Меморіальну дошку загиблому на Донбасі воїну 24-ї ОМБр В'ячеславу Куцмаю відкрили на подвір'ї школи №46 у Києві. ФОТОрепортаж

У дворі Київської середньої загальноосвітньої школи №46 9 вересня відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки загиблому на Донбасі в 2018 році розвіднику В'ячеславу Куцмаю (позивний Цинк).

Про це йдеться на офіційному сайті Солом'янської РДА міста, повідомляє Цензор.НЕТ.

"9 вересня 2020 у середній загальноосвітній школі №46 міста Києва відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки випускникові школи, патріоту своєї країни, воїну АТО/ООС, який загинув 21 травня 2018 року, В'ячеславу Куцмаю. У дворі школи зібралися вшанувати пам'ять загиблого представники спілки ветеранів АТО, військового комісаріату, побратими загиблого, керівництво Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації, педагоги, учні школи, жителі району. На урочистостях була присутня мама В'ячеслава", - сказано в повідомленні.

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Фото: solor.gov.ua

В'ячеслав Васильович Куцмай народився 7 листопада 1986 року в Києві.

У батальйон "Донбас" прийшов у травні 2014 року. Служив у 2-ій роті, брав участь у бойових діях в районах Попасної, Артемівська, Лисичанська й Іловайська. При виході з Іловайського котла, поблизу селища Червоносільське потрапив у полон, звідки був звільнений 26 грудня 2014 року.

Згодом він перейшов у 16-й окремий мотопіхотний батальйон 58-ї окремої мотопіхотної бригади, брав участь у блокаді торгівлі з окупантами, після чого перевівся у розвідувальний взвод 3-го механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади, з якою брав участь у бойових діях в районі Авдіївки.

У липні 2017 року на шахті "Бутівка" він зазнав поранень від вибуху 120 мм міни.

Загинув 21 травня 2018 року близько 5 години ранку в бойовій сутичці з ворожою ДРГ на околиці смт Південне недалеко від окупованої Горлівки.

Похований В'ячеслав Куцмай 25 травня 2018 року в Києві. У нього залишилися мати і брат.