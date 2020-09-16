Громадянин Китаю залучав своїх співвітчизників-нелегалів до роботи на сільгоспугіддях Київщини, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Під час відпрацювання Бориспільського району Київської області поліцейські виявили іноземців, які незаконно перебували на території України. Мігранти займалися вирощуванням сільськогосподарських культур.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Правоохоронці виявили 13 нелегальних мігрантів. Іноземці незаконно перебували на території держави, адже дозволи на перебування в Україні були прострочені.
Вже встановлено, що близько року тому громадянин Китайської Народної Республіки прибув до України та почав вирощувати сільськогосподарські культури. З цією метою він на Київщині орендував 10 гектарів землі сільськогосподарського призначення.
На орендованій території іноземець побудував "житло" для робітників, які вирощували і збирали урожай. До роботи залучав своїх співвітчизників, які жили в жахливих умовах.
Наразі порушники доставлені до Державної міграційної служби України. На всіх нелегалів складено адмінпротоколи за ст. 203 (Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) кодексу України про адміністративні правопорушення.
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пока ви дрочи- те на гария и зеленского
китайци захвативают ринок еди
Скажите плиз , как оформить украинскую рабочую визу ... ахахахаха
http://volpavlovych.blogspot.com/2017/03/blog-post.html
Продовжую прогноз розвитку ситуації після продажу української землі.
Позаяк Китай приготовив не менше п'ятисот мільярдів долярів на ці цілі, то без сумніву він буде найуспішнішим покупцем. Якщо США заявлять про свою частку здобичі, Великокитайщина зможе нагадати про колосальний борг уряду США.
Захвативши більшість земель, вони не стануть наймати наших працівників, хіба що агрономів. Також не стануть купляти українські трактори й комбайни, автомобілі, зерноочисні машини та обладнанння. Все буде завезено з Китаю, все буде Китай (частково вже є).http://volpavlovych.blogspot.com/2017/03/blog-post_25.html