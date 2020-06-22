Потрібно запровадити кримінальну відповідальність за пропаганду гомосексуалізму, - "слуга народу" Дубінський

Депутат СН Олександр Дубінський закликає запровадити кримінальну відповідальність за "пропаганду гомосексуалізму".

Про це депутат написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Дубінського обурило, що в межах Маршу Рівності Online у Києві за допомогою дрона запустили величезний райдужний прапор, який підлетів, зокрема, до монументу "Батьківщина-Мати".

"На вихідних якісь пі@раси повісили на меч Батьківщини-Матері в Києві "прапор ЛГБТ". Відбулася ця цинічна й аморальна дія напередодні пам'ятного дня 22 червня, коли нацистська Німеччина напала на СРСР і бомбила Київ", - написав Дубінський.

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"Вважаю, що це відмінний привід повернутися до питання законодавчого врегулювання кримінальної відповідальності за відкриту пропаганду гомосексуалізму і підтримку цієї пропаганди в ЗМІ", - пропонує депутат.

Так звана "пропаганда нетрадиційних сексуальних відносин" з 2013 року заборонена в Росії. У 2017 році Європейський суд з прав людини визнав цю заборону порушенням права на свободу вираження поглядів.

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