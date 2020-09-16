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Громадянин Китаю залучав своїх співвітчизників-нелегалів до роботи на сільгоспугіддях Київщини, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під час відпрацювання Бориспільського району Київської області поліцейські виявили іноземців, які незаконно перебували на території України. Мігранти займалися вирощуванням сільськогосподарських культур.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Правоохоронці виявили 13 нелегальних мігрантів. Іноземці незаконно перебували на території держави, адже дозволи на перебування в Україні були прострочені.

Вже встановлено, що близько року тому громадянин Китайської Народної Республіки прибув до України та почав вирощувати сільськогосподарські культури. З цією метою він на Київщині орендував 10 гектарів землі сільськогосподарського призначення.

На орендованій території іноземець побудував "житло" для робітників, які вирощували і збирали урожай. До роботи залучав своїх співвітчизників, які жили в жахливих умовах.

Наразі порушники доставлені до Державної міграційної служби України. На всіх нелегалів складено адмінпротоколи за ст. 203 (Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) кодексу України про адміністративні правопорушення.

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Громадянин Китаю залучав своїх співвітчизників-нелегалів до роботи на сільгоспугіддях Київщини, - Нацполіція 01

Громадянин Китаю залучав своїх співвітчизників-нелегалів до роботи на сільгоспугіддях Київщини, - Нацполіція 02
Громадянин Китаю залучав своїх співвітчизників-нелегалів до роботи на сільгоспугіддях Київщини, - Нацполіція 03
Громадянин Китаю залучав своїх співвітчизників-нелегалів до роботи на сільгоспугіддях Київщини, - Нацполіція 04

Автор: 

іноземець (390) Китай (4619) нелегали (383) Нацполіція (15196)


