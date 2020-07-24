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В "Слуге народа" предлагают ввести административную ответственность "за пропаганду гомосексуализма"

В

Нардепы из фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу и Елена Лис предлагают ввести административную ответственность за пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВР, соответствующий законопроект № 3917 зарегистрирован в Раде.

Авторы законопроекта предлагают внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях касательно ответственности за пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма.

Законопроект предлагает расширить Кодекс новой статьей "Пропаганда гомосексуализма или трансгендеризма, что может негативно повлиять на физическое или психическое здоровье, моральное или духовное состояние и развитие человека".

Депутаты предлагают  штрафовать граждан за пропаганду гомосексуализма или трансгендеризма в размере одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, а юридических лиц - в размере трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Юраш о законопроекте, предусматривающем лишение свободы за критику ЛГБТ: "Попытка уничтожить свободу слова, собраний и религии"

Согласно законопроекту, публичная пропаганда гомосексуализма или трансгендеризма, которая выражается в публичной демонстрации образа жизни лиц, имеющих однополые сексуальные отношения или идентифицируют себя с полом, противоположным их биологической ориентации и поведению, влечет наложение штрафа в размере пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

"Пропаганда гомосексуализма или трансгендеризма, что может негативно повлиять на физическое или психическое здоровье, моральное или духовное состояние и развитие человека, служебным или должностным лицом, а также содействие такой пропаганде, - влечет наложение штрафа в размере восьми тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан", - говорится в законопроекте.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, его цель - усиление охраны семьи, детства, материнства и отцовства на законодательном уровне.

Напомним, ранее депутат СН Александр Дубинский призвал ввести уголовную ответственность за "пропаганду гомосексуализма".

В Слуге народа предлагают ввести административную ответственность за пропаганду гомосексуализма 01

ВР (29273) законопроект (3228) ЛГБТ-сообщество (335) Слуга народа (2634)


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Топ комментарии
+31
Когда собаке нечего делать...
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24.07.2020 10:07
+27
Фу ...лаптеногим *********** запахло! Я понимаю в СН одни латентные гомосексуалисты но не так явно свои сексуальные предпочтения выпячивать на публику!
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24.07.2020 10:07
+24
В "Слуге народа" предлагают ввести административную ответственность "за пропаганду гомосексуализма" - Цензор.НЕТ 7813
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24.07.2020 10:10
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Страница 4 из 4
Всё хихоньки да хахоньки..Иными словами всем в кайф что лесби и педики ходят прайдами. Выносять в общество свои извращения Ссылаясь на то что это марш за равные права Пусть кто то из них покажет где их угнетают Если люди не хотят иметь с ними ничего общего это не угнетение..Это отвержение их извращений. Дети смотрят задумываются... Никто не застрахован от того что ваши дети будут так же ходить прайдами..Вот тогда станете на это смотреть иначе..
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24.07.2020 14:56 Ответить
Так вокруг твоего дома прайдами и роятся? Ух, как тебе не повезло, тем более, судя по опасениям, ты в своей устойчивости не уверен.
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24.07.2020 15:16 Ответить
Мне вот интересно, у тебя от вида голого мужика встает?) Так почему у других должен? Или все таки да?)))
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24.07.2020 17:24 Ответить
https://youtu.be/kgOSrw9Q8rc?t=26 ось вам пропаганда гомо,але ж у Зеленського "імунітет",навіть штрафу не заплатить
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24.07.2020 15:03 Ответить
Вот кого реально эта проблема ип#т в повседневной жизни? Какая, нахрен, пропаганда?! К вам что, на улице на каждом шагу пристают гомики и пытаются обратить в свою "веру"? Блин, ну на самый же тупой народ рассчитано всё это русскомирское "благородное" возмущение. А по итогу движемся в сторону России и распрощаемся с безвизом.
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24.07.2020 15:15 Ответить
Самый важный законопроект.Вам не похер кто с кем спит?
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24.07.2020 15:30 Ответить
У тебя есть ребенок, сынок, например? Можешь представить его в объятиях мужика? То-то. Вот и украинцам не похер.
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25.07.2020 10:46 Ответить
Закон України
Про внесення змін доКодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за пропаганду гомосексуалізму та трансгендеризму

