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У Харкові відбувся Автопрайд, обійшлося без провокацій. ФОТОрепортаж

Близько 100 осіб на 20 машинах взяли участь в харківському Автопрайді. Учасники проїхали колоною проспектом Гагаріна в супроводі поліції. З противниками акції, які чергували в центрі з протестами, представники ЛГБТ-спільноти не перетнулися.

Автопрайд відбувся без провокацій, повідомила Суспільному співорганізаторка маршу Анна Шаригіна, інформує Цензор.НЕТ.

Загальний маршрут пробігу склав п'ять кілометрів. Акція завершилася о 12:30.

"Видимість в Україні — це дуже важливо. Тому що люди, бачачи, що є такі люди серед них, стають більш толерантними і стають більш нетолерантними до насилля", — зазначила співорганізаторка маршу Віра Чернигіна.

Читайте також: Марш рівності в Одесі закінчився бійками: двох поліцейських госпіталізовано, затримано 16 осіб. ФОТОрепортаж

У Харкові відбувся Автопрайд, обійшлося без провокацій 01
Фото: Суспільне
 
У Харкові відбувся Автопрайд, обійшлося без провокацій 02
Фото: Суспільне
 
У Харкові відбувся Автопрайд, обійшлося без провокацій 03
Фото: Суспільне
 

Противники Автопрайду чатували на представників ЛГБТ-спільноти в центрі міста. Опівдні біля пам'ятника Шевченку зібралося близько десятка представників "Правого сектору" та релігійних організацій.

"Вийшли показати, що ми проти ЛГБТ-ідеології. Саме ідеології, а не тих людей, у яких незвична сексуальна орієнтація", — сказав голова обласного штабу "Правий сектор" Юрій Лихота.

У Харкові відбувся Автопрайд, обійшлося без провокацій 04
Фото: Суспільне
 

Члени "Фрайкора" тримали в руках плакати про визначальну роль "традиційної сім'ї".

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У Харкові відбувся Автопрайд, обійшлося без провокацій 05
Фото: Суспільне
 
У Харкові відбувся Автопрайд, обійшлося без провокацій 06
Фото: Суспільне
 

Як розповів начальник управління превентивної діяльності Нацполіції Харківщини Сергій Бірбасов, 300 патрульних, поліцейських та нацгвардійців чергуватимуть у місті до кінця дня.

акція (1455) Харків (5609) ЛГБТ-спільнота (267)


