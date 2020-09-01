Протестуючі проти закриття дискотек влаштували танці під Кабміном. ФОТОрепортаж

Біля будівлі Кабінету Міністрів проходить акція протесту проти закриття нічних клубів у зв'язку з COVID-19.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Учасники протесту вимагають дозволити роботу без обмежень у часі розважальних закладів, а також закладів громадського харчування - з організацією дозвілля або без нього.

Мітингувальники також вимагають повністю або частково звільнити від податків суб’єктів господарювання в сфері розваг або надати фінансову допомогу тим, хто постраждав внаслідок дії заборон та обмежень.

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Протестувальники звертаються до влади з пропозицією створити робочу групу за участю представників профільних міністерств, керівників закладів та суб’єктів господарської діяльності, що працюють у сфері організації культурного відпочинку та дозвілля.

На акції виступають відомі електронні музиканти України.

За словами організаторів, подібні акції будуть проходити, аж поки не буде знайдено компроміс між владою та представниками індустрії розваг.

















