Протестующие против закрытия дискотек устроили танцы под Кабмином. ФОТОрепортаж
У здания Кабинета Министров проходит акция протеста против закрытия ночных клубов в связи с COVID-19.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".
Участники протеста требуют разрешить работу без ограничений во времени развлекательных заведений, а также заведений общественного питания - с организацией досуга или без него.
Митингующие также требуют полностью или частично освободить от налогов субъекты хозяйствования в сфере развлечений или оказать финансовую помощь пострадавшим в результате действия запретов и ограничений.
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Протестующие обращаются к властям с предложением создать рабочую группу с участием представителей профильных министерств, руководителей учреждений и субъектов хозяйственной деятельности, работающих в сфере организации культурного отдыха и досуга.
На акции выступают известные электронные музыканты Украины.
По словам организаторов, подобные акции будут проходить, пока не будет найден компромисс между властью и представителями индустрии развлечений.
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народ іншого і не заслуговує.
Если делать нечего тебе, мой друг,
Если ты от жизни от своей устал -
Может быть заглянешь в наш провладный квартал!
Минутка черного юмора
тому закрий хлєбало
а ти, тупе, гавкаєш, як **** на тічці
Ибо без денег сидят.
Тут склалась цікава ситуація - в 2010-му році прийняли https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000022911670 закон який забороняє закривати обличчя. Закон був направлений проти мусульманських звичаїв закривати обличчя. А тепер різними декретами заставляють закривати обличчя масками.
Им деньги нужны, а не танцы.
Я взагалі вважаю, що нічні клуби і т.п. мають відкриватись на останньому етапі виходу з карантину. Тобто, коли будуть дозволені спортивні події та концерти (не раніше середини 2021 року). Бо 1) я не уявляю, як можна тусити в масках, 2) неможливо дотримуватись соціальної дистанції в нічних клубах (хіба що в робочі дні).
НЕ в Європі чи Америці...
Мнения / Общество 01-сен, 20:279 1 097 0
Ну шо? Отвели спиногрызиков в школы? Денег на санитайзеры занесли? Чихать вслух строго-настрого запретили?
Я вообще чем больше читаю эти рекомендации сказочных долбо*бов, т.е. борцунов с эпидемией, тем громче смеюсь.
Вот прикиньте - ваша детка чихнула на уроке или кашлянула нидайбог. Учителка сразу такая - алярм! Ахтунг! Брысь домой, рассадник вирусов! Это разве не смешно?
Т.е. эти долбоклюи на полном серьёзе считают, что учительница математики вполне компетентна поставить диагноз и имеет право выгнать ребетёнка из класса, куда он пришел сообразно своему конституционному праву?
Или, например, вам велят принести в школу пять рулонов полотенец, два ведра хлорки и мешок мыла. Вы ж понимаете, что всё это должны обеспечить местные бюджеты, которые наполняете налогами именно вы. Но местные бюджеты обобрал Владимир Строитель Дорог, поэтому денежкав нет.
Разве вы хотите, чтоб ваша немытая деточка вируса с руки скушала оттого, что какие-то дяди в Киеве решили попиариться перед выборами?
Конечно нет. Вы пойдете и закупите всю эту херь, потому что вы ответственный родитель и, как водицца, лох, который платит дважды. Один раз налом в магазине за мыло, второй раз - безналом в бюджет.
Или если вот, например, какая-то деточка заболеет, то весь класс обязан уйти нах…на самоизоляцию. Но учитель не уйдёт. Патамушта, например, химик в школе один, ну пусть два. И если он самоизолироваться начнёт, то весь процесс преподавания химии из профанации превратится в профанацию вопиющую. Разве не смешно?
А знаете, что еще смешнее? В фонд борьбы с коронавирусом нашкребли по сусекам 5 млрд. грн. Сусеки плевались, морщились, но если надо, то надо, штош.
И вот пришел сентябрь. Отгадайте с одного раза сколько денег из фонда выделили освитянам на все эти условно-противоэдемиологические мероприятия. Ноль. Зеро. Ни.Чу.Я. Вот вообще.
Т.е. в день икс 4 миллиона школяров и пол-ляма педагогов придут в школу, сконцентрируются там и НИ КОПЕЙКИ на их защиту, безопасные антисептики, маски, бахилы, инструктаж, курсы классификации чихов, на доплату учителям за разделение классов и удвоение нагрузки не выделено.
Это слова и.о. министра образования Шкарлета: «На сегодня в фонде нет ни копейки, он пуст». Почему? Потому что «идите вы на*уй, вот почему» ©
И другой вопрос меня волнует волнительно. Если мы уже перегнали по заболеваемости Китай, схрена ли у нас открываются школы?
Почему за лето не сделано ничего вообще для организации пристойной удалёнки? Ведь есть же опыт, его можно купить и внедрить. Чем вы занимались всё лето, мастера **** спорта по борьбе с вирусом?
Всякое говно у нас во власти было, но такого эталонного что-то не припомню.
Мне уже Овощ кажется образцом адекватности, довели до ручки…
Татьяна Худякова
Вибачайте,вас пора пи..дити...
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http://g-klimov.info/
діб на 14.
нехай танцюють,прибираючи сміття у лісопосадках.,відпрацьовуючи утримання...
откройте все эти ... и устройте им самоизоляцию за свой счёт под охраной аваковцев !!!