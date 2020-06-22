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Потрібно запровадити кримінальну відповідальність за пропаганду гомосексуалізму, - "слуга народу" Дубінський

Потрібно запровадити кримінальну відповідальність за пропаганду гомосексуалізму, -

Депутат СН Олександр Дубінський закликає запровадити кримінальну відповідальність за "пропаганду гомосексуалізму".

Про це депутат написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Дубінського обурило, що в межах Маршу Рівності Online у Києві за допомогою дрона запустили величезний райдужний прапор, який підлетів, зокрема, до монументу "Батьківщина-Мати".

"На вихідних якісь пі@раси повісили на меч Батьківщини-Матері в Києві "прапор ЛГБТ". Відбулася ця цинічна й аморальна дія напередодні пам'ятного дня 22 червня, коли нацистська Німеччина напала на СРСР і бомбила Київ", - написав Дубінський.

Також дивіться: В рамках Маршу Рівності Online в Києві запустили величезний веселковий прапор. ВIДЕО

"Вважаю, що це відмінний привід повернутися до питання законодавчого врегулювання кримінальної відповідальності за відкриту пропаганду гомосексуалізму і підтримку цієї пропаганди в ЗМІ", - пропонує депутат.

Так звана "пропаганда нетрадиційних сексуальних відносин" з 2013 року заборонена в Росії. У 2017 році Європейський суд з прав людини визнав цю заборону порушенням права на свободу вираження поглядів.

Дивіться: Агентство "кухаря Путіна" Пригожина випустило в РФ ролик із закликом голосувати за поправки до Конституції: "Інакше дітей всиновлюватимуть геї". ВIДЕО

Потрібно запровадити кримінальну відповідальність за пропаганду гомосексуалізму, - слуга народу Дубінський 01

Автор: 

свобода слова (391) ЛГБТ-спільнота (267) Слуга народу (2813) Дубінський Олександр (491)


