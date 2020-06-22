РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11569 посетителей онлайн
Новости
11 044 171

Надо ввести уголовную ответственность за пропаганду гомосексуализма, - "слуга народа" Дубинский

Надо ввести уголовную ответственность за пропаганду гомосексуализма, -

Депутат СН Александр Дубинский призывает ввести уголовную ответственность за "пропаганду гомосексуализма".

Об этом депутат написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Дубинского возмутило, что в рамках Марша Равенства Online в Киеве при помощи дрона запустили огромный радужный флаг, который подлетел в том числе к монументу "Родина-Мать".

"На выходных какие-то пи-@расы повесили на меч Родины Матери в Киеве "флаг ЛГБТ". Произошло это циничное и аморальное действие в преддверии памятного дня 22 июня, когда нацистская Германия напала на СССР и бомбила Киев", - написал Дубинский.

Смотрите на Цензор.НЕТ: В рамках Марша Равенства Online в Киеве запустили огромный радужный флаг. ВИДЕО

"Считаю, что это отличный повод вернуться к вопросу законодательного урегулирования уголовной ответственности за открытую пропаганду гомосексуализма и поддержку этой пропаганды в СМИ", - предлагает депутат.

Также на Цензор.НЕТ: Патриарх Кирилл "сердечно поздравил" россиян со "скорбным, но одновременно торжественным" днем начала войны между СССР и Германией. ВИДЕО

Так называемая "пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений" с 2013 года запрещена в России. В 2017 году Европейский суд по правам человека признал этот запрет нарушением права на свободу выражения мнения.

Надо ввести уголовную ответственность за пропаганду гомосексуализма, - слуга народа Дубинский 01

Автор: 

свобода слова (1170) ЛГБТ-сообщество (333) Слуга народа (2631) Дубинский Александр (429)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+60
Латентний гей - публічний гомофоб?
показать весь комментарий
22.06.2020 19:50
+42
странно - дубинскому можно быть пид@ром , а другим нельзя .
показать весь комментарий
22.06.2020 19:52
+36
Нарасєє теж є такий, Мілоновим обзивають. Ненавидить геїв, хоча сам задньоприводний.
показать весь комментарий
22.06.2020 19:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Надо ввести ответственность за пропаганду долбо#бизма. Может тогда заживём.
показать весь комментарий
22.06.2020 20:13 Ответить
дубинизма
показать весь комментарий
23.06.2020 02:48 Ответить
Потрібно запровадити кримінальну відповідальність за пропаганду гомосексуалізму, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 7373
показать весь комментарий
22.06.2020 20:13 Ответить
Угу. А іще разом ввести кримінальну відповідальність за подвійне громадянство.
І почати з Дубінеску
показать весь комментарий
22.06.2020 20:13 Ответить
агенты влияния педороссии пытаются с разных сторон вбить клин в отношения с западом.
показать весь комментарий
22.06.2020 20:13 Ответить
Очень хочу дождаться того момента, когда таких зеленых пи-@расов будут садить (на крайний случай вешать)за грабеж и предательство Украины. А про Гитлер напал -так они геев преследовали и истребляли! Я так понимаю, что Дубинский пи-@расы-фашист
показать весь комментарий
22.06.2020 20:13 Ответить
Про Родину-Мать вспомнил - она у тебя очень любит скорость, лучше бы контрацепцию любила
показать весь комментарий
22.06.2020 20:15 Ответить
Кого атаковал Дубинский - Порошенка, соросят, глав Нацбанка, проклятый Запад, теперь геев. Такому как Дубинский плевать на кого нападать - для него важна сама атака.
показать весь комментарий
22.06.2020 20:16 Ответить
на лгбт праведный гнев украинских патриотов и запоребриковские скрепы удивительным образом сходятся в едином мнении)
показать весь комментарий
22.06.2020 20:18 Ответить
Дубинский не патриот
показать весь комментарий
22.06.2020 20:21 Ответить
никто так и не подумал
показать весь комментарий
22.06.2020 22:13 Ответить
Дубинэску-*********, чеши по месту гражданства со своими геями разбирацца! На скорости, которую твоя маменька-совкодрочерка *********!) И зельцманеску с собой забирай! Задовбали уже эти *опы каломойши!
показать весь комментарий
22.06.2020 20:18 Ответить
а пропаганда тоталітарних сімволов дубінських не волнує? Шо до сіх пор там уродіна-мать (баба с напільніком) робить в Києві?
показать весь комментарий
22.06.2020 20:19 Ответить
Она красивая. Пусть стоит.
показать весь комментарий
22.06.2020 20:20 Ответить
в каком мєстє она красівая? ні циці, ні звіздиці
показать весь комментарий
22.06.2020 20:27 Ответить
Потрібно запровадити кримінальну відповідальність за пропаганду гомосексуалізму, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 7304
показать весь комментарий
22.06.2020 20:21 Ответить
дружары-петушары
показать весь комментарий
22.06.2020 20:37 Ответить
комменты от пэтухов)))
это которые пэтины боты !!!
показать весь комментарий
23.06.2020 13:00 Ответить
Ну, так далеко можна зайти ... Наприклад в хворій голові може виникнути ідея, щоб проти євреїв та ромів можна ввести карну відповідальність. А то щось незрозуміло, чому Дубінеску повторює Гітлера якось вибірково, напевно, ще свідотства, що румун не отримав
показать весь комментарий
22.06.2020 20:22 Ответить
а еще бы уголовную ответственность за проституцию...политическую...
показать весь комментарий
22.06.2020 20:22 Ответить
Нужно уголовную ответственость за про пропоганду кацапскую и ватную.и закрывать ват6ые каналы
показать весь комментарий
22.06.2020 20:24 Ответить
*****! еще один еврей у которого руский язык - родной. и снова в парламенте. ну у нас же не с геями война седьмой год. имейте уважение к кореному населению - говорите на его языке.
показать весь комментарий
22.06.2020 20:27 Ответить
Вот и чудненько. Для дубинского, бужанского и таких же как они пи@@ров наверняка найдется камера с радужным ремонтом, да еще недорого. Им понравится.
показать весь комментарий
22.06.2020 20:28 Ответить
прикол в тому,що саме більше геїв ненавидять,саме,підараси)
показать весь комментарий
22.06.2020 20:30 Ответить
А кто не любит Дубинского - тот сам латентный Дубинский))
показать весь комментарий
23.06.2020 08:45 Ответить
Чешский журнал Reflex, опубликовавший фейк про чемодан с рицином, поместил на обложке темнокожего Гитлера с надписью "Встанем на колени перед преступниками?".

