Надо ввести уголовную ответственность за пропаганду гомосексуализма, - "слуга народа" Дубинский

Депутат СН Александр Дубинский призывает ввести уголовную ответственность за "пропаганду гомосексуализма".

Об этом депутат написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Дубинского возмутило, что в рамках Марша Равенства Online в Киеве при помощи дрона запустили огромный радужный флаг, который подлетел в том числе к монументу "Родина-Мать".

"На выходных какие-то пи-@расы повесили на меч Родины Матери в Киеве "флаг ЛГБТ". Произошло это циничное и аморальное действие в преддверии памятного дня 22 июня, когда нацистская Германия напала на СССР и бомбила Киев", - написал Дубинский.

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"Считаю, что это отличный повод вернуться к вопросу законодательного урегулирования уголовной ответственности за открытую пропаганду гомосексуализма и поддержку этой пропаганды в СМИ", - предлагает депутат.

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Так называемая "пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений" с 2013 года запрещена в России. В 2017 году Европейский суд по правам человека признал этот запрет нарушением права на свободу выражения мнения.