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Топ коментарі
+12
как только о ЛГБТ забывают, так эти извращенцы организуют какой нибудь марш - "Не обижайте нас!"
Да кому вы нужны блд ?
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13.09.2020 21:05
+12
агітація і реклама !
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13.09.2020 21:05
+10
Есть Новости поважнее , - Что бы на этом заострять Внимание.Все уже описано в Святом Писании , оно было и продолжает Быть.
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13.09.2020 21:01
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Есть Новости поважнее , - Что бы на этом заострять Внимание.Все уже описано в Святом Писании , оно было и продолжает Быть.
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13.09.2020 21:01 Відповісти
а На заборе еще не То написано, и что характерно, там правды больше вплоть до 100%, чем в дурацкой писанине для рабов.
чего только "притча" про "пророка Илию" стоит - Чикатило бы обосрался от ужаса, если бы прочитал. даже жестковатый Путин бы обосрался
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13.09.2020 21:10 Відповісти
Перше христануте, хворе на православ'я головного мозку, на цю новину виповзло. Ти з якого століття прибуло до нас, "брат во хрістє": з XIV? Про свою "піплію" і "свяшьчєнниє пІсанья", та інші збірники древньоєврейських казочок, можеш розповісти на зібранні своєму пастору. Перед такою ж христанутою публікою.
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13.09.2020 21:29 Відповісти
Пожелание , - Никогда не Разговаривай с Незнакомым человеком. Мастер и Маргарита.Твое писание может вылиться тебе на голову и сожжет твои Внутренности до Костей , а кости затем рассыпятся в Прах.
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13.09.2020 21:38 Відповісти
Да-да. Хєєна оґнєнная, і зубовний скрєжет. Схоже, ти із ґундяєвской секти РПЦ, її філіалу в Україні під назвою "москальський сатанат"
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13.09.2020 21:43 Відповісти
До тебе що туго доходить, чи не можеш мислити.
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13.09.2020 21:49 Відповісти
Вован! А слабо замутить ему срачку по профилю цензора?
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14.09.2020 16:06 Відповісти
Вы поаккуратней! Мне один местный хиромант уже делал остановку сердца по фотографии. Но я был хитёр аки змий! Я отправил ему фотку *****. И таки что бы вы думали? ***** тогда пропал на 10 дней. Можете погуглить, там целый скандал был. Я так думаю, что тот хиромант таки нагадал порчу по фотке и один из двойников ***** натурально кукукнулся. И пока они следующего двойника прошивали да синхронизировали - 10 дней его перед камерами небыло.
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14.09.2020 16:08 Відповісти
А как же обретение Томоса?
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14.09.2020 09:25 Відповісти
Так в том то и дело что Украина не хочет быть толерантной терпилой .Нужно найти организаторов этих провокационных гей-прайдов и посадить в тюрьму.
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13.09.2020 21:02 Відповісти
а придется быть, раз в европу намылились
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13.09.2020 23:29 Відповісти
тож пишуть Чернмгіна, ніяке лайно в Україні без кацапів не обходиться. взяти її і допитати, все розкаже про замовників, фінансування і реальних організаторів
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14.09.2020 08:07 Відповісти
А портников участвовал?
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13.09.2020 21:02 Відповісти
Переживаешь за Бойфренда? )) (шутка)
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13.09.2020 21:05 Відповісти
Шутки я понимаю , но в данном случае....
У Харкові відбувся Автопрайд, обійшлося без провокацій - Цензор.НЕТ 443
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13.09.2020 22:57 Відповісти
С портновым не перепутал?
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13.09.2020 21:32 Відповісти
Нет.
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13.09.2020 22:52 Відповісти
