Британские инструкторы тренируют бойцов 28 ОМБр. ФОТОрепортаж
В 28 отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода проходят курсы подготовки личного состава по программе "Orbital".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу бригады в Фейсбуке.
"Программой предусмотрено проведение профессиональной подготовки для наших военнослужащих, которые после успешного прохождения курсов получат сертификаты инструкторов", - сказано в сообщении.
Операцию "Orbital" Великобритания начала в 2015 году. Основа этой военно-тренировочной миссии - подготовка личного состава ВСУ.
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"На сегодняшний день более 18 тыс. военнослужащих Вооруженных Сил Украины и около 4 тыс. военных инструкторов прошли подготовку в миссии. В рамках этой миссии в Украине было проведено 400 курсов", - отметили в бригаде.
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На последнем фото увидел немолодую еврейку - патриотку Украины:
она переводит лекцию британского офицера на украинский. Респект ей за то, что никуда не эмигрировала и работает на благо Украины.
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