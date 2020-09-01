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Новини Фото Коронавірус і карантин
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Протестуючі проти закриття дискотек влаштували танці під Кабміном. ФОТОрепортаж

Біля будівлі Кабінету Міністрів проходить акція протесту проти закриття нічних клубів у зв'язку з COVID-19.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Учасники протесту вимагають дозволити роботу без обмежень у часі розважальних закладів, а також закладів громадського харчування - з організацією дозвілля або без нього.

Мітингувальники також вимагають повністю або частково звільнити від податків суб’єктів господарювання в сфері розваг або надати фінансову допомогу тим, хто постраждав внаслідок дії заборон та обмежень.

Читайте також: Жителі Івано-Франківська пікетують ОДА через "червону" зону карантину: "Я годую державу, а вона мене закриває". ФОТОрепортаж

Протестувальники звертаються до влади з пропозицією створити робочу групу за участю представників профільних міністерств, керівників закладів та суб’єктів господарської діяльності, що працюють у сфері організації культурного відпочинку та дозвілля.

На акції виступають відомі електронні музиканти України.

За словами організаторів, подібні акції будуть проходити, аж поки не буде знайдено компроміс між владою та представниками індустрії розваг.

Протестуючі проти закриття дискотек влаштували танці під Кабміном 01
Протестуючі проти закриття дискотек влаштували танці під Кабміном 02
Протестуючі проти закриття дискотек влаштували танці під Кабміном 03
Протестуючі проти закриття дискотек влаштували танці під Кабміном 04
Протестуючі проти закриття дискотек влаштували танці під Кабміном 05
Протестуючі проти закриття дискотек влаштували танці під Кабміном 06
Протестуючі проти закриття дискотек влаштували танці під Кабміном 07
Протестуючі проти закриття дискотек влаштували танці під Кабміном 08
Протестуючі проти закриття дискотек влаштували танці під Кабміном 09

Автор: 

акція (1454) дискотеки (2) Кабмін (14087) карантин (18172) протест (2398) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+29
не за тарифы, не за грабёж власти, не против коррупции, не против кремляди 5й колонны, а быдло вышло протестовать бо клубы ночные закрыли и негде наркоту намутить...
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01.09.2020 22:14
+21
я вже і не дивуюсь чому в нас такий президент..
народ іншого і не заслуговує.
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01.09.2020 22:07
+19
Надо вводить военное положение.... У нас война.....А эта срань клубная должна осваивать военную науку в воинских частях...
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01.09.2020 22:16
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И ЛГБТ там
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01.09.2020 22:05 Відповісти
лгбт в кабінетах
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01.09.2020 22:07 Відповісти
Не, там пид...сы в плохом смысле слова
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01.09.2020 22:14 Відповісти
так. вони.
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01.09.2020 22:15 Відповісти
ПРАЗДНУЮТ НОВЫЙ ГОД ПО ЕВРЕЙСКИ..там же по фото одна шобла Вовочкиного нариду...
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01.09.2020 22:33 Відповісти
..Так прапор *в тему * для тих ПРовокаторів -під ...в !
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01.09.2020 22:08 Відповісти
А підараси завжди тут як тут
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01.09.2020 22:19 Відповісти
я вже і не дивуюсь чому в нас такий президент..
народ іншого і не заслуговує.
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01.09.2020 22:07 Відповісти
Каждый вечер вечер наступает вдруг.
Если делать нечего тебе, мой друг,
Если ты от жизни от своей устал -
Может быть заглянешь в наш провладный квартал!
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01.09.2020 22:28 Відповісти
Кажуть завтра дощі будуть. Та чи хіба можна дивуватись цьому при такій недолугій владі
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01.09.2020 22:31 Відповісти
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01.09.2020 23:14 Відповісти
да откройте уже им эти клубы..., а потом какой-нить переоборудовать в больничку, делов-то...
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01.09.2020 22:07 Відповісти
В крематорий сразу.
Минутка черного юмора
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01.09.2020 22:15 Відповісти
Так можна клуби в стилі а-ля райлікарня зафігачити і в дохторів гратися під Рамштайна. І медсестричок в одних халатах найняти на лікування від КОВІД-19
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01.09.2020 23:02 Відповісти
Рамштайн - попса
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01.09.2020 23:50 Відповісти
Відгадайте, за кого голосувало це стадо?
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01.09.2020 22:10 Відповісти
Приблизно так: 73% за Зелю, 25% - за Потрошка.
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01.09.2020 22:12 Відповісти
Ну что-то я там пенсов не вижу. Думаю 85 на 15 скорее
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01.09.2020 22:16 Відповісти
да я думаю, что эти 15 тоже голосовали по приколу, патамуша от войны устали
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01.09.2020 22:30 Відповісти
Вот как можна жить в государстве с тупыми обезъянами, которые сами себя уничтожают, и ложат прибор на всех и вся?
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02.09.2020 08:08 Відповісти
Для таких упоротых 73процентовых, онлайн показы с реанимаций , на Г+Г.
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01.09.2020 22:11 Відповісти
дискотеки?.. а де це? в якому столітті?
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01.09.2020 22:13 Відповісти
иди уроки делай - завтра домашку здавать
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01.09.2020 22:35 Відповісти
да ти шо? пригасись... щоб ти розумів: я з 81-го року, подібні "протести" - нівеляція самого принципу протесту як способу впливу на владу! цирку прагнеш??? попустись і хабалити припиняй
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02.09.2020 01:33 Відповісти
а я з 69-го і писав я не про протести, а про дискотеки.

