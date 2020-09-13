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В Харькове прошел Автопрайд, обошлось без провокаций. ФОТОрепортаж

Около 100 человек на 20 машинах приняли участие в харьковском Автопрайде. Участники проехали колонной по проспекту Гагарина в сопровождении полиции. С противниками акции, которые дежурили в центре с протестами, представители ЛГБТ-сообщества не пересеклись.

Автопрайд прошел без провокаций, сообщила Суспільному соорганизатор марша Анна Шарыгина, информирует Цензор.НЕТ.

Общий маршрут пробега составил пять километров. Акция завершилась в 12:30.

"Видимость в Украине - это очень важно. Потому что люди, видя, что есть такие люди среди них, становятся более толерантными и становятся более нетолерантными к насилию", - отметила соорганизатор марша Вера Черныгина.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Марш равенства в Одессе закончился потасовками: двое полицейских госпитализированы, задержаны 16 человек. ФОТОрепортаж

В Харькове прошел Автопрайд, обошлось без провокаций 01
Фото: Суспільне
 
В Харькове прошел Автопрайд, обошлось без провокаций 02
Фото: Суспільне
 
В Харькове прошел Автопрайд, обошлось без провокаций 03
Фото: Суспільне
 

Противники Автопрайда ждали представителей ЛГБТ-сообщества в центре города.

"Вышли показать, что мы против ЛГБТ-идеологии. Именно идеологии, а не тех людей, у которых необычная сексуальная ориентация", - сказал председатель областного штаба "Правый сектор" Юрий Лихота.

В Харькове прошел Автопрайд, обошлось без провокаций 04
Фото: Суспільне
 

Члены "Фрайкора" держали в руках плакаты об определяющей роли "традиционной семьи".

Также смотрите: "Если мы не будем заниматься сексуальным просвещением наших детей, то за нас это сделают секс-ЛГБТ-инструкторы НАТО", - член Общественной палаты РФ Малькевич. ВИДЕО

В Харькове прошел Автопрайд, обошлось без провокаций 05
Фото: Суспільне
 
В Харькове прошел Автопрайд, обошлось без провокаций 06
Фото: Суспільне
 

По словам начальника управления превентивной деятельности Нацполиции Харьковщины Сергея Бирбасова, 300 патрульных, полицейских и нацгвардейцев дежурят в городе до конца дня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "Слуге народа" предлагают ввести административную ответственность "за пропаганду гомосексуализма"

Автор: 

акция (2425) Харьков (7494) ЛГБТ-сообщество (333)