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Топ коментарі
+5
Никаких рабочих виз.Яркий пример Рф в Сибири и востока.Китайцы массово вытесняют население.Китайцы сначала работают потом подтягиваються ещё больше потом скупка жидья и потом полулегальная своя администрация потом качание прав и опа их уже тысячи.Они так плодяться по всему миру в любом регионе.Пускать их нельзя.
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16.09.2020 16:41
+4
Как они к нам попадают, в контейнерах с бананами?
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16.09.2020 11:35
+4
собака вільно ходять, видно не голодні китайці)
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16.09.2020 11:37
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Как они к нам попадают, в контейнерах с бананами?
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16.09.2020 11:35 Відповісти
Безвизовый режим для китайских туристов вводится на период с 1 августа 2020 года до 31 января 2021 года Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/news/zelenskiy-podpisal-ukaz-bezviz-dlya-kitaycev-vo-vremya-pandemii-695490.html
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16.09.2020 11:47 Відповісти
а чего нормальная экспансия Китая
пока ви дрочи- те на гария и зеленского
китайци захвативают ринок еди
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16.09.2020 19:06 Відповісти
скорее в контейнерах с рисом....
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16.09.2020 12:16 Відповісти
їх півтори мільярда тому рис вони бачать тільки на свята ...наприклад : день народження мао дзидуна ..."туристи" вони ...як і всюди у світі ...саранча
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16.09.2020 15:05 Відповісти
За даними аналітичних служб які аналізують продуктивність праці та рівень споживання, використання води та каналізації, та ще близько 40 параметрів реальне населення в Китаї не перевищує 480 мільйонів осіб.
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17.09.2020 02:49 Відповісти
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/07/21/663199/ Пакращення вже сьогодни вид шмаркли
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16.09.2020 13:21 Відповісти
да, в ящиках с бананами
Громадянин Китаю залучав своїх співвітчизників-нелегалів до роботи на сільгоспугіддях Київщини, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1329
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16.09.2020 14:03 Відповісти
Громадянин Китаю залучав своїх співвітчизників-нелегалів до роботи на сільгоспугіддях Київщини, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1579
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16.09.2020 14:04 Відповісти
Громадянин Китаю залучав своїх співвітчизників-нелегалів до роботи на сільгоспугіддях Київщини, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9748
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16.09.2020 14:05 Відповісти
Теперь давай фото с севера Китая.
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16.09.2020 14:14 Відповісти
Громадянин Китаю залучав своїх співвітчизників-нелегалів до роботи на сільгоспугіддях Київщини, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5536
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16.09.2020 17:36 Відповісти
собака вільно ходять, видно не голодні китайці)
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16.09.2020 11:37 Відповісти
Придивись уважно. На фото виглядає, що в неї бракує задньої лапи. Так що...
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16.09.2020 11:39 Відповісти
навіщо зразу різати всю собачку..коли тільки трішки на суп потрібно..
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16.09.2020 11:43 Відповісти
Хорошее дело китайцы делали, земледелием занимались. А их арестовали.
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16.09.2020 11:38 Відповісти
Триада имела свои и тюрьмы у нас еще лет 15 тому...
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16.09.2020 11:38 Відповісти
Узаконить обязать привести в надлежащие условия. Пусть работают.
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16.09.2020 11:38 Відповісти
высылают рабочих, когда в стране кадровый голод...
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16.09.2020 11:39 Відповісти
вместо одного высланого, с контейнера в одесском порту сотня выскочит..и все каратисты.
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16.09.2020 11:42 Відповісти
Не, то будут монахи из Шаолиня. А кто справится с сотней боевых монахов? Так отож...
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16.09.2020 11:50 Відповісти
Та будь хто! Наприклад, звичайний пацан-срочник с автоматом и мішком патронів.
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17.09.2020 02:51 Відповісти
Китайцу гражданство и премию ему за ратный труд на благо Украины или возвращайте принудительно азирова с лопатой капусту сажать.
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16.09.2020 11:39 Відповісти
а если на юге хорошо проверить корейских фермеров, то.....
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16.09.2020 11:40 Відповісти
Стройку затеяли, так хорошо все начиналось появился бы в Борисполе свой китайский квартал, не путать с 95.
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16.09.2020 11:43 Відповісти
Бл Аваков банду накрыл, вот они оргпреступники и торговцы на крови
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16.09.2020 11:58 Відповісти
Троещина работает, а эти видимо совсем без денег.
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16.09.2020 12:09 Відповісти
Думаю китаец не пошел на "контакт" с местной полицией. А дедушка Ленин говорил, что надо делиться!
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16.09.2020 12:21 Відповісти
Вы имеете в виду сифилитика Членина)
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16.09.2020 14:58 Відповісти
Я чуть со стула не упал
Скажите плиз , как оформить украинскую рабочую визу ... ахахахаха
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16.09.2020 13:03 Відповісти
Твари, дайте им рабочие визы и пусть работают!
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16.09.2020 13:10 Відповісти
Никаких рабочих виз.Яркий пример Рф в Сибири и востока.Китайцы массово вытесняют население.Китайцы сначала работают потом подтягиваються ещё больше потом скупка жидья и потом полулегальная своя администрация потом качание прав и опа их уже тысячи.Они так плодяться по всему миру в любом регионе.Пускать их нельзя.
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16.09.2020 16:41 Відповісти
Громадянин Китаю залучав своїх співвітчизників-нелегалів до роботи на сільгоспугіддях Київщини, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3104
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16.09.2020 13:51 Відповісти
А если бы они начали плодиться? Вы представляете весь этот кошмар?
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16.09.2020 15:49 Відповісти
Хай не брешуть, в Кирилловке жильё и то похуже будет.
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16.09.2020 15:51 Відповісти
Это саранча !Где один там сразу 10 где десять там сразу сто и антисанитария .Выдворять нада немедленно с невозможностью вьехать.Китай и китайцы это беда 21 века
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16.09.2020 16:39 Відповісти
Китайцы постепенно заселяют Украину. Надо понимать простую истину -китайские инвестиции - это удар по экономики той страны, куда они вкладываются. Они не дадут для Украины рабочие места, потому что все они предназначены для китайцев. о налогах с них я вообще молчу.
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16.09.2020 18:24 Відповісти
Я сам собі дивуюся: кілька років тому я вже писав про можливу загрозу з боку китайської експансії.
http://volpavlovych.blogspot.com/2017/03/blog-post.html

Продовжую прогноз розвитку ситуації після продажу української землі.
Позаяк Китай приготовив не менше п'ятисот мільярдів долярів на ці цілі, то без сумніву він буде найуспішнішим покупцем. Якщо США заявлять про свою частку здобичі, Великокитайщина зможе нагадати про колосальний борг уряду США.
Захвативши більшість земель, вони не стануть наймати наших працівників, хіба що агрономів. Також не стануть купляти українські трактори й комбайни, автомобілі, зерноочисні машини та обладнанння. Все буде завезено з Китаю, все буде Китай (частково вже є).http://volpavlovych.blogspot.com/2017/03/blog-post_25.html
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16.09.2020 20:51 Відповісти
РОССИЯНИ, ВЕНГРЫ, ЕВРЕИ, КИТАЙЦЫ !!! КТО ЕЩЁ !!!??? ГНАТЬ ВСЕХ СРАНОЙ МЕТЛОЙ !!! НАРОДУ УКРАИНЫ НИЧЕГО ОТ НИХ НЕ НУЖНО !!!
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16.09.2020 20:52 Відповісти
УКРАИНЦЫ НЕ ПРОДАВАЙТЕ ЗЕМЛЮ !!!
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16.09.2020 20:54 Відповісти
Як на мене що китайці, що кацапи це просто неприйнятні азіати. На них цікаво дивитися зі сторони, але краще не жити з ними в одній країні...
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17.09.2020 02:56 Відповісти
Продайте им украинскую землю и вообще кошмар будет
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17.09.2020 09:28 Відповісти
 
 