тому закрий хлєбало
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02.09.2020 01:37 Відповісти
і де ти, дибіле, востаннє діскатєку бачив?
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02.09.2020 01:43 Відповісти
Протестуючі проти закриття дискотек влаштували танці під Кабміном - Цензор.НЕТ 3375Протестуючі проти закриття дискотек влаштували танці під Кабміном - Цензор.НЕТ 3375минулого грудня в Берліні
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02.09.2020 01:55 Відповісти
тобі, староперду, пора вже не про діскатєкі думать, а про поясничні диски
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02.09.2020 01:44 Відповісти
хай це вирішує мій лікар, а не якесь жлобське чмо типу тебе
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02.09.2020 01:56 Відповісти
в даному випадку буду вирішувати я... що посієш те й пожнеш, хабальнику
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02.09.2020 08:35 Відповісти
не за тарифы, не за грабёж власти, не против коррупции, не против кремляди 5й колонны, а быдло вышло протестовать бо клубы ночные закрыли и негде наркоту намутить... пише https://censor.net/ru/user/116267...

а ти, тупе, гавкаєш, як **** на тічці
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02.09.2020 01:35 Відповісти
ти - жлоб
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02.09.2020 01:58 Відповісти
мде... з такими "мудрими" опонентами зелядству нічого не загрожує
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02.09.2020 08:34 Відповісти
не за тарифы, не за грабёж власти, не против коррупции, не против кремляди 5й колонны, а быдло вышло протестовать бо клубы ночные закрыли и негде наркоту намутить...
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01.09.2020 22:14 Відповісти
Браво!
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01.09.2020 22:16 Відповісти
В основном там вышли протестовать работники и владельцы ночных клубов.
Ибо без денег сидят.
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01.09.2020 22:34 Відповісти
Надайте їм ангар під відкритим небом
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01.09.2020 22:16 Відповісти
Может этим танцорам повестки выдать на фронт?
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01.09.2020 22:16 Відповісти
Вот это реально хлам,который надо пи@дить ногами.
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01.09.2020 22:16 Відповісти
всі без масок
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01.09.2020 22:16 Відповісти
Надо вводить военное положение.... У нас война.....А эта срань клубная должна осваивать военную науку в воинских частях...
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01.09.2020 22:16 Відповісти
Угу, відкрийте. Вже тут відкривали, а тепер навіть по вулицях треба в масках ходити.
Тут склалась цікава ситуація - в 2010-му році прийняли https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000022911670 закон який забороняє закривати обличчя. Закон був направлений проти мусульманських звичаїв закривати обличчя. А тепер різними декретами заставляють закривати обличчя масками.
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01.09.2020 22:16 Відповісти
Луакшенка на них нет
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01.09.2020 22:20 Відповісти
Стільки народу і без повісток.
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01.09.2020 22:22 Відповісти
В чем проблема? Пусть выходят каждую ночь и танцуют...тем более на свежем воздухе.
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01.09.2020 22:23 Відповісти
Так это не посетители, это работники и владельцы протестуют.
Им деньги нужны, а не танцы.
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01.09.2020 22:35 Відповісти
Содом і Гомора, продовження.
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01.09.2020 22:24 Відповісти
теперь главное чтобы туалеты не закрыли
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01.09.2020 22:25 Відповісти
Вивчи свою рідну мову баране..і танцюй собі
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01.09.2020 22:26 Відповісти
Ничего удивительного. ЗЕбилы. Для них ночные клубы - площадки для очень заслуженных артистов типа патапа и конечно площадки для распростронения наркоты. Раз презик нюхает, что им нельзя? Еще и пусть нормальные предприниматели налоги платят, а они нет.
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01.09.2020 22:26 Відповісти
oi, mnogo ustashih na voine v odnom meste, no vedj eto elektorat zeljonoi sopli, kak zhe tak? neuzheli on svoih baranov ne podderzhit?
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01.09.2020 22:28 Відповісти
Звісно, відкриваємо всі клуби. А то щось "мало" в нас нових хворих - "всього" по 2 тис. на добу, а народ хоче бухать і тусить до ранку. Типова поведінка бидла. Тільки чому інші мають страждати через цих любителів "розсадників" ковіду.
Я взагалі вважаю, що нічні клуби і т.п. мають відкриватись на останньому етапі виходу з карантину. Тобто, коли будуть дозволені спортивні події та концерти (не раніше середини 2021 року). Бо 1) я не уявляю, як можна тусити в масках, 2) неможливо дотримуватись соціальної дистанції в нічних клубах (хіба що в робочі дні).
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01.09.2020 22:28 Відповісти
це можливо в Китаї,Сингапурі,Кореї..
НЕ в Європі чи Америці...
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02.09.2020 11:01 Відповісти
Где-то будет зимой под 10000 заражений в сутки коронаварусных, натанцуются еще в больнице или около нее, как одни мои знакомые поехали и отдохнули неделю в Одессе, без моря никак, теперь уже месяц в больнице всей семьей.
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01.09.2020 22:31 Відповісти
Вместе с распятым мальчиком без трусиков лежат.
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02.09.2020 11:54 Відповісти
Думал все эти зеленоголовые показыватели языков со свистками остались в конце 90-х. Наркоманы, уезжайте на казантип.
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01.09.2020 22:34 Відповісти
вИталька, мы все очень дружно надеемся что тебе голову не до конца отбили.. или ты опять про ковид мычать начнёшь?? дружбан, значит твой путь к друзьям имени петика..
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01.09.2020 22:35 Відповісти
А дурачкам лишь дорваться до "веселых таблеточек" да ногами подрыгать.
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01.09.2020 22:43 Відповісти
Про 1 Зентября
Мнения / Общество 01-сен, 20:279 1 097 0