https://kokobumbum.com/to/1324260-portnikov_trakhayet_svoyego_druga_.html Это точно не портнов, но точно портников. Какая гадость!
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13.09.2020 23:00 Відповісти
какая газніца
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14.09.2020 08:08 Відповісти
Не понимаю я этих ЛГБТ.
Та всем похрену кто как из ваших там шпиливили. Зачем эти парады?
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13.09.2020 21:04 Відповісти
агітація і реклама !
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13.09.2020 21:05 Відповісти
Поиск новых тел.
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13.09.2020 21:12 Відповісти
Они так гранты соросовские осваивают.
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13.09.2020 21:30 Відповісти
почему не путлеровские?
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13.09.2020 21:33 Відповісти
На рассии гомосятина в конституции запрещена . Они там ржут с нас и благодаря вот таким прайдам всех нас называют гомосеками и смеются .Это позор для Украины .
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13.09.2020 21:37 Відповісти
Позор для Украины это поклонники петушария разгуливающие с небитыми рылами. А на этих мне плевать. Я с ними не пересекаюсь от слова никак.
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14.09.2020 00:50 Відповісти
Когда педофилопрайд будет. По новому справочнику болезней с педофилов практически сняли диагноз. Начали уничтожать диагноз педофилия, так это точно.
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13.09.2020 21:05 Відповісти
как только о ЛГБТ забывают, так эти извращенцы организуют какой нибудь марш - "Не обижайте нас!"
Да кому вы нужны блд ?
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13.09.2020 21:05 Відповісти
Автопрайд сейчас катается по областям за государственный счёт, занимается "Большой Достройкой".
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13.09.2020 21:06 Відповісти
слуги ЛГБТ їхали на машинах, які охороняли друзі Авакова... щось нове
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13.09.2020 21:06 Відповісти
Марш проходил на заднеприводных автомобилях )))
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13.09.2020 21:07 Відповісти
Верующие в летающих мущинок в перьях, а также что планете 7000 лет, против тех, которых такими создал их божок
Если бы например этих ползунов-на-коленях, кто-то там взорвал, то я бы возрадовался - а как же, прямо к божку полетели бы - вечно нахваливать егО и играть на его флейте
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13.09.2020 21:07 Відповісти
Итить ты Богом обижен... Да и голубыми, видимо, тоже.
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13.09.2020 21:12 Відповісти
если тебе нравится хавать говно и тупо ржать - жри и ржи.
божков было миллионы, каким же я "обижен" то? а ты видать опущен реально, по лексиконе видно.
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13.09.2020 21:26 Відповісти
Ты добровольно тупой!
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13.09.2020 21:36 Відповісти
ооо, слезь с бутылки, ты обосрался. закусывать надо, пьянь)
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13.09.2020 21:58 Відповісти
Добровольно тупой! Еще раз подтверждаешь это ....
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13.09.2020 22:20 Відповісти
Что пройтись ножками ссыкотно? Я не против их самих, я против публичной рекламы противоестественной любви.
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13.09.2020 21:07 Відповісти
Конечно ссыкотно! Если по улицам ходят мрази и убийцы из нацкорпуса.
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13.09.2020 22:43 Відповісти
Достали и те и те. Небось одна команда и разыгрыаает конфликт, как языковой вопрос. Как отвлеч народ? Правильно, достать языковой вопрос либо лгбт. На-до-е-ло.
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13.09.2020 21:26 Відповісти
ЗАДНЕПРИВОДНЫЙ АВТОПРАЙД. АССЕНИЗАТОРСКАЯ МАШИНА БЫЛА?
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13.09.2020 21:27 Відповісти
Анна Шарыгина... Вера Черныгина... по проспекту Гагарина...
**************
Кацапи - підораси. Проста констатація факту.

