Протестуючі проти закриття дискотек влаштували танці під Кабміном. ФОТОрепортаж
Біля будівлі Кабінету Міністрів проходить акція протесту проти закриття нічних клубів у зв'язку з COVID-19.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".
Учасники протесту вимагають дозволити роботу без обмежень у часі розважальних закладів, а також закладів громадського харчування - з організацією дозвілля або без нього.
Мітингувальники також вимагають повністю або частково звільнити від податків суб’єктів господарювання в сфері розваг або надати фінансову допомогу тим, хто постраждав внаслідок дії заборон та обмежень.
Протестувальники звертаються до влади з пропозицією створити робочу групу за участю представників профільних міністерств, керівників закладів та суб’єктів господарської діяльності, що працюють у сфері організації культурного відпочинку та дозвілля.
На акції виступають відомі електронні музиканти України.
За словами організаторів, подібні акції будуть проходити, аж поки не буде знайдено компроміс між владою та представниками індустрії розваг.
Будь ласка, зачекайте...
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народ іншого і не заслуговує.
Если делать нечего тебе, мой друг,
Если ты от жизни от своей устал -
Может быть заглянешь в наш провладный квартал!
Минутка черного юмора
тому закрий хлєбало
а ти, тупе, гавкаєш, як **** на тічці
Ибо без денег сидят.
Тут склалась цікава ситуація - в 2010-му році прийняли https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000022911670 закон який забороняє закривати обличчя. Закон був направлений проти мусульманських звичаїв закривати обличчя. А тепер різними декретами заставляють закривати обличчя масками.
Им деньги нужны, а не танцы.
Я взагалі вважаю, що нічні клуби і т.п. мають відкриватись на останньому етапі виходу з карантину. Тобто, коли будуть дозволені спортивні події та концерти (не раніше середини 2021 року). Бо 1) я не уявляю, як можна тусити в масках, 2) неможливо дотримуватись соціальної дистанції в нічних клубах (хіба що в робочі дні).
НЕ в Європі чи Америці...
Мнения / Общество 01-сен, 20:279 1 097 0
Ну шо? Отвели спиногрызиков в школы? Денег на санитайзеры занесли? Чихать вслух строго-настрого запретили?
Я вообще чем больше читаю эти рекомендации сказочных долбо*бов, т.е. борцунов с эпидемией, тем громче смеюсь.
Вот прикиньте - ваша детка чихнула на уроке или кашлянула нидайбог. Учителка сразу такая - алярм! Ахтунг! Брысь домой, рассадник вирусов! Это разве не смешно?
Т.е. эти долбоклюи на полном серьёзе считают, что учительница математики вполне компетентна поставить диагноз и имеет право выгнать ребетёнка из класса, куда он пришел сообразно своему конституционному праву?
Или, например, вам велят принести в школу пять рулонов полотенец, два ведра хлорки и мешок мыла. Вы ж понимаете, что всё это должны обеспечить местные бюджеты, которые наполняете налогами именно вы. Но местные бюджеты обобрал Владимир Строитель Дорог, поэтому денежкав нет.
Разве вы хотите, чтоб ваша немытая деточка вируса с руки скушала оттого, что какие-то дяди в Киеве решили попиариться перед выборами?
Конечно нет. Вы пойдете и закупите всю эту херь, потому что вы ответственный родитель и, как водицца, лох, который платит дважды. Один раз налом в магазине за мыло, второй раз - безналом в бюджет.
Или если вот, например, какая-то деточка заболеет, то весь класс обязан уйти нах…на самоизоляцию. Но учитель не уйдёт. Патамушта, например, химик в школе один, ну пусть два. И если он самоизолироваться начнёт, то весь процесс преподавания химии из профанации превратится в профанацию вопиющую. Разве не смешно?
А знаете, что еще смешнее? В фонд борьбы с коронавирусом нашкребли по сусекам 5 млрд. грн. Сусеки плевались, морщились, но если надо, то надо, штош.
И вот пришел сентябрь. Отгадайте с одного раза сколько денег из фонда выделили освитянам на все эти условно-противоэдемиологические мероприятия. Ноль. Зеро. Ни.Чу.Я. Вот вообще.
Т.е. в день икс 4 миллиона школяров и пол-ляма педагогов придут в школу, сконцентрируются там и НИ КОПЕЙКИ на их защиту, безопасные антисептики, маски, бахилы, инструктаж, курсы классификации чихов, на доплату учителям за разделение классов и удвоение нагрузки не выделено.
Это слова и.о. министра образования Шкарлета: «На сегодня в фонде нет ни копейки, он пуст». Почему? Потому что «идите вы на*уй, вот почему» ©
И другой вопрос меня волнует волнительно. Если мы уже перегнали по заболеваемости Китай, схрена ли у нас открываются школы?
Почему за лето не сделано ничего вообще для организации пристойной удалёнки? Ведь есть же опыт, его можно купить и внедрить. Чем вы занимались всё лето, мастера **** спорта по борьбе с вирусом?
Всякое говно у нас во власти было, но такого эталонного что-то не припомню.
Мне уже Овощ кажется образцом адекватности, довели до ручки…
Татьяна Худякова
Вибачайте,вас пора пи..дити...
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http://g-klimov.info/
діб на 14.
нехай танцюють,прибираючи сміття у лісопосадках.,відпрацьовуючи утримання...
откройте все эти ... и устройте им самоизоляцию за свой счёт под охраной аваковцев !!!