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Топ коментарі
+60
Латентний гей - публічний гомофоб?
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22.06.2020 19:50
+42
странно - дубинскому можно быть пид@ром , а другим нельзя .
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22.06.2020 19:52
+36
Нарасєє теж є такий, Мілоновим обзивають. Ненавидить геїв, хоча сам задньоприводний.
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22.06.2020 19:53
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Надо ввести ответственность за пропаганду долбо#бизма. Может тогда заживём.
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22.06.2020 20:13 Відповісти
дубинизма
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23.06.2020 02:48 Відповісти
Потрібно запровадити кримінальну відповідальність за пропаганду гомосексуалізму, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 7373
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22.06.2020 20:13 Відповісти
Угу. А іще разом ввести кримінальну відповідальність за подвійне громадянство.
І почати з Дубінеску
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22.06.2020 20:13 Відповісти
агенты влияния педороссии пытаются с разных сторон вбить клин в отношения с западом.
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22.06.2020 20:13 Відповісти
Очень хочу дождаться того момента, когда таких зеленых пи-@расов будут садить (на крайний случай вешать)за грабеж и предательство Украины. А про Гитлер напал -так они геев преследовали и истребляли! Я так понимаю, что Дубинский пи-@расы-фашист
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22.06.2020 20:13 Відповісти
Про Родину-Мать вспомнил - она у тебя очень любит скорость, лучше бы контрацепцию любила
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22.06.2020 20:15 Відповісти
Кого атаковал Дубинский - Порошенка, соросят, глав Нацбанка, проклятый Запад, теперь геев. Такому как Дубинский плевать на кого нападать - для него важна сама атака.
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22.06.2020 20:16 Відповісти
на лгбт праведный гнев украинских патриотов и запоребриковские скрепы удивительным образом сходятся в едином мнении)
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22.06.2020 20:18 Відповісти
Дубинский не патриот
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22.06.2020 20:21 Відповісти
никто так и не подумал
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22.06.2020 22:13 Відповісти
Дубинэску-*********, чеши по месту гражданства со своими геями разбирацца! На скорости, которую твоя маменька-совкодрочерка *********!) И зельцманеску с собой забирай! Задовбали уже эти *опы каломойши!
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22.06.2020 20:18 Відповісти
а пропаганда тоталітарних сімволов дубінських не волнує? Шо до сіх пор там уродіна-мать (баба с напільніком) робить в Києві?
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22.06.2020 20:19 Відповісти
Она красивая. Пусть стоит.
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22.06.2020 20:20 Відповісти
в каком мєстє она красівая? ні циці, ні звіздиці
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22.06.2020 20:27 Відповісти
Потрібно запровадити кримінальну відповідальність за пропаганду гомосексуалізму, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 7304
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22.06.2020 20:21 Відповісти
дружары-петушары
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22.06.2020 20:37 Відповісти
комменты от пэтухов)))
это которые пэтины боты !!!
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23.06.2020 13:00 Відповісти
Ну, так далеко можна зайти ... Наприклад в хворій голові може виникнути ідея, щоб проти євреїв та ромів можна ввести карну відповідальність. А то щось незрозуміло, чому Дубінеску повторює Гітлера якось вибірково, напевно, ще свідотства, що румун не отримав
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22.06.2020 20:22 Відповісти
а еще бы уголовную ответственность за проституцию...политическую...
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22.06.2020 20:22 Відповісти
Нужно уголовную ответственость за про пропоганду кацапскую и ватную.и закрывать ват6ые каналы
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22.06.2020 20:24 Відповісти
*****! еще один еврей у которого руский язык - родной. и снова в парламенте. ну у нас же не с геями война седьмой год. имейте уважение к кореному населению - говорите на его языке.
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22.06.2020 20:27 Відповісти
Вот и чудненько. Для дубинского, бужанского и таких же как они пи@@ров наверняка найдется камера с радужным ремонтом, да еще недорого. Им понравится.
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22.06.2020 20:28 Відповісти
прикол в тому,що саме більше геїв ненавидять,саме,підараси)
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22.06.2020 20:30 Відповісти
А кто не любит Дубинского - тот сам латентный Дубинский))
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23.06.2020 08:45 Відповісти
Чешский журнал Reflex, опубликовавший фейк про чемодан с рицином, поместил на обложке темнокожего Гитлера с надписью "Встанем на колени перед преступниками?".

Потрібно запровадити кримінальну відповідальність за пропаганду гомосексуалізму, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 8911
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22.06.2020 20:30 Відповісти
повесили на меч Родины Матери в Киеве "флаг ЛГБТ"

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а чего это так разволновало румынского верноподданого? Иль сам захотел на меч ?
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22.06.2020 23:01 Відповісти
Его Беня чпокает.
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22.06.2020 20:31 Відповісти
Думаю у Бени есть возможность чпокать таких телок что.... - см Медведчук -Марченко-а Беня богаче!
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22.06.2020 20:44 Відповісти
все по-Фрейду
у кого что болит тот о том и говорит
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22.06.2020 20:31 Відповісти
Головна ознака, що Дубіна гей
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22.06.2020 20:32 Відповісти
не, говорящий анус бородатой бабы каломойши не гей, он гнойный *****.))
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23.06.2020 17:05 Відповісти
...згадайте антигомосексуальну пропаганду Медведчука, яка по суті була антиєвропейською та проросійською. Слово Гейропа з тієї ж обойми.
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22.06.2020 20:33 Відповісти
Антигомосексуальну пропаганду. Вот же гад.
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22.06.2020 20:36 Відповісти
Це в нього не про сексуальну орієнтацію, а геополітичну.
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22.06.2020 20:53 Відповісти
Дубинский сдурел. Сам против себя закон принять хочет. П*дор же, каких еще поискать.
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22.06.2020 20:33 Відповісти
все чаще слышу от народа, что во власти и в полюции сплошные гомики...
Неужели посадят всех?
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22.06.2020 20:36 Відповісти
выходка геев возмутила ********
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22.06.2020 20:36 Відповісти
Пусть п#дара Портнова первым сажает - тот публично угрожал прокурорам, журналистам, изнасилованием нехорошим способом, который он считает для себя приемлемым.
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22.06.2020 20:36 Відповісти
Хоча воно і чморик, але я проти пропаганди ,- нехай ліжуться як гетери,- в зачинених квартирах
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22.06.2020 20:37 Відповісти
Бенин пудель чует что теряет паству и решил взбодрить хомячков хайповой темой.
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22.06.2020 20:38 Відповісти
Back in USSR??????

