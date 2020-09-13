В Харькове прошел Автопрайд, обошлось без провокаций. ФОТОрепортаж
Около 100 человек на 20 машинах приняли участие в харьковском Автопрайде. Участники проехали колонной по проспекту Гагарина в сопровождении полиции. С противниками акции, которые дежурили в центре с протестами, представители ЛГБТ-сообщества не пересеклись.
Автопрайд прошел без провокаций, сообщила Суспільному соорганизатор марша Анна Шарыгина, информирует Цензор.НЕТ.
Общий маршрут пробега составил пять километров. Акция завершилась в 12:30.
"Видимость в Украине - это очень важно. Потому что люди, видя, что есть такие люди среди них, становятся более толерантными и становятся более нетолерантными к насилию", - отметила соорганизатор марша Вера Черныгина.
Противники Автопрайда ждали представителей ЛГБТ-сообщества в центре города.
"Вышли показать, что мы против ЛГБТ-идеологии. Именно идеологии, а не тех людей, у которых необычная сексуальная ориентация", - сказал председатель областного штаба "Правый сектор" Юрий Лихота.
Члены "Фрайкора" держали в руках плакаты об определяющей роли "традиционной семьи".
По словам начальника управления превентивной деятельности Нацполиции Харьковщины Сергея Бирбасова, 300 патрульных, полицейских и нацгвардейцев дежурят в городе до конца дня.
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чего только "притча" про "пророка Илию" стоит - Чикатило бы обосрался от ужаса, если бы прочитал. даже жестковатый Путин бы обосрался
Та всем похрену кто как из ваших там шпиливили. Зачем эти парады?
Да кому вы нужны блд ?
Если бы например этих ползунов-на-коленях, кто-то там взорвал, то я бы возрадовался - а как же, прямо к божку полетели бы - вечно нахваливать егО и играть на его флейте
божков было миллионы, каким же я "обижен" то? а ты видать опущен реально, по лексиконе видно.
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Кацапи - підораси. Проста констатація факту.
Источник: https://censor.net/ru/p3219016...Источник: https://censor.net/ru/p3219016...
и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и произрастания земли" (Быт.19:24,25)
Харьков на очереди
А когда ******, да еще и в ментовском охранении - то это "прайд".
Какого хера, собственно??
За что "гордость", за то что уродами родились??!
Латентным же нужно побороться за "традиционные ценности", которых в природе не существует.
По статистике разводов в 75%, традиционная семья - однополая: ребёнок, мама, бабушка.
Как это знакомо. Почему на прайде собрались не все?