Потрібно запровадити кримінальну відповідальність за пропаганду гомосексуалізму, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 8911
показать весь комментарий
22.06.2020 20:30 Ответить
повесили на меч Родины Матери в Киеве "флаг ЛГБТ"

=========================================
а чего это так разволновало румынского верноподданого? Иль сам захотел на меч ?
показать весь комментарий
22.06.2020 23:01 Ответить
Его Беня чпокает.
показать весь комментарий
22.06.2020 20:31 Ответить
Думаю у Бени есть возможность чпокать таких телок что.... - см Медведчук -Марченко-а Беня богаче!
показать весь комментарий
22.06.2020 20:44 Ответить
все по-Фрейду
у кого что болит тот о том и говорит
показать весь комментарий
22.06.2020 20:31 Ответить
Головна ознака, що Дубіна гей
показать весь комментарий
22.06.2020 20:32 Ответить
не, говорящий анус бородатой бабы каломойши не гей, он гнойный *****.))
показать весь комментарий
23.06.2020 17:05 Ответить
...згадайте антигомосексуальну пропаганду Медведчука, яка по суті була антиєвропейською та проросійською. Слово Гейропа з тієї ж обойми.
показать весь комментарий
22.06.2020 20:33 Ответить
Антигомосексуальну пропаганду. Вот же гад.
показать весь комментарий
22.06.2020 20:36 Ответить
Це в нього не про сексуальну орієнтацію, а геополітичну.
показать весь комментарий
22.06.2020 20:53 Ответить
Дубинский сдурел. Сам против себя закон принять хочет. П*дор же, каких еще поискать.
показать весь комментарий
22.06.2020 20:33 Ответить
все чаще слышу от народа, что во власти и в полюции сплошные гомики...
Неужели посадят всех?
показать весь комментарий
22.06.2020 20:36 Ответить
выходка геев возмутила ********
показать весь комментарий
22.06.2020 20:36 Ответить
Пусть п#дара Портнова первым сажает - тот публично угрожал прокурорам, журналистам, изнасилованием нехорошим способом, который он считает для себя приемлемым.
показать весь комментарий
22.06.2020 20:36 Ответить
Хоча воно і чморик, але я проти пропаганди ,- нехай ліжуться як гетери,- в зачинених квартирах
показать весь комментарий
22.06.2020 20:37 Ответить
Бенин пудель чует что теряет паству и решил взбодрить хомячков хайповой темой.
показать весь комментарий
22.06.2020 20:38 Ответить
Back in USSR??????

