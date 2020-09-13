В Харькове прошел Автопрайд, обошлось без провокаций. ФОТОрепортаж

Около 100 человек на 20 машинах приняли участие в харьковском Автопрайде. Участники проехали колонной по проспекту Гагарина в сопровождении полиции. С противниками акции, которые дежурили в центре с протестами, представители ЛГБТ-сообщества не пересеклись.

Автопрайд прошел без провокаций, сообщила Суспільному соорганизатор марша Анна Шарыгина, информирует Цензор.НЕТ.

Общий маршрут пробега составил пять километров. Акция завершилась в 12:30.

"Видимость в Украине - это очень важно. Потому что люди, видя, что есть такие люди среди них, становятся более толерантными и становятся более нетолерантными к насилию", - отметила соорганизатор марша Вера Черныгина.

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Противники Автопрайда ждали представителей ЛГБТ-сообщества в центре города.

"Вышли показать, что мы против ЛГБТ-идеологии. Именно идеологии, а не тех людей, у которых необычная сексуальная ориентация", - сказал председатель областного штаба "Правый сектор" Юрий Лихота.

Члены "Фрайкора" держали в руках плакаты об определяющей роли "традиционной семьи".

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По словам начальника управления превентивной деятельности Нацполиции Харьковщины Сергея Бирбасова, 300 патрульных, полицейских и нацгвардейцев дежурят в городе до конца дня.

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