Ой пи%дить будем!... Януковичу позавидуют!
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22.06.2020 20:43 Відповісти
І що тоді сіроже робити???
Потрібно запровадити кримінальну відповідальність за пропаганду гомосексуалізму, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 4856
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22.06.2020 21:03 Відповісти
и пропоганду "гомосоветикус" одновременно...
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22.06.2020 21:05 Відповісти
Александреску Дубинеску momentote ЧАУШЕСКУ
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22.06.2020 21:14 Відповісти
З його вуст звучить, як БДЖОЛИ ПРОТИ МЕДУ
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22.06.2020 21:19 Відповісти
Посадить их на пожизненный карантин.. и посадить где-то в лесу..
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22.06.2020 21:23 Відповісти
Дубинский, конечно, ещё та мразина, но тут он в чём-то прав.
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22.06.2020 21:30 Відповісти
А то что у украинского чиновника антиукраинца Дубинского есть гражданство Румынии всем побоку. Украинские законы лиш для украинцев.
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22.06.2020 21:39 Відповісти
латентный?
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22.06.2020 21:47 Відповісти
Надо ввести уголовную ответственность за популизм.
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22.06.2020 21:48 Відповісти
Вот это понятно. Дело в том, что Дубинский, как настоящий пророссийский, как и российский, патриот, очень не уверен в своей устойчивости в этом интимном вопросе и, на самом деле, они всё ещё определяются. Они боятся за себя лично, а "русскому миру" надо соответствовать.
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22.06.2020 22:05 Відповісти
Говорящая дупа коломойського робить все, щоб Європа від нас відвернулась, а расєя повернула Україну у свої обійми. Зебіли, він для вас стараєццо, а ви не радієте. Після цього безвіз точно відмінять.
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22.06.2020 22:11 Відповісти
Тебя оприходовали, что ли?
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22.06.2020 22:15 Відповісти
и уголовную ответственность за принадлежность к слугам народу....
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22.06.2020 22:39 Відповісти
Правда?,а зачем если у нас однополый брак разрешен? Реально страна дебилов....Адольф,где ты?
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22.06.2020 23:05 Відповісти
Румыну захотелось в "рузький мир".
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22.06.2020 23:11 Відповісти
нет . просто теперь бубочку нельзя будет называть гомосексуалистом .накажут за рекламу даже если и правда .
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22.06.2020 23:22 Відповісти
Не так страшны экономике Украины гомосексуалисты из общества как пидо..асы-политики дилетанты из Слуги народа обворовывающие украинцев.
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23.06.2020 00:59 Відповісти
содомитiв - геть!!!
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23.06.2020 01:03 Відповісти
Щикарно.

А как насчет окончательного решения еврейского вопроса и рассово неполноценных у Дубинского?
Особо интересуют евреи с румынскими паспортами. Их уже пора в печь или уже после гомосексуалов?
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23.06.2020 03:32 Відповісти
"Пропага́нда - в современном политическом дискурсе понимается как открытое распространение взглядов, фактов, аргументов и других сведений с целью формирования общественного мнения или иных целей, преследуемых пропагандистами." Я так понимаю, что пропаганда - это что-то, связанное со словами. Каким образом запуск флага можно отнести к пропаганде?
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23.06.2020 07:59 Відповісти
Хотів щось написати типу "на злодії шапка горить", але вже нема місця.
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23.06.2020 08:36 Відповісти
Coming-out латентного?
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23.06.2020 09:56 Відповісти
Анальник заговорило о гомосексуалистах , это то самое .что Путлер о педофилах .
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24.06.2020 22:46 Відповісти
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