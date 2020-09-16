Гражданин Китая привлекал своих соотечественников-нелегалов к работе на сельхозугодьях Киевщины, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Во время отработки Бориспольского района Киевской области полицейские обнаружили иностранцев, которые незаконно находились на территории Украины. Мигранты занимались выращиванием сельскохозяйственных культур.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Правоохранители обнаружили 13 нелегальных мигрантов. Иностранцы незаконно находились на территории государства, ведь разрешения на пребывание в Украине были просроченные.
Уже установлено, что около года назад гражданин КНР прибыл в Украину и начал выращивать сельскохозяйственные культуры. С этой целью он на Киