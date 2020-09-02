Британские инструкторы тренируют бойцов 28 ОМБр. ФОТОрепортаж

В 28 отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода проходят курсы подготовки личного состава по программе "Orbital".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу бригады в Фейсбуке.

"Программой предусмотрено проведение профессиональной подготовки для наших военнослужащих, которые после успешного прохождения курсов получат сертификаты инструкторов", - сказано в сообщении.

Операцию "Orbital" Великобритания начала в 2015 году. Основа этой военно-тренировочной миссии - подготовка личного состава ВСУ.

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"На сегодняшний день более 18 тыс. военнослужащих Вооруженных Сил Украины и около 4 тыс. военных инструкторов прошли подготовку в миссии. В рамках этой миссии в Украине было проведено 400 курсов", - отметили в бригаде.





















