восток провел командно-штабные учения на Харьковщине, - Минобороны 03
Зенитный ракетный полк Воздушного командования Восток провел командно-штабные учения на Харьковщине, - Минобороны 04
Фото: mil.gov.ua

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Минобороны (9327) оборона (5205) военные учения (3457) Харьковщина (5577)


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01.09.2020 19:34 Ответить
Учения это всегда хорошо
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01.09.2020 19:34 Ответить
Хоспаді допомагай нам ... Позавчорашній день ...
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01.09.2020 20:14 Ответить
Выручает то, что кацапы на хламе середины прошлого века летают.
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01.09.2020 20:18 Ответить
Осень будет напряженной...
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01.09.2020 20:18 Ответить
я как увидел зил с выцвевшей краской аж глаза закровоточили)
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01.09.2020 20:19 Ответить
Кубик, Квадрик, ЗУ-23, и С-300.
б*же, да такую технику глушат даже парашники. там, мать такую, держать дивизион????

шо там кроме ЗУ-шки отстреливаться будет то?
надо бы 105-ки с радионаводкой, чет достают на 10 км., то в Иране они есть. ну а ракеты кацапы тупо лишат возм. взлететь. ну ок, пусть перепрограммировали, у кацапов тупо больше истребителей. у нас чет 30 или 20. МИГ ов. там идет вроде 31-вый, высотный и вроде Су-шка 24, шоб ракеты и пушка тоже была. все., а у них этого дбра с 500шт в строю. чего сделает наша ПВО с таким сраньем против стольких тупо перехватчиков? высотных то. тут надо что-то такое шоб враг обосрался, ну и Европа тоже. а вот "яиц" то нету. в ПАП-а они то есть, но тут нюанс.
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01.09.2020 20:41 Ответить
 
 