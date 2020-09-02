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Британські інструктори тренують бійців 28 ОМБр. ФОТОрепортаж

У 28 окремій механізованій бригаді імені Лицарів Зимового Походу відбуваються курси підготовки особового складу за програмою Orbital.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на сторінку бригади у фейсбуці.

"Програмою передбачено проведення фахової підготовки для наших військовослужбовців, які після успішного проходження курсів отримають сертифікати інструкторів", - йдеться в повідомленні.

Дивіться: Майбутні інструктори СВ ЗСУ склали іспит з ведення наступального бою в умовах міста. ФОТОрепортаж

Операцію Orbital Велика Британія почала в 2015 році. В основі цієї військово-тренувальної місії - підготовка особового складу ЗСУ.

"На сьогодні понад 18 тис. військовослужбовців Збройних Сил України і майже 4 тис. військових інструкторів пройшли підготовку в місії. У межах цієї місії в Україні було проведено 400 курсів", - зазначили в бригаді.

Британські інструктори тренують бійців 28 ОМБр 01
Британські інструктори тренують бійців 28 ОМБр 02
Британські інструктори тренують бійців 28 ОМБр 03
Британські інструктори тренують бійців 28 ОМБр 04
Британські інструктори тренують бійців 28 ОМБр 05
Британські інструктори тренують бійців 28 ОМБр 06
Британські інструктори тренують бійців 28 ОМБр 07
Британські інструктори тренують бійців 28 ОМБр 08
Британські інструктори тренують бійців 28 ОМБр 09
Британські інструктори тренують бійців 28 ОМБр 10
Британські інструктори тренують бійців 28 ОМБр 11

Автор: 

Велика Британія (5578) підготовка (185) 28 окрема механізована бригада (187)


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Топ коментарі
+8
Спецназ-********* придумали британцы: кому, как не им учить и воспитывать настоящих профессионалов?

На последнем фото увидел немолодую еврейку - патриотку Украины:

она переводит лекцию британского офицера на украинский. Респект ей за то, что никуда не эмигрировала и работает на благо Украины.
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02.09.2020 02:05
+7
Слава союзникам ! ГЕРОЯМ СЛАВА !
Британские инструкторы тренируют бойцов 28 ОМБр - Цензор.НЕТ 6447
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02.09.2020 07:26
+6
Великобритания главный союзник Украины в Европе.
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02.09.2020 02:20
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Спецназ-********* придумали британцы: кому, как не им учить и воспитывать настоящих профессионалов?

На последнем фото увидел немолодую еврейку - патриотку Украины:

она переводит лекцию британского офицера на украинский. Респект ей за то, что никуда не эмигрировала и работает на благо Украины.
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02.09.2020 02:05 Відповісти
це, певно, теж частина підготовки спецназу...

https://twitter.com/Whiteeagle210
https://twitter.com/Whiteeagle210
https://twitter.com/Whiteeagle210 White_eagle @Whiteeagle210

https://twitter.com/Whiteeagle210

Ужин. 28 бригада. Сегодня

Британські інструктори тренують бійців 28 ОМБр - Цензор.НЕТ 5065
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02.09.2020 08:46 Відповісти
То шо ЗЕбобікі чекаладний барига вкрав солдатську пайку і відвіз на ліпєцкую фабріку ?
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02.09.2020 09:07 Відповісти
При Пороху трохи краще годували.
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02.09.2020 09:12 Відповісти
дома и того нет 2 яйца за 2 дня и виноград вермишель засохшая..голод
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02.09.2020 13:55 Відповісти
Рекомендую книгу "Джури козака Швайки".. Дізнаєтесь про справжній козацький!! спецназ
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02.09.2020 09:31 Відповісти
Великобритания главный союзник Украины в Европе.
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02.09.2020 02:20 Відповісти
А як же Польща та країни Балтії?
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02.09.2020 05:28 Відповісти
Поменше треба розвішувати меморіальних дощок в селах - Бандити Армії Крайовоi і Польща стане дружбанном номер один ..
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02.09.2020 08:39 Відповісти
Слава союзникам ! ГЕРОЯМ СЛАВА !
Британские инструкторы тренируют бойцов 28 ОМБр - Цензор.НЕТ 6447
показати весь коментар
02.09.2020 07:26 Відповісти
Спасибо, англо - саксы..Спасибо и за ваших храбрецов в борьбе против гитлера!
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02.09.2020 08:24 Відповісти
Британские инструкторы выделяются не только зелеными беретами. Их осанка и выправка говорят сами за себя.
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02.09.2020 12:59 Відповісти
Боже-храни королеву.
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02.09.2020 13:43 Відповісти
интерестно куда делась канадская форма бу зеленая которая она нам выдала.. 5 лет назад
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02.09.2020 13:54 Відповісти
Слава Богу, слава Україні
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02.09.2020 20:26 Відповісти
 
 