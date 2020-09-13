У Харкові відбувся Автопрайд, обійшлося без провокацій. ФОТОрепортаж
Близько 100 осіб на 20 машинах взяли участь в харківському Автопрайді. Учасники проїхали колоною проспектом Гагаріна в супроводі поліції. З противниками акції, які чергували в центрі з протестами, представники ЛГБТ-спільноти не перетнулися.
Автопрайд відбувся без провокацій, повідомила Суспільному співорганізаторка маршу Анна Шаригіна, інформує Цензор.НЕТ.
Загальний маршрут пробігу склав п'ять кілометрів. Акція завершилася о 12:30.
"Видимість в Україні — це дуже важливо. Тому що люди, бачачи, що є такі люди серед них, стають більш толерантними і стають більш нетолерантними до насилля", — зазначила співорганізаторка маршу Віра Чернигіна.
Противники Автопрайду чатували на представників ЛГБТ-спільноти в центрі міста. Опівдні біля пам'ятника Шевченку зібралося близько десятка представників "Правого сектору" та релігійних організацій.
"Вийшли показати, що ми проти ЛГБТ-ідеології. Саме ідеології, а не тих людей, у яких незвична сексуальна орієнтація", — сказав голова обласного штабу "Правий сектор" Юрій Лихота.
Члени "Фрайкора" тримали в руках плакати про визначальну роль "традиційної сім'ї".
Як розповів начальник управління превентивної діяльності Нацполіції Харківщини Сергій Бірбасов, 300 патрульних, поліцейських та нацгвардійців чергуватимуть у місті до кінця дня.
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чего только "притча" про "пророка Илию" стоит - Чикатило бы обосрался от ужаса, если бы прочитал. даже жестковатый Путин бы обосрался
Та всем похрену кто как из ваших там шпиливили. Зачем эти парады?
Да кому вы нужны блд ?
Если бы например этих ползунов-на-коленях, кто-то там взорвал, то я бы возрадовался - а как же, прямо к божку полетели бы - вечно нахваливать егО и играть на его флейте
божков было миллионы, каким же я "обижен" то? а ты видать опущен реально, по лексиконе видно.
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Кацапи - підораси. Проста констатація факту.
Источник: https://censor.net/ru/p3219016...Источник: https://censor.net/ru/p3219016...
и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и произрастания земли" (Быт.19:24,25)
Харьков на очереди
А когда ******, да еще и в ментовском охранении - то это "прайд".
Какого хера, собственно??
За что "гордость", за то что уродами родились??!
Латентным же нужно побороться за "традиционные ценности", которых в природе не существует.
По статистике разводов в 75%, традиционная семья - однополая: ребёнок, мама, бабушка.
Как это знакомо. Почему на прайде собрались не все?