Ну шо? Отвели спиногрызиков в школы? Денег на санитайзеры занесли? Чихать вслух строго-настрого запретили?

Я вообще чем больше читаю эти рекомендации сказочных долбо*бов, т.е. борцунов с эпидемией, тем громче смеюсь.

Вот прикиньте - ваша детка чихнула на уроке или кашлянула нидайбог. Учителка сразу такая - алярм! Ахтунг! Брысь домой, рассадник вирусов! Это разве не смешно?

Т.е. эти долбоклюи на полном серьёзе считают, что учительница математики вполне компетентна поставить диагноз и имеет право выгнать ребетёнка из класса, куда он пришел сообразно своему конституционному праву?

Или, например, вам велят принести в школу пять рулонов полотенец, два ведра хлорки и мешок мыла. Вы ж понимаете, что всё это должны обеспечить местные бюджеты, которые наполняете налогами именно вы. Но местные бюджеты обобрал Владимир Строитель Дорог, поэтому денежкав нет.

Разве вы хотите, чтоб ваша немытая деточка вируса с руки скушала оттого, что какие-то дяди в Киеве решили попиариться перед выборами?

Конечно нет. Вы пойдете и закупите всю эту херь, потому что вы ответственный родитель и, как водицца, лох, который платит дважды. Один раз налом в магазине за мыло, второй раз - безналом в бюджет.

Или если вот, например, какая-то деточка заболеет, то весь класс обязан уйти нах…на самоизоляцию. Но учитель не уйдёт. Патамушта, например, химик в школе один, ну пусть два. И если он самоизолироваться начнёт, то весь процесс преподавания химии из профанации превратится в профанацию вопиющую. Разве не смешно?

А знаете, что еще смешнее? В фонд борьбы с коронавирусом нашкребли по сусекам 5 млрд. грн. Сусеки плевались, морщились, но если надо, то надо, штош.

И вот пришел сентябрь. Отгадайте с одного раза сколько денег из фонда выделили освитянам на все эти условно-противоэдемиологические мероприятия. Ноль. Зеро. Ни.Чу.Я. Вот вообще.

Т.е. в день икс 4 миллиона школяров и пол-ляма педагогов придут в школу, сконцентрируются там и НИ КОПЕЙКИ на их защиту, безопасные антисептики, маски, бахилы, инструктаж, курсы классификации чихов, на доплату учителям за разделение классов и удвоение нагрузки не выделено.

Это слова и.о. министра образования Шкарлета: «На сегодня в фонде нет ни копейки, он пуст». Почему? Потому что «идите вы на*уй, вот почему» ©

И другой вопрос меня волнует волнительно. Если мы уже перегнали по заболеваемости Китай, схрена ли у нас открываются школы?

