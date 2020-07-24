В "Слуге народа" предлагают ввести административную ответственность "за пропаганду гомосексуализма"
Нардепы из фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу и Елена Лис предлагают ввести административную ответственность за пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма в Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВР, соответствующий законопроект № 3917 зарегистрирован в Раде.
Авторы законопроекта предлагают внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях касательно ответственности за пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма.
Законопроект предлагает расширить Кодекс новой статьей "Пропаганда гомосексуализма или трансгендеризма, что может негативно повлиять на физическое или психическое здоровье, моральное или духовное состояние и развитие человека".
Депутаты предлагают штрафовать граждан за пропаганду гомосексуализма или трансгендеризма в размере одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, а юридических лиц - в размере трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
Согласно законопроекту, публичная пропаганда гомосексуализма или трансгендеризма, которая выражается в публичной демонстрации образа жизни лиц, имеющих однополые сексуальные отношения или идентифицируют себя с полом, противоположным их биологической ориентации и поведению, влечет наложение штрафа в размере пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
"Пропаганда гомосексуализма или трансгендеризма, что может негативно повлиять на физическое или психическое здоровье, моральное или духовное состояние и развитие человека, служебным или должностным лицом, а также содействие такой пропаганде, - влечет наложение штрафа в размере восьми тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан", - говорится в законопроекте.
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, его цель - усиление охраны семьи, детства, материнства и отцовства на законодательном уровне.
Напомним, ранее депутат СН Александр Дубинский призвал ввести уголовную ответственность за "пропаганду гомосексуализма".
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Про внесення змін доКодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за пропаганду гомосексуалізму та трансгендеризму
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до КодексуУкраїни про адміністративніправопорушення (ВідомостіВерховної Ради УРСР, 1984, додаток до N 51, ст. 1122):
1. Післястатті1801доповнити новою статтею 1802 такого змісту:
«Стаття 1802. Пропаганда гомосексуалізмуаботрансгендеризму, щоможе негативно вплинути на фізичнечипсихічнездоров'я, моральнийчидуховнийстан та розвитоклюдини
1. Пропаганда гомосексуалізмуаботрансгендеризму, щоможе негативно вплинути на фізичнечипсихічнездоров'яморальнийчидуховний стан тарозвитоклюдини, -
тягне за собою накладення штрафу на громадян у розміріоднієїтисячінеоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян та накладення штрафу на юридичнихосіб у розмірітрьохтисячнеоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян.
2.Публічна пропаганда гомосексуалізмуаботрансгендеризму, щоможе негативно вплинути на фізичнечипсихічнездоров'я, моральнийчидуховнийстан та розвитоклюдини, яка виражається в публічнійдемонстраціїспособужиттяосіб, якімаютьодностатевісексуальністосункичиідентифікують себе зістаттю, протилежноюбіологічній, їхорієнтації та поведінки, -
тягне за собою накладення штрафу у розміріп'ятитисячнеоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян.
3. Пропаганда гомосексуалізмуаботрансгендеризму, щоможе негативно вплинути на фізичнечипсихічнездоров'я, моральнийчидуховний стан та розвитоклюдини, службовоючипосадовою особою, а такожсприяннятакійпропаганді, -тягне за собою накладення штрафу у розмірі восьми тисячнеоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян».
ІІ. Прикінцевіположення
1. Цей Закон набираєчинності з дня, наступного за днем йогоопублікування.
2. КабінетуМіністрівУкраїни у тримісячний строк з дня опублікуванняцього Закону:
привести свої нормативно-правовіакти у відповідністьізцим Законом;
забезпечити перегляд і приведеннявідповіднимицентральними органами виконавчоївладиїх нормативно-правовихактів у відповідністьізцим Законом;
забезпечитиприйняття нормативно-правовихактів, необхідних для реалізаціїцього Закону.
Голова Верховної ради України Д. О. Разумков
"Пропаганда гомосексуалізму або трансгендеризму, що може негативно вплинути на фізичне чи психічне здоров'я, моральний чи духовний стан та розвиток людини"
КТО и КАК будет определять " що може негативно вплинути", а, придурки?
Коллегиум бабушек у подъезда или содадим Академию *************** наук с финансированием из бюджета?
Почитайте творение дегенеративных зебелят!
"Пропаганда гомосексуалізму або трансгендеризму, що може негативно вплинути на фізичне чи психічне здоров'я, моральний чи духовний стан та розвиток людини"
КТО и КАК будет определять " що може негативно вплинути", а, придурки?
Коллегиум бабушек у подъезда или создадим Академию *************** наук с финансированием из бюджета?
Число подростков гомосексуалистов/би удвоилось:
На английском:
https://www.wnd.com/2017/03/homosexuality-exploding-among-youth/
На русском:https://rossaprimavera.ru/news/6f2a9efc
Число детей трансгендеров учетверилось:
https://www.telegraph.co.uk/news/2017/07/08/number-children-referred-gender-identity-clinics-has-quadrupled/
Вот такие вот фокусы "врожденности".
Проценто гомосексуалистов среди молодежи - удвоился
Процент трансгендеров-детей - учетверился.
Это правильный закон - никто не знает что является причиной этих явлений
http://parfentiev.ru/obshhestvo/99
Как пишет Американская Психологическая Ассоциация:
There is no consensus among scientists about the exact reasons that an individual develops a heterosexual, bisexual, gay or lesbian orientation. Although much research has examined the possible genetic, hormonal, developmental, social and cultural influences on sexual orientation, no findings have emerged that permit scientists to conclude that sexual orientation is determined by any particular factor or factors.
Тем не менее левые выб##ки не стесняются промывать мозги детям своей повесткой и лезть туда где потом уже ничего не исправить
Так на чем бы ещё рейтинг поднять? -
-"мовне питання" уже заезженная пластинка
- а давайте "радугу" запретим, как в роssии, нашей любимой стране.