У Харкові відбувся Автопрайд, обійшлося без провокацій - Цензор.НЕТ 2514
Источник: https://censor.net/ru/p3219016...Источник: https://censor.net/ru/p3219016...
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13.09.2020 21:30 Відповісти
чему удивляться. само ху...ло всея мокшандии педофил. мальчиков, ублюдок, предпочитает
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13.09.2020 21:33 Відповісти
***** это давно уже не мат ,а официальная кличка для рашистского диктатора в том числе за рубежом ,можете писать смело вас админ не забанит
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13.09.2020 22:05 Відповісти
прайд. с английского гордость. совершенно непонятно чем там гордиться. тем что друг друга в зад чпокают? здесь подходят такие слова как мерзость и отвращение, но никак не гордость. как по мне, пусть чпокаюцца в зад сколько хотят, раз уж они такие психическим здоровьем обделенные. однако, я категорически против всякий прайдов и парадов, где они рекламируют свой гыдотный образ жизни
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13.09.2020 21:31 Відповісти
Необходимо узаконить обязательно делать татуировку на верхней части ладони или на видимом участке шеи , что бы нормальные знали знали и обходили десятой дорогой это безобразие ,а также ставить на учёт и не допускать на работу в общепите, медицине, с детьми ,я думаю что мало кто захочет жрать в ресторане зная, что там повар ***** или аналогично ,что бы ребёнок от нормальной семьи ходил в школу где учитель лгбтэшник
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13.09.2020 21:48 Відповісти
Если принять такие меры, Европа, да и Запад вообще сразу вой подымут, что это дискриминация, и ущемление прав геев. Едва ли такое возможно, без серьезной конфронтации с Западом. Но запретить их парады и рекламирование своего образа жизни законадательно, думаю следовало бы. А за рекламу и навязывание своих "ценностей", особенно несовершеннолетним, ввести ответсвенность, вплоть до уголовной. А что касается их личной жизни, пусть хоть до дыр друг друга зачпокают. Лишь бы не рекламировали это
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13.09.2020 22:03 Відповісти
Согласен, поэтому приветствую когда им на их парадах достаётся от противоположной стороны и бьют рожу ,а против этого запад уже бессилен, разве что пирожки может лгбтэшникам раздавать
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13.09.2020 22:20 Відповісти
ну ты прям как в раше хочешь сделать...может ты тролль кацапский?
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13.09.2020 23:31 Відповісти
ну ну, дорогой, вы так дойдёте до шоу бизнеса, а там и до администрации президента
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13.09.2020 22:03 Відповісти
Если лгбтэшник ,в цирке или на эстраде,да пусть на здоровье практически большая половина музыкантов на том же западе ****** к этому я отношусь нормально,лишь бы он рядом со мной не был и не дай бог с ним поздороваться за руку,а слушать музыку это уже другое дело и дистанция от ******
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13.09.2020 22:13 Відповісти
пусть вырождаются сами, а наших детей не призывают сочувствовать
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13.09.2020 21:36 Відповісти
А ножками ссыкотно по Харькову, А ?
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13.09.2020 21:46 Відповісти
Их спасло то, что никто, кроме самих гомов и ментов, не знал заранее их маршрут.
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13.09.2020 21:52 Відповісти
вот вопрос, это Украине, Харькову, очень надо? Кучка так сказать граждан показала что ей нравится. Их охраняли менты. Зачем?
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13.09.2020 22:01 Відповісти
"И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба,
и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и произрастания земли" (Быт.19:24,25)
Харьков на очереди
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13.09.2020 22:11 Відповісти
парад через сраку роблених...
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13.09.2020 22:23 Відповісти
Когда Люди едут на организованно на машинах - это всегда называлось "Марш".
А когда ******, да еще и в ментовском охранении - то это "прайд".
Какого хера, собственно??
За что "гордость", за то что уродами родились??!
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13.09.2020 22:53 Відповісти
😀👏👍
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13.09.2020 23:00 Відповісти
А я то думаю, почему на дорогах такой бардак, а оказывается это ЛГБТ- водители выехали.)
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13.09.2020 23:07 Відповісти
Почитали бы европейцы, что думают украинцы о европейских ценностях. Как вам не стыдно.
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13.09.2020 23:25 Відповісти
Не допустіть помилок Европи. Нормальні мужі зараз в розпачі. Похитнули найголовнішу опору цивілізації. Не допустіть гейдиктатури.
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13.09.2020 23:48 Відповісти
Походу эта колона ни разу не включила поворотники и объехала все по бровкам и обочинам
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14.09.2020 00:54 Відповісти
Здоровому человеку это до лампочки.
Латентным же нужно побороться за "традиционные ценности", которых в природе не существует.
По статистике разводов в 75%, традиционная семья - однополая: ребёнок, мама, бабушка.
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14.09.2020 02:43 Відповісти
Це ваша гомосяцька "правда" ексклюзивна, що "нє сущєствуєт"...
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14.09.2020 14:53 Відповісти
Ні. Це ваша гомосяцька "правда" ексклюзивна, що "сущєствуєт"...
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14.09.2020 17:22 Відповісти
Пид***сы на дорогах?
Как это знакомо. Почему на прайде собрались не все?
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14.09.2020 08:56 Відповісти
На следующий год пусть Танкопрайд замутят... Те же самые, только на танках...)
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14.09.2020 09:42 Відповісти
в Донецке уже мутилиУ Харкові відбувся Автопрайд, обійшлося без провокацій - Цензор.НЕТ 8135
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14.09.2020 10:33 Відповісти
Ковид и половая дегенерация - два инструмента элитаристов сокращения людей и сохранения индустриально-потребительской конструкции глобализма.
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14.09.2020 14:02 Відповісти
От же збоченцям не йметься... Сиділи би в дома, шпилили один одного, смоктали б собі тихенько - ні, їм треба паради влаштовувати, рекламувати свої болячки...
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14.09.2020 14:52 Відповісти
А вам то что? Ну прокатались типы с разноцветной тряпкой. Вы боитесь, что от этого станете геем?
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14.09.2020 16:10 Відповісти
На відміну від недалеких егоїстів, я боюся не лише за себе, а й за своїх дітей принаймні. І не лише своїх...
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17.01.2021 21:45 Відповісти
Блин, вы как дети малые. Перестаньте истеричить при виде радужного флага и никакого пиара чувакам не будет. Неужели те чувачки в масках с плакатиками не понимают, какую они услугу делают ЛГБТ движению?
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14.09.2020 16:09 Відповісти
 
 