Почему за лето не сделано ничего вообще для организации пристойной удалёнки? Ведь есть же опыт, его можно купить и внедрить. Чем вы занимались всё лето, мастера **** спорта по борьбе с вирусом?

Всякое говно у нас во власти было, но такого эталонного что-то не припомню.

Мне уже Овощ кажется образцом адекватности, довели до ручки…

Татьяна Худякова
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01.09.2020 22:44 Відповісти
Дедушка Дарвин кувыркается в гробу
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01.09.2020 23:02 Відповісти
лИжи ровно и не кувыркайся ))
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01.09.2020 23:10 Відповісти
У педіків танці.
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01.09.2020 23:13 Відповісти
Вірус трохи прочистить місто від них, вже позитив.
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01.09.2020 23:17 Відповісти
ці пі..араси(не геї) заразять багатьох... ((
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02.09.2020 10:59 Відповісти
Правильно делают. Нельзя допускать чтобы государство издевалось над людьми.
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01.09.2020 23:28 Відповісти
вонючее рузькэ?
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02.09.2020 09:26 Відповісти
Вот пусть там и танцуют
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02.09.2020 00:06 Відповісти
В 2014 году в Украине начался быстрый рост клубной культуры. Киев стали называть "вторым Берлином". Европейцы иногда прилетали целыми самолетами, чтобы посетить какую-нибудь популярную вечеринку! Теперь правительство убивает это, одно из немногих реальных достижений Украины, то из-за чего сюда приезжают туристы и за что уважают нас как страну. К сожалению, в правительстве нет ни одного человека, который способен это понять, т.к. их культурное развитие недалеко ушло от "радио Шансон". Они бесконечно далеки от понимания современной электронной музыки и связанной с ней культуры. (Как впрочем и многие местные комментаторы - хоть-бы не позорились своим невежеством!)
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02.09.2020 00:13 Відповісти
любителі дискотек у час епідемії..
Вибачайте,вас пора пи..дити...
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02.09.2020 10:58 Відповісти
Давай бабки, чтобы люди прожили на период карантина и не будет тебе любителей дискотек. Почему одни должны выжить, а другие умереть? И вообще, ты в маршрутку заходил? Или в полный вагон Интерсити? Там как-раз как в небольшом клубе народу. А учитывая, что таких вагонов намного больше, чем клубов... Запретили тех, кто не может сопротивляться. Просто чтобы изобразить бурную деятельность для таких дудрачков как ты.
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14.09.2020 23:10 Відповісти
Поки одні танцюють , інші навчаються ,, як ось цей хлопчина , з реклами аграрного ліцею . ! .
Протестуючі проти закриття дискотек влаштували танці під Кабміном - Цензор.НЕТ 8584 .
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02.09.2020 00:25 Відповісти
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02.09.2020 01:23 Відповісти
Все правильно - давайте роботать, самбі нєт...
Протестуючі проти закриття дискотек влаштували танці під Кабміном - Цензор.НЕТ 4944
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02.09.2020 01:08 Відповісти
Це геї бастують, їм більше всіх треба.
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02.09.2020 01:28 Відповісти
дурь какая-то.
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02.09.2020 02:11 Відповісти
дегенераты
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02.09.2020 07:21 Відповісти
http://g-klimov.info/Essence.htm
http://g-klimov.info/
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02.09.2020 15:53 Відповісти
Який народ, такі і правителі--бидло. На жаль від таких дегенератів потерпає і велика частина інших людей.
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02.09.2020 08:04 Відповісти
...велика частка інших дегенератів
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02.09.2020 11:04 Відповісти
Дегенерати виконують незаконні вказівки держави.
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02.09.2020 11:12 Відповісти
заганяється кілька батальйонів спецпризначенців,і "пакується" порушнків карантину НА КАРАНТИН..
діб на 14.
нехай танцюють,прибираючи сміття у лісопосадках.,відпрацьовуючи утримання...
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02.09.2020 10:57 Відповісти
Тебе треба упакувати.
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02.09.2020 11:13 Відповісти
У него его курица под Кабмином "несётся"? 😂
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02.09.2020 14:09 Відповісти
*********
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02.09.2020 16:49 Відповісти
Раз так хотят эти бездельники,тунеядцы, извращенцы и просто безответственное шобло -
откройте все эти ... и устройте им самоизоляцию за свой счёт под охраной аваковцев !!!
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03.09.2020 06:15 Відповісти
Молодость это энергия а энергия никуда не исчезает и выход найдет.
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03.09.2020 07:24 Відповісти
 
 