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В "Слузі народу" пропонують запровадити адміністративну відповідальність "за пропаганду гомосексуалізму"

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Нардепи з фракції "Слуга народу" Георгій Мазурашу та Олена Лис пропонують запровадити адміністративну відповідальність за пропаганду гомосексуалізму і трансгендеризму в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВР, відповідний законопроєкт № 3917 зареєстровано в Раді.

Автори законопроєкту пропонують внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за пропаганду гомосексуалізму і трансгендеризму.

Законопроєкт пропонує розширити Кодекс новою статтею "Пропаганда гомосексуалізму чи трансгендеризму, що може негативно вплинути на фізичне або психічне здоров'я, моральний або духовний стан і розвиток людини".

Депутати пропонують штрафувати громадян за пропаганду гомосексуалізму або трансгендеризму в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а юридичних осіб - в розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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Згідно із законопроєктом, публічна пропаганда гомосексуалізму або трансгендеризму, яка виражається в публічній демонстрації способу життя осіб, що мають одностатеві сексуальні стосунки або ідентифікують себе зі статтю, протилежною їхній біологічній орієнтації і поведінці, тягне за собою накладення штрафу в розмірі п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

"Пропаганда гомосексуалізму чи трансгендеризму, що може негативно вплинути на фізичне або психічне здоров'я, моральний або духовний стан і розвиток людини, службовою або посадовою особою, а також сприяти такій пропаганді, - тягне за собою накладення штрафу в розмірі восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - йдеться в законопроєкті.

Як наголошується в пояснювальній записці до законопроєкту, його мета - посилення охорони сім'ї, дитинства, материнства і батьківства на законодавчому рівні.

Нагадаємо, раніше депутат СН Олександр Дубінський закликав запровадити кримінальну відповідальність за "пропаганду гомосексуалізму".

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В Слузі народу пропонують запровадити адміністративну відповідальність за пропаганду гомосексуалізму 01

Автор: 

ВР (15026) законопроєкт (3614) ЛГБТ-спільнота (269) Слуга народу (2817)


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Топ коментарі
+31
Когда собаке нечего делать...
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24.07.2020 10:07
+27
Фу ...лаптеногим *********** запахло! Я понимаю в СН одни латентные гомосексуалисты но не так явно свои сексуальные предпочтения выпячивать на публику!
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24.07.2020 10:07
+24
В "Слуге народа" предлагают ввести административную ответственность "за пропаганду гомосексуализма" - Цензор.НЕТ 7813
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24.07.2020 10:10
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Сторінка 4 з 4
Всё хихоньки да хахоньки..Иными словами всем в кайф что лесби и педики ходят прайдами. Выносять в общество свои извращения Ссылаясь на то что это марш за равные права Пусть кто то из них покажет где их угнетают Если люди не хотят иметь с ними ничего общего это не угнетение..Это отвержение их извращений. Дети смотрят задумываются... Никто не застрахован от того что ваши дети будут так же ходить прайдами..Вот тогда станете на это смотреть иначе..
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24.07.2020 14:56 Відповісти
Так вокруг твоего дома прайдами и роятся? Ух, как тебе не повезло, тем более, судя по опасениям, ты в своей устойчивости не уверен.
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24.07.2020 15:16 Відповісти
Мне вот интересно, у тебя от вида голого мужика встает?) Так почему у других должен? Или все таки да?)))
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24.07.2020 17:24 Відповісти
https://youtu.be/kgOSrw9Q8rc?t=26 ось вам пропаганда гомо,але ж у Зеленського "імунітет",навіть штрафу не заплатить
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24.07.2020 15:03 Відповісти
Вот кого реально эта проблема ип#т в повседневной жизни? Какая, нахрен, пропаганда?! К вам что, на улице на каждом шагу пристают гомики и пытаются обратить в свою "веру"? Блин, ну на самый же тупой народ рассчитано всё это русскомирское "благородное" возмущение. А по итогу движемся в сторону России и распрощаемся с безвизом.
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24.07.2020 15:15 Відповісти
Самый важный законопроект.Вам не похер кто с кем спит?
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24.07.2020 15:30 Відповісти
У тебя есть ребенок, сынок, например? Можешь представить его в объятиях мужика? То-то. Вот и украинцам не похер.
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25.07.2020 10:46 Відповісти
Закон України
Про внесення змін доКодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за пропаганду гомосексуалізму та трансгендеризму

