Британські інструктори тренують бійців 28 ОМБр. ФОТОрепортаж

У 28 окремій механізованій бригаді імені Лицарів Зимового Походу відбуваються курси підготовки особового складу за програмою Orbital.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на сторінку бригади у фейсбуці.

"Програмою передбачено проведення фахової підготовки для наших військовослужбовців, які після успішного проходження курсів отримають сертифікати інструкторів", - йдеться в повідомленні.

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Операцію Orbital Велика Британія почала в 2015 році. В основі цієї військово-тренувальної місії - підготовка особового складу ЗСУ.

"На сьогодні понад 18 тис. військовослужбовців Збройних Сил України і майже 4 тис. військових інструкторів пройшли підготовку в місії. У межах цієї місії в Україні було проведено 400 курсів", - зазначили в бригаді.





















