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Британские инструкторы тренируют бойцов 28 ОМБр. ФОТОрепортаж

В 28 отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода проходят курсы подготовки личного состава по программе "Orbital".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу бригады в Фейсбуке.

"Программой предусмотрено проведение профессиональной подготовки для наших военнослужащих, которые после успешного прохождения курсов получат сертификаты инструкторов", - сказано в сообщении.

Операцию "Orbital" Великобритания начала в 2015 году. Основа этой военно-тренировочной миссии - подготовка личного состава ВСУ.

Также на Цензор.НЕТ: Зенитный ракетный полк Воздушного командования "Восток" провел командно-штабные учения на Харьковщине, - Минобороны. ФОТОрепортаж

"На сегодняшний день более 18 тыс. военнослужащих Вооруженных Сил Украины и около 4 тыс. военных инструкторов прошли подготовку в миссии. В рамках этой миссии в Украине было проведено 400 курсов", - отметили в бригаде.

Британские инструкторы тренируют бойцов 28 ОМБр 01
Британские инструкторы тренируют бойцов 28 ОМБр 02
Британские инструкторы тренируют бойцов 28 ОМБр 03
Британские инструкторы тренируют бойцов 28 ОМБр 04
Британские инструкторы тренируют бойцов 28 ОМБр 05
Британские инструкторы тренируют бойцов 28 ОМБр 06
Британские инструкторы тренируют бойцов 28 ОМБр 07
Британские инструкторы тренируют бойцов 28 ОМБр 08
Британские инструкторы тренируют бойцов 28 ОМБр 09
Британские инструкторы тренируют бойцов 28 ОМБр 10
Британские инструкторы тренируют бойцов 28 ОМБр 11

Автор: 

Великобритания (4954) подготовка (230) 28 отдельная механизированная бригада (186)


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Топ комментарии
+8
Спецназ-********* придумали британцы: кому, как не им учить и воспитывать настоящих профессионалов?

На последнем фото увидел немолодую еврейку - патриотку Украины:

она переводит лекцию британского офицера на украинский. Респект ей за то, что никуда не эмигрировала и работает на благо Украины.
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02.09.2020 02:05
+7
Слава союзникам ! ГЕРОЯМ СЛАВА !
Британские инструкторы тренируют бойцов 28 ОМБр - Цензор.НЕТ 6447
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02.09.2020 07:26
+6
Великобритания главный союзник Украины в Европе.
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02.09.2020 02:20
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Спецназ-********* придумали британцы: кому, как не им учить и воспитывать настоящих профессионалов?

На последнем фото увидел немолодую еврейку - патриотку Украины:

она переводит лекцию британского офицера на украинский. Респект ей за то, что никуда не эмигрировала и работает на благо Украины.
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02.09.2020 02:05 Ответить
це, певно, теж частина підготовки спецназу...

https://twitter.com/Whiteeagle210
https://twitter.com/Whiteeagle210
https://twitter.com/Whiteeagle210 White_eagle @Whiteeagle210

https://twitter.com/Whiteeagle210

Ужин. 28 бригада. Сегодня

Британські інструктори тренують бійців 28 ОМБр - Цензор.НЕТ 5065
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02.09.2020 08:46 Ответить
То шо ЗЕбобікі чекаладний барига вкрав солдатську пайку і відвіз на ліпєцкую фабріку ?
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02.09.2020 09:07 Ответить
При Пороху трохи краще годували.
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02.09.2020 09:12 Ответить
дома и того нет 2 яйца за 2 дня и виноград вермишель засохшая..голод
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02.09.2020 13:55 Ответить
Рекомендую книгу "Джури козака Швайки".. Дізнаєтесь про справжній козацький!! спецназ
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02.09.2020 09:31 Ответить
Великобритания главный союзник Украины в Европе.
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02.09.2020 02:20 Ответить
А як же Польща та країни Балтії?
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02.09.2020 05:28 Ответить
Поменше треба розвішувати меморіальних дощок в селах - Бандити Армії Крайовоi і Польща стане дружбанном номер один ..
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02.09.2020 08:39 Ответить
Слава союзникам ! ГЕРОЯМ СЛАВА !
Британские инструкторы тренируют бойцов 28 ОМБр - Цензор.НЕТ 6447
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02.09.2020 07:26 Ответить
Спасибо, англо - саксы..Спасибо и за ваших храбрецов в борьбе против гитлера!
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02.09.2020 08:24 Ответить
Британские инструкторы выделяются не только зелеными беретами. Их осанка и выправка говорят сами за себя.
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02.09.2020 12:59 Ответить
Боже-храни королеву.
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02.09.2020 13:43 Ответить
интерестно куда делась канадская форма бу зеленая которая она нам выдала.. 5 лет назад
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02.09.2020 13:54 Ответить
Слава Богу, слава Україні
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02.09.2020 20:26 Ответить
 
 