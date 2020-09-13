У Харкові відбувся Автопрайд, обійшлося без провокацій. ФОТОрепортаж

Близько 100 осіб на 20 машинах взяли участь в харківському Автопрайді. Учасники проїхали колоною проспектом Гагаріна в супроводі поліції. З противниками акції, які чергували в центрі з протестами, представники ЛГБТ-спільноти не перетнулися.

Автопрайд відбувся без провокацій, повідомила Суспільному співорганізаторка маршу Анна Шаригіна, інформує Цензор.НЕТ.

Загальний маршрут пробігу склав п'ять кілометрів. Акція завершилася о 12:30.

"Видимість в Україні — це дуже важливо. Тому що люди, бачачи, що є такі люди серед них, стають більш толерантними і стають більш нетолерантними до насилля", — зазначила співорганізаторка маршу Віра Чернигіна.

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Противники Автопрайду чатували на представників ЛГБТ-спільноти в центрі міста. Опівдні біля пам'ятника Шевченку зібралося близько десятка представників "Правого сектору" та релігійних організацій.

"Вийшли показати, що ми проти ЛГБТ-ідеології. Саме ідеології, а не тих людей, у яких незвична сексуальна орієнтація", — сказав голова обласного штабу "Правий сектор" Юрій Лихота.

Члени "Фрайкора" тримали в руках плакати про визначальну роль "традиційної сім'ї".

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Як розповів начальник управління превентивної діяльності Нацполіції Харківщини Сергій Бірбасов, 300 патрульних, поліцейських та нацгвардійців чергуватимуть у місті до кінця дня.