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до КодексуУкраїни про адміністративніправопорушення (ВідомостіВерховної Ради УРСР, 1984, додаток до N 51, ст. 1122):
1. Післястатті1801доповнити новою статтею 1802 такого змісту:
«Стаття 1802. Пропаганда гомосексуалізмуаботрансгендеризму, щоможе негативно вплинути на фізичнечипсихічнездоров'я, моральнийчидуховнийстан та розвитоклюдини
1. Пропаганда гомосексуалізмуаботрансгендеризму, щоможе негативно вплинути на фізичнечипсихічнездоров'яморальнийчидуховний стан тарозвитоклюдини, -
тягне за собою накладення штрафу на громадян у розміріоднієїтисячінеоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян та накладення штрафу на юридичнихосіб у розмірітрьохтисячнеоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян.
2.Публічна пропаганда гомосексуалізмуаботрансгендеризму, щоможе негативно вплинути на фізичнечипсихічнездоров'я, моральнийчидуховнийстан та розвитоклюдини, яка виражається в публічнійдемонстраціїспособужиттяосіб, якімаютьодностатевісексуальністосункичиідентифікують себе зістаттю, протилежноюбіологічній, їхорієнтації та поведінки, -
тягне за собою накладення штрафу у розміріп'ятитисячнеоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян.
3. Пропаганда гомосексуалізмуаботрансгендеризму, щоможе негативно вплинути на фізичнечипсихічнездоров'я, моральнийчидуховний стан та розвитоклюдини, службовоючипосадовою особою, а такожсприяннятакійпропаганді, -тягне за собою накладення штрафу у розмірі восьми тисячнеоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян».
ІІ. Прикінцевіположення
1. Цей Закон набираєчинності з дня, наступного за днем йогоопублікування.
2. КабінетуМіністрівУкраїни у тримісячний строк з дня опублікуванняцього Закону:
привести свої нормативно-правовіакти у відповідністьізцим Законом;
забезпечити перегляд і приведеннявідповіднимицентральними органами виконавчоївладиїх нормативно-правовихактів у відповідністьізцим Законом;
забезпечитиприйняття нормативно-правовихактів, необхідних для реалізаціїцього Закону.
Голова Верховної ради України Д. О. Разумков
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24.07.2020 16:25 Ответить
Почитайте творение дегенеративных зебелят!
"Пропаганда гомосексуалізму або трансгендеризму, що може негативно вплинути на фізичне чи психічне здоров'я, моральний чи духовний стан та розвиток людини"
КТО и КАК будет определять " що може негативно вплинути", а, придурки?
Коллегиум бабушек у подъезда или содадим Академию *************** наук с финансированием из бюджета?
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24.07.2020 16:28 Ответить
В "Слуге народа" предлагают ввести административную ответственность "за пропаганду гомосексуализма"

Почитайте творение дегенеративных зебелят!
"Пропаганда гомосексуалізму або трансгендеризму, що може негативно вплинути на фізичне чи психічне здоров'я, моральний чи духовний стан та розвиток людини"
КТО и КАК будет определять " що може негативно вплинути", а, придурки?
Коллегиум бабушек у подъезда или создадим Академию *************** наук с финансированием из бюджета?
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24.07.2020 16:31 Ответить
такие зебилы и негативно впливають на фізичне чи психічне здоров'я, моральний чи духовний стан та розвиток людини.
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24.07.2020 22:33 Ответить
Да легко можно определить, достаточно посмотреть статистику на западе
Число подростков гомосексуалистов/би удвоилось:
На английском:
https://www.wnd.com/2017/03/homosexuality-exploding-among-youth/
На русском:https://rossaprimavera.ru/news/6f2a9efc

Число детей трансгендеров учетверилось:
https://www.telegraph.co.uk/news/2017/07/08/number-children-referred-gender-identity-clinics-has-quadrupled/
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01.08.2020 10:50 Ответить
Число ПРИЗНАВШИХСЯ в своей гомосексуальности.
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01.08.2020 13:00 Ответить
А так же желающих сменить пол.
Вот такие вот фокусы "врожденности".
Проценто гомосексуалистов среди молодежи - удвоился
Процент трансгендеров-детей - учетверился.

Это правильный закон - никто не знает что является причиной этих явлений
http://parfentiev.ru/obshhestvo/99

Как пишет Американская Психологическая Ассоциация:

There is no consensus among scientists about the exact reasons that an individual develops a heterosexual, bisexual, gay or lesbian orientation. Although much research has examined the possible genetic, hormonal, developmental, social and cultural influences on sexual orientation, no findings have emerged that permit scientists to conclude that sexual orientation is determined by any particular factor or factors.

Тем не менее левые выб##ки не стесняются промывать мозги детям своей повесткой и лезть туда где потом уже ничего не исправить
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02.08.2020 09:28 Ответить
от скажіть мені експерти з форуму, колінно-локтьова поза зеленського перед х-йлом це пропаганда гомосексуалізму чи трансгендеризму?
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24.07.2020 18:18 Ответить
Лучшая пропаганда гомосексуализма - это президент Зеленский
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24.07.2020 21:35 Ответить
А как с этим быть? Это пропаганда или еще нет?В "Слузі народу" пропонують запровадити адміністративну відповідальність "за пропаганду гомосексуалізму" - Цензор.НЕТ 7979
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24.07.2020 21:57 Ответить
Пчелы против меда...
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24.07.2020 22:01 Ответить
Боятся, что вскорости их будут только ПИ9....АМИ и называть!
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24.07.2020 22:12 Ответить
Эти "слуги" и есть настоящие ******, их и нужно запретить.
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24.07.2020 22:21 Ответить
Слуги рашистского народа:
Так на чем бы ещё рейтинг поднять? -
-"мовне питання" уже заезженная пластинка
- а давайте "радугу" запретим, как в роssии, нашей любимой стране.
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24.07.2020 22:28 Ответить
Любитель "клубничи", твое негодование понятно. Гибридная война и всё такое.. Но у нас дети, которые имеют право вырасти полноценными украинцами.
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25.07.2020 11:01 Ответить
содомию надо запрещать не зависимо от партпринадлежности
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24.07.2020 22:40 Ответить
И тогда заживём!!!
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25.07.2020 00:32 Ответить
Дык, весь квартало-клоунадный бомонд нужно перештрафовать, в кого не тыкни пальцем , за гомодрилу сойдет...
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25.07.2020 10:53 Ответить
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