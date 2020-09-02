Британські інструктори тренують бійців 28 ОМБр. ФОТОрепортаж
У 28 окремій механізованій бригаді імені Лицарів Зимового Походу відбуваються курси підготовки особового складу за програмою Orbital.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на сторінку бригади у фейсбуці.
"Програмою передбачено проведення фахової підготовки для наших військовослужбовців, які після успішного проходження курсів отримають сертифікати інструкторів", - йдеться в повідомленні.
Операцію Orbital Велика Британія почала в 2015 році. В основі цієї військово-тренувальної місії - підготовка особового складу ЗСУ.
"На сьогодні понад 18 тис. військовослужбовців Збройних Сил України і майже 4 тис. військових інструкторів пройшли підготовку в місії. У межах цієї місії в Україні було проведено 400 курсів", - зазначили в бригаді.
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На последнем фото увидел немолодую еврейку - патриотку Украины:
она переводит лекцию британского офицера на украинский. Респект ей за то, что никуда не эмигрировала и работает на благо Украины.
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Ужин. 28 бригада. Сегодня