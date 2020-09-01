Протестующие против закрытия дискотек устроили танцы под Кабмином. ФОТОрепортаж

У здания Кабинета Министров проходит акция протеста против закрытия ночных клубов в связи с COVID-19.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Участники протеста требуют разрешить работу без ограничений во времени развлекательных заведений, а также заведений общественного питания - с организацией досуга или без него.

Митингующие также требуют полностью или частично освободить от налогов субъекты хозяйствования в сфере развлечений или оказать финансовую помощь пострадавшим в результате действия запретов и ограничений.

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Протестующие обращаются к властям с предложением создать рабочую группу с участием представителей профильных министерств, руководителей учреждений и субъектов хозяйственной деятельности, работающих в сфере организации культурного отдыха и досуга.

На акции выступают известные электронные музыканты Украины.

По словам организаторов, подобные акции будут проходить, пока не будет найден компромисс между властью и представителями индустрии развлечений.

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