Ой пи%дить будем!... Януковичу позавидуют!
показать весь комментарий
22.06.2020 20:43 Ответить
І що тоді сіроже робити???
Потрібно запровадити кримінальну відповідальність за пропаганду гомосексуалізму, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 4856
показать весь комментарий
22.06.2020 21:03 Ответить
и пропоганду "гомосоветикус" одновременно...
показать весь комментарий
22.06.2020 21:05 Ответить
Александреску Дубинеску momentote ЧАУШЕСКУ
показать весь комментарий
22.06.2020 21:14 Ответить
З його вуст звучить, як БДЖОЛИ ПРОТИ МЕДУ
показать весь комментарий
22.06.2020 21:19 Ответить
Посадить их на пожизненный карантин.. и посадить где-то в лесу..
показать весь комментарий
22.06.2020 21:23 Ответить
Дубинский, конечно, ещё та мразина, но тут он в чём-то прав.
показать весь комментарий
22.06.2020 21:30 Ответить
А то что у украинского чиновника антиукраинца Дубинского есть гражданство Румынии всем побоку. Украинские законы лиш для украинцев.
показать весь комментарий
22.06.2020 21:39 Ответить
латентный?
показать весь комментарий
22.06.2020 21:47 Ответить
Надо ввести уголовную ответственность за популизм.
показать весь комментарий
22.06.2020 21:48 Ответить
Вот это понятно. Дело в том, что Дубинский, как настоящий пророссийский, как и российский, патриот, очень не уверен в своей устойчивости в этом интимном вопросе и, на самом деле, они всё ещё определяются. Они боятся за себя лично, а "русскому миру" надо соответствовать.
показать весь комментарий
22.06.2020 22:05 Ответить
Говорящая дупа коломойського робить все, щоб Європа від нас відвернулась, а расєя повернула Україну у свої обійми. Зебіли, він для вас стараєццо, а ви не радієте. Після цього безвіз точно відмінять.
показать весь комментарий
22.06.2020 22:11 Ответить
Тебя оприходовали, что ли?
показать весь комментарий
22.06.2020 22:15 Ответить
и уголовную ответственность за принадлежность к слугам народу....
показать весь комментарий
22.06.2020 22:39 Ответить
Правда?,а зачем если у нас однополый брак разрешен? Реально страна дебилов....Адольф,где ты?
показать весь комментарий
22.06.2020 23:05 Ответить
Румыну захотелось в "рузький мир".
показать весь комментарий
22.06.2020 23:11 Ответить
нет . просто теперь бубочку нельзя будет называть гомосексуалистом .накажут за рекламу даже если и правда .
показать весь комментарий
22.06.2020 23:22 Ответить
Не так страшны экономике Украины гомосексуалисты из общества как пидо..асы-политики дилетанты из Слуги народа обворовывающие украинцев.
показать весь комментарий
23.06.2020 00:59 Ответить
содомитiв - геть!!!
показать весь комментарий
23.06.2020 01:03 Ответить
Щикарно.

А как насчет окончательного решения еврейского вопроса и рассово неполноценных у Дубинского?
Особо интересуют евреи с румынскими паспортами. Их уже пора в печь или уже после гомосексуалов?
показать весь комментарий
23.06.2020 03:32 Ответить
"Пропага́нда - в современном политическом дискурсе понимается как открытое распространение взглядов, фактов, аргументов и других сведений с целью формирования общественного мнения или иных целей, преследуемых пропагандистами." Я так понимаю, что пропаганда - это что-то, связанное со словами. Каким образом запуск флага можно отнести к пропаганде?
показать весь комментарий
23.06.2020 07:59 Ответить
Хотів щось написати типу "на злодії шапка горить", але вже нема місця.
показать весь комментарий
23.06.2020 08:36 Ответить
Coming-out латентного?
показать весь комментарий
23.06.2020 09:56 Ответить
Анальник заговорило о гомосексуалистах , это то самое .что Путлер о педофилах .
показать весь комментарий
24.06.2020 22:46 Ответить
Страница 2 из 2
 
 