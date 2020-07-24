В "Слузі народу" пропонують запровадити адміністративну відповідальність "за пропаганду гомосексуалізму"
Нардепи з фракції "Слуга народу" Георгій Мазурашу та Олена Лис пропонують запровадити адміністративну відповідальність за пропаганду гомосексуалізму і трансгендеризму в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВР, відповідний законопроєкт № 3917 зареєстровано в Раді.
Автори законопроєкту пропонують внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за пропаганду гомосексуалізму і трансгендеризму.
Законопроєкт пропонує розширити Кодекс новою статтею "Пропаганда гомосексуалізму чи трансгендеризму, що може негативно вплинути на фізичне або психічне здоров'я, моральний або духовний стан і розвиток людини".
Депутати пропонують штрафувати громадян за пропаганду гомосексуалізму або трансгендеризму в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а юридичних осіб - в розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Згідно із законопроєктом, публічна пропаганда гомосексуалізму або трансгендеризму, яка виражається в публічній демонстрації способу життя осіб, що мають одностатеві сексуальні стосунки або ідентифікують себе зі статтю, протилежною їхній біологічній орієнтації і поведінці, тягне за собою накладення штрафу в розмірі п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
"Пропаганда гомосексуалізму чи трансгендеризму, що може негативно вплинути на фізичне або психічне здоров'я, моральний або духовний стан і розвиток людини, службовою або посадовою особою, а також сприяти такій пропаганді, - тягне за собою накладення штрафу в розмірі восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - йдеться в законопроєкті.
Як наголошується в пояснювальній записці до законопроєкту, його мета - посилення охорони сім'ї, дитинства, материнства і батьківства на законодавчому рівні.
Нагадаємо, раніше депутат СН Олександр Дубінський закликав запровадити кримінальну відповідальність за "пропаганду гомосексуалізму".
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Про внесення змін доКодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за пропаганду гомосексуалізму та трансгендеризму
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до КодексуУкраїни про адміністративніправопорушення (ВідомостіВерховної Ради УРСР, 1984, додаток до N 51, ст. 1122):
1. Післястатті1801доповнити новою статтею 1802 такого змісту:
«Стаття 1802. Пропаганда гомосексуалізмуаботрансгендеризму, щоможе негативно вплинути на фізичнечипсихічнездоров'я, моральнийчидуховнийстан та розвитоклюдини
1. Пропаганда гомосексуалізмуаботрансгендеризму, щоможе негативно вплинути на фізичнечипсихічнездоров'яморальнийчидуховний стан тарозвитоклюдини, -
тягне за собою накладення штрафу на громадян у розміріоднієїтисячінеоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян та накладення штрафу на юридичнихосіб у розмірітрьохтисячнеоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян.
2.Публічна пропаганда гомосексуалізмуаботрансгендеризму, щоможе негативно вплинути на фізичнечипсихічнездоров'я, моральнийчидуховнийстан та розвитоклюдини, яка виражається в публічнійдемонстраціїспособужиттяосіб, якімаютьодностатевісексуальністосункичиідентифікують себе зістаттю, протилежноюбіологічній, їхорієнтації та поведінки, -
тягне за собою накладення штрафу у розміріп'ятитисячнеоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян.
3. Пропаганда гомосексуалізмуаботрансгендеризму, щоможе негативно вплинути на фізичнечипсихічнездоров'я, моральнийчидуховний стан та розвитоклюдини, службовоючипосадовою особою, а такожсприяннятакійпропаганді, -тягне за собою накладення штрафу у розмірі восьми тисячнеоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян».
ІІ. Прикінцевіположення
1. Цей Закон набираєчинності з дня, наступного за днем йогоопублікування.
2. КабінетуМіністрівУкраїни у тримісячний строк з дня опублікуванняцього Закону:
привести свої нормативно-правовіакти у відповідністьізцим Законом;
забезпечити перегляд і приведеннявідповіднимицентральними органами виконавчоївладиїх нормативно-правовихактів у відповідністьізцим Законом;
забезпечитиприйняття нормативно-правовихактів, необхідних для реалізаціїцього Закону.
Голова Верховної ради України Д. О. Разумков
"Пропаганда гомосексуалізму або трансгендеризму, що може негативно вплинути на фізичне чи психічне здоров'я, моральний чи духовний стан та розвиток людини"
КТО и КАК будет определять " що може негативно вплинути", а, придурки?
Коллегиум бабушек у подъезда или содадим Академию *************** наук с финансированием из бюджета?
Почитайте творение дегенеративных зебелят!
"Пропаганда гомосексуалізму або трансгендеризму, що може негативно вплинути на фізичне чи психічне здоров'я, моральний чи духовний стан та розвиток людини"
КТО и КАК будет определять " що може негативно вплинути", а, придурки?
Коллегиум бабушек у подъезда или создадим Академию *************** наук с финансированием из бюджета?
Число подростков гомосексуалистов/би удвоилось:
На английском:
https://www.wnd.com/2017/03/homosexuality-exploding-among-youth/
На русском:https://rossaprimavera.ru/news/6f2a9efc
Число детей трансгендеров учетверилось:
https://www.telegraph.co.uk/news/2017/07/08/number-children-referred-gender-identity-clinics-has-quadrupled/
Вот такие вот фокусы "врожденности".
Проценто гомосексуалистов среди молодежи - удвоился
Процент трансгендеров-детей - учетверился.
Это правильный закон - никто не знает что является причиной этих явлений
http://parfentiev.ru/obshhestvo/99
Как пишет Американская Психологическая Ассоциация:
There is no consensus among scientists about the exact reasons that an individual develops a heterosexual, bisexual, gay or lesbian orientation. Although much research has examined the possible genetic, hormonal, developmental, social and cultural influences on sexual orientation, no findings have emerged that permit scientists to conclude that sexual orientation is determined by any particular factor or factors.
Тем не менее левые выб##ки не стесняются промывать мозги детям своей повесткой и лезть туда где потом уже ничего не исправить
Так на чем бы ещё рейтинг поднять? -
-"мовне питання" уже заезженная пластинка
- а давайте "радугу" запретим, как в роssии, нашей любимой стране.