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Топ комментарии
+12
как только о ЛГБТ забывают, так эти извращенцы организуют какой нибудь марш - "Не обижайте нас!"
Да кому вы нужны блд ?
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13.09.2020 21:05
+12
агітація і реклама !
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13.09.2020 21:05
+10
Есть Новости поважнее , - Что бы на этом заострять Внимание.Все уже описано в Святом Писании , оно было и продолжает Быть.
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13.09.2020 21:01
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Есть Новости поважнее , - Что бы на этом заострять Внимание.Все уже описано в Святом Писании , оно было и продолжает Быть.
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13.09.2020 21:01 Ответить
а На заборе еще не То написано, и что характерно, там правды больше вплоть до 100%, чем в дурацкой писанине для рабов.
чего только "притча" про "пророка Илию" стоит - Чикатило бы обосрался от ужаса, если бы прочитал. даже жестковатый Путин бы обосрался
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13.09.2020 21:10 Ответить
Перше христануте, хворе на православ'я головного мозку, на цю новину виповзло. Ти з якого століття прибуло до нас, "брат во хрістє": з XIV? Про свою "піплію" і "свяшьчєнниє пІсанья", та інші збірники древньоєврейських казочок, можеш розповісти на зібранні своєму пастору. Перед такою ж христанутою публікою.
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13.09.2020 21:29 Ответить
Пожелание , - Никогда не Разговаривай с Незнакомым человеком. Мастер и Маргарита.Твое писание может вылиться тебе на голову и сожжет твои Внутренности до Костей , а кости затем рассыпятся в Прах.
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13.09.2020 21:38 Ответить
Да-да. Хєєна оґнєнная, і зубовний скрєжет. Схоже, ти із ґундяєвской секти РПЦ, її філіалу в Україні під назвою "москальський сатанат"
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13.09.2020 21:43 Ответить
До тебе що туго доходить, чи не можеш мислити.
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13.09.2020 21:49 Ответить
Вован! А слабо замутить ему срачку по профилю цензора?
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14.09.2020 16:06 Ответить
Вы поаккуратней! Мне один местный хиромант уже делал остановку сердца по фотографии. Но я был хитёр аки змий! Я отправил ему фотку *****. И таки что бы вы думали? ***** тогда пропал на 10 дней. Можете погуглить, там целый скандал был. Я так думаю, что тот хиромант таки нагадал порчу по фотке и один из двойников ***** натурально кукукнулся. И пока они следующего двойника прошивали да синхронизировали - 10 дней его перед камерами небыло.
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14.09.2020 16:08 Ответить
А как же обретение Томоса?
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14.09.2020 09:25 Ответить
Так в том то и дело что Украина не хочет быть толерантной терпилой .Нужно найти организаторов этих провокационных гей-прайдов и посадить в тюрьму.
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13.09.2020 21:02 Ответить
а придется быть, раз в европу намылились
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13.09.2020 23:29 Ответить
тож пишуть Чернмгіна, ніяке лайно в Україні без кацапів не обходиться. взяти її і допитати, все розкаже про замовників, фінансування і реальних організаторів
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14.09.2020 08:07 Ответить
А портников участвовал?
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13.09.2020 21:02 Ответить
Переживаешь за Бойфренда? )) (шутка)
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13.09.2020 21:05 Ответить
Шутки я понимаю , но в данном случае....
У Харкові відбувся Автопрайд, обійшлося без провокацій - Цензор.НЕТ 443
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13.09.2020 22:57 Ответить
С портновым не перепутал?
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13.09.2020 21:32 Ответить
Нет.
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13.09.2020 22:52 Ответить
https://kokobumbum.com/to/1324260-portnikov_trakhayet_svoyego_druga_.html Это точно не портнов, но точно портников. Какая гадость!
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13.09.2020 23:00 Ответить
какая газніца
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14.09.2020 08:08 Ответить
Не понимаю я этих ЛГБТ.
Та всем похрену кто как из ваших там шпиливили. Зачем эти парады?
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13.09.2020 21:04 Ответить
агітація і реклама !
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13.09.2020 21:05 Ответить
Поиск новых тел.
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13.09.2020 21:12 Ответить
Они так гранты соросовские осваивают.
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13.09.2020 21:30 Ответить
почему не путлеровские?
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13.09.2020 21:33 Ответить
На рассии гомосятина в конституции запрещена . Они там ржут с нас и благодаря вот таким прайдам всех нас называют гомосеками и смеются .Это позор для Украины .
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13.09.2020 21:37 Ответить
Позор для Украины это поклонники петушария разгуливающие с небитыми рылами. А на этих мне плевать. Я с ними не пересекаюсь от слова никак.
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14.09.2020 00:50 Ответить
Когда педофилопрайд будет. По новому справочнику болезней с педофилов практически сняли диагноз. Начали уничтожать диагноз педофилия, так это точно.
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13.09.2020 21:05 Ответить
как только о ЛГБТ забывают, так эти извращенцы организуют какой нибудь марш - "Не обижайте нас!"
Да кому вы нужны блд ?
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13.09.2020 21:05 Ответить
Автопрайд сейчас катается по областям за государственный счёт, занимается "Большой Достройкой".
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13.09.2020 21:06 Ответить
слуги ЛГБТ їхали на машинах, які охороняли друзі Авакова... щось нове
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13.09.2020 21:06 Ответить
Марш проходил на заднеприводных автомобилях )))
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13.09.2020 21:07 Ответить
Верующие в летающих мущинок в перьях, а также что планете 7000 лет, против тех, которых такими создал их божок
Если бы например этих ползунов-на-коленях, кто-то там взорвал, то я бы возрадовался - а как же, прямо к божку полетели бы - вечно нахваливать егО и играть на его флейте
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13.09.2020 21:07 Ответить
Итить ты Богом обижен... Да и голубыми, видимо, тоже.
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13.09.2020 21:12 Ответить
если тебе нравится хавать говно и тупо ржать - жри и ржи.
божков было миллионы, каким же я "обижен" то? а ты видать опущен реально, по лексиконе видно.
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13.09.2020 21:26 Ответить
Ты добровольно тупой!
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13.09.2020 21:36 Ответить
ооо, слезь с бутылки, ты обосрался. закусывать надо, пьянь)
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13.09.2020 21:58 Ответить
Добровольно тупой! Еще раз подтверждаешь это ....
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13.09.2020 22:20 Ответить
Что пройтись ножками ссыкотно? Я не против их самих, я против публичной рекламы противоестественной любви.
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13.09.2020 21:07 Ответить
Конечно ссыкотно! Если по улицам ходят мрази и убийцы из нацкорпуса.
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13.09.2020 22:43 Ответить
Достали и те и те. Небось одна команда и разыгрыаает конфликт, как языковой вопрос. Как отвлеч народ? Правильно, достать языковой вопрос либо лгбт. На-до-е-ло.
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13.09.2020 21:26 Ответить
ЗАДНЕПРИВОДНЫЙ АВТОПРАЙД. АССЕНИЗАТОРСКАЯ МАШИНА БЫЛА?
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13.09.2020 21:27 Ответить
Анна Шарыгина... Вера Черныгина... по проспекту Гагарина...
**************
Кацапи - підораси. Проста констатація факту.

У Харкові відбувся Автопрайд, обійшлося без провокацій - Цензор.НЕТ 2514
Источник: https://censor.net/ru/p3219016...Источник: https://censor.net/ru/p3219016...
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13.09.2020 21:30 Ответить
чему удивляться. само ху...ло всея мокшандии педофил. мальчиков, ублюдок, предпочитает
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13.09.2020 21:33 Ответить
***** это давно уже не мат ,а официальная кличка для рашистского диктатора в том числе за рубежом ,можете писать смело вас админ не забанит
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13.09.2020 22:05 Ответить
прайд. с английского гордость. совершенно непонятно чем там гордиться. тем что друг друга в зад чпокают? здесь подходят такие слова как мерзость и отвращение, но никак не гордость. как по мне, пусть чпокаюцца в зад сколько хотят, раз уж они такие психическим здоровьем обделенные. однако, я категорически против всякий прайдов и парадов, где они рекламируют свой гыдотный образ жизни
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13.09.2020 21:31 Ответить
Необходимо узаконить обязательно делать татуировку на верхней части ладони или на видимом участке шеи , что бы нормальные знали знали и обходили десятой дорогой это безобразие ,а также ставить на учёт и не допускать на работу в общепите, медицине, с детьми ,я думаю что мало кто захочет жрать в ресторане зная, что там повар ***** или аналогично ,что бы ребёнок от нормальной семьи ходил в школу где учитель лгбтэшник
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13.09.2020 21:48 Ответить
Если принять такие меры, Европа, да и Запад вообще сразу вой подымут, что это дискриминация, и ущемление прав геев. Едва ли такое возможно, без серьезной конфронтации с Западом. Но запретить их парады и рекламирование своего образа жизни законадательно, думаю следовало бы. А за рекламу и навязывание своих "ценностей", особенно несовершеннолетним, ввести ответсвенность, вплоть до уголовной. А что касается их личной жизни, пусть хоть до дыр друг друга зачпокают. Лишь бы не рекламировали это
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13.09.2020 22:03 Ответить
Согласен, поэтому приветствую когда им на их парадах достаётся от противоположной стороны и бьют рожу ,а против этого запад уже бессилен, разве что пирожки может лгбтэшникам раздавать
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13.09.2020 22:20 Ответить
ну ты прям как в раше хочешь сделать...может ты тролль кацапский?
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13.09.2020 23:31 Ответить
ну ну, дорогой, вы так дойдёте до шоу бизнеса, а там и до администрации президента
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13.09.2020 22:03 Ответить
Если лгбтэшник ,в цирке или на эстраде,да пусть на здоровье практически большая половина музыкантов на том же западе ****** к этому я отношусь нормально,лишь бы он рядом со мной не был и не дай бог с ним поздороваться за руку,а слушать музыку это уже другое дело и дистанция от ******
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13.09.2020 22:13 Ответить
пусть вырождаются сами, а наших детей не призывают сочувствовать
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13.09.2020 21:36 Ответить
А ножками ссыкотно по Харькову, А ?
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13.09.2020 21:46 Ответить
Их спасло то, что никто, кроме самих гомов и ментов, не знал заранее их маршрут.
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13.09.2020 21:52 Ответить
вот вопрос, это Украине, Харькову, очень надо? Кучка так сказать граждан показала что ей нравится. Их охраняли менты. Зачем?
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13.09.2020 22:01 Ответить
"И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба,
и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и произрастания земли" (Быт.19:24,25)
Харьков на очереди
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13.09.2020 22:11 Ответить
парад через сраку роблених...
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13.09.2020 22:23 Ответить
Когда Люди едут на организованно на машинах - это всегда называлось "Марш".
А когда ******, да еще и в ментовском охранении - то это "прайд".
Какого хера, собственно??
За что "гордость", за то что уродами родились??!
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13.09.2020 22:53 Ответить
😀👏👍
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13.09.2020 23:00 Ответить
А я то думаю, почему на дорогах такой бардак, а оказывается это ЛГБТ- водители выехали.)
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13.09.2020 23:07 Ответить
Почитали бы европейцы, что думают украинцы о европейских ценностях. Как вам не стыдно.
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13.09.2020 23:25 Ответить
Не допустіть помилок Европи. Нормальні мужі зараз в розпачі. Похитнули найголовнішу опору цивілізації. Не допустіть гейдиктатури.
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13.09.2020 23:48 Ответить
Походу эта колона ни разу не включила поворотники и объехала все по бровкам и обочинам
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14.09.2020 00:54 Ответить
Здоровому человеку это до лампочки.
Латентным же нужно побороться за "традиционные ценности", которых в природе не существует.
По статистике разводов в 75%, традиционная семья - однополая: ребёнок, мама, бабушка.
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14.09.2020 02:43 Ответить
Це ваша гомосяцька "правда" ексклюзивна, що "нє сущєствуєт"...
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14.09.2020 14:53 Ответить
Ні. Це ваша гомосяцька "правда" ексклюзивна, що "сущєствуєт"...
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14.09.2020 17:22 Ответить
Пид***сы на дорогах?
Как это знакомо. Почему на прайде собрались не все?
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14.09.2020 08:56 Ответить
На следующий год пусть Танкопрайд замутят... Те же самые, только на танках...)
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14.09.2020 09:42 Ответить
в Донецке уже мутилиУ Харкові відбувся Автопрайд, обійшлося без провокацій - Цензор.НЕТ 8135
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14.09.2020 10:33 Ответить
Ковид и половая дегенерация - два инструмента элитаристов сокращения людей и сохранения индустриально-потребительской конструкции глобализма.
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14.09.2020 14:02 Ответить
От же збоченцям не йметься... Сиділи би в дома, шпилили один одного, смоктали б собі тихенько - ні, їм треба паради влаштовувати, рекламувати свої болячки...
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14.09.2020 14:52 Ответить
А вам то что? Ну прокатались типы с разноцветной тряпкой. Вы боитесь, что от этого станете геем?
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14.09.2020 16:10 Ответить
На відміну від недалеких егоїстів, я боюся не лише за себе, а й за своїх дітей принаймні. І не лише своїх...
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17.01.2021 21:45 Ответить
Блин, вы как дети малые. Перестаньте истеричить при виде радужного флага и никакого пиара чувакам не будет. Неужели те чувачки в масках с плакатиками не понимают, какую они услугу делают ЛГБТ движению?
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14.09.2020 16:09 Ответить
 
 