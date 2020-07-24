В "Слузі народу" пропонують запровадити адміністративну відповідальність "за пропаганду гомосексуалізму"

Нардепи з фракції "Слуга народу" Георгій Мазурашу та Олена Лис пропонують запровадити адміністративну відповідальність за пропаганду гомосексуалізму і трансгендеризму в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВР, відповідний законопроєкт № 3917 зареєстровано в Раді.

Автори законопроєкту пропонують внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за пропаганду гомосексуалізму і трансгендеризму.

Законопроєкт пропонує розширити Кодекс новою статтею "Пропаганда гомосексуалізму чи трансгендеризму, що може негативно вплинути на фізичне або психічне здоров'я, моральний або духовний стан і розвиток людини".

Депутати пропонують штрафувати громадян за пропаганду гомосексуалізму або трансгендеризму в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а юридичних осіб - в розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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Згідно із законопроєктом, публічна пропаганда гомосексуалізму або трансгендеризму, яка виражається в публічній демонстрації способу життя осіб, що мають одностатеві сексуальні стосунки або ідентифікують себе зі статтю, протилежною їхній біологічній орієнтації і поведінці, тягне за собою накладення штрафу в розмірі п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

"Пропаганда гомосексуалізму чи трансгендеризму, що може негативно вплинути на фізичне або психічне здоров'я, моральний або духовний стан і розвиток людини, службовою або посадовою особою, а також сприяти такій пропаганді, - тягне за собою накладення штрафу в розмірі восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - йдеться в законопроєкті.

Як наголошується в пояснювальній записці до законопроєкту, його мета - посилення охорони сім'ї, дитинства, материнства і батьківства на законодавчому рівні.

Нагадаємо, раніше депутат СН Олександр Дубінський закликав запровадити кримінальну відповідальність за "пропаганду гомосексуалізму".

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