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до КодексуУкраїни про адміністративніправопорушення (ВідомостіВерховної Ради УРСР, 1984, додаток до N 51, ст. 1122):
1. Післястатті1801доповнити новою статтею 1802 такого змісту:
«Стаття 1802. Пропаганда гомосексуалізмуаботрансгендеризму, щоможе негативно вплинути на фізичнечипсихічнездоров'я, моральнийчидуховнийстан та розвитоклюдини
1. Пропаганда гомосексуалізмуаботрансгендеризму, щоможе негативно вплинути на фізичнечипсихічнездоров'яморальнийчидуховний стан тарозвитоклюдини, -
тягне за собою накладення штрафу на громадян у розміріоднієїтисячінеоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян та накладення штрафу на юридичнихосіб у розмірітрьохтисячнеоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян.
2.Публічна пропаганда гомосексуалізмуаботрансгендеризму, щоможе негативно вплинути на фізичнечипсихічнездоров'я, моральнийчидуховнийстан та розвитоклюдини, яка виражається в публічнійдемонстраціїспособужиттяосіб, якімаютьодностатевісексуальністосункичиідентифікують себе зістаттю, протилежноюбіологічній, їхорієнтації та поведінки, -
тягне за собою накладення штрафу у розміріп'ятитисячнеоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян.
3. Пропаганда гомосексуалізмуаботрансгендеризму, щоможе негативно вплинути на фізичнечипсихічнездоров'я, моральнийчидуховний стан та розвитоклюдини, службовоючипосадовою особою, а такожсприяннятакійпропаганді, -тягне за собою накладення штрафу у розмірі восьми тисячнеоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян».
ІІ. Прикінцевіположення
1. Цей Закон набираєчинності з дня, наступного за днем йогоопублікування.
2. КабінетуМіністрівУкраїни у тримісячний строк з дня опублікуванняцього Закону:
привести свої нормативно-правовіакти у відповідністьізцим Законом;
забезпечити перегляд і приведеннявідповіднимицентральними органами виконавчоївладиїх нормативно-правовихактів у відповідністьізцим Законом;
забезпечитиприйняття нормативно-правовихактів, необхідних для реалізаціїцього Закону.
Голова Верховної ради України Д. О. Разумков
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24.07.2020 16:25 Відповісти
Почитайте творение дегенеративных зебелят!
"Пропаганда гомосексуалізму або трансгендеризму, що може негативно вплинути на фізичне чи психічне здоров'я, моральний чи духовний стан та розвиток людини"
КТО и КАК будет определять " що може негативно вплинути", а, придурки?
Коллегиум бабушек у подъезда или содадим Академию *************** наук с финансированием из бюджета?
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24.07.2020 16:28 Відповісти
В "Слуге народа" предлагают ввести административную ответственность "за пропаганду гомосексуализма"

Почитайте творение дегенеративных зебелят!
"Пропаганда гомосексуалізму або трансгендеризму, що може негативно вплинути на фізичне чи психічне здоров'я, моральний чи духовний стан та розвиток людини"
КТО и КАК будет определять " що може негативно вплинути", а, придурки?
Коллегиум бабушек у подъезда или создадим Академию *************** наук с финансированием из бюджета?
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24.07.2020 16:31 Відповісти
такие зебилы и негативно впливають на фізичне чи психічне здоров'я, моральний чи духовний стан та розвиток людини.
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24.07.2020 22:33 Відповісти
Да легко можно определить, достаточно посмотреть статистику на западе
Число подростков гомосексуалистов/би удвоилось:
На английском:
https://www.wnd.com/2017/03/homosexuality-exploding-among-youth/
На русском:https://rossaprimavera.ru/news/6f2a9efc

Число детей трансгендеров учетверилось:
https://www.telegraph.co.uk/news/2017/07/08/number-children-referred-gender-identity-clinics-has-quadrupled/
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01.08.2020 10:50 Відповісти
Число ПРИЗНАВШИХСЯ в своей гомосексуальности.
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01.08.2020 13:00 Відповісти
А так же желающих сменить пол.
Вот такие вот фокусы "врожденности".
Проценто гомосексуалистов среди молодежи - удвоился
Процент трансгендеров-детей - учетверился.

Это правильный закон - никто не знает что является причиной этих явлений
http://parfentiev.ru/obshhestvo/99

Как пишет Американская Психологическая Ассоциация:

There is no consensus among scientists about the exact reasons that an individual develops a heterosexual, bisexual, gay or lesbian orientation. Although much research has examined the possible genetic, hormonal, developmental, social and cultural influences on sexual orientation, no findings have emerged that permit scientists to conclude that sexual orientation is determined by any particular factor or factors.

Тем не менее левые выб##ки не стесняются промывать мозги детям своей повесткой и лезть туда где потом уже ничего не исправить
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02.08.2020 09:28 Відповісти
от скажіть мені експерти з форуму, колінно-локтьова поза зеленського перед х-йлом це пропаганда гомосексуалізму чи трансгендеризму?
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24.07.2020 18:18 Відповісти
Лучшая пропаганда гомосексуализма - это президент Зеленский
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24.07.2020 21:35 Відповісти
А как с этим быть? Это пропаганда или еще нет?В "Слузі народу" пропонують запровадити адміністративну відповідальність "за пропаганду гомосексуалізму" - Цензор.НЕТ 7979
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24.07.2020 21:57 Відповісти
Пчелы против меда...
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24.07.2020 22:01 Відповісти
Боятся, что вскорости их будут только ПИ9....АМИ и называть!
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24.07.2020 22:12 Відповісти
Эти "слуги" и есть настоящие ******, их и нужно запретить.
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24.07.2020 22:21 Відповісти
Слуги рашистского народа:
Так на чем бы ещё рейтинг поднять? -
-"мовне питання" уже заезженная пластинка
- а давайте "радугу" запретим, как в роssии, нашей любимой стране.
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24.07.2020 22:28 Відповісти
Любитель "клубничи", твое негодование понятно. Гибридная война и всё такое.. Но у нас дети, которые имеют право вырасти полноценными украинцами.
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25.07.2020 11:01 Відповісти
содомию надо запрещать не зависимо от партпринадлежности
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24.07.2020 22:40 Відповісти
И тогда заживём!!!
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25.07.2020 00:32 Відповісти
Дык, весь квартало-клоунадный бомонд нужно перештрафовать, в кого не тыкни пальцем , за гомодрилу сойдет...
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25.07.2020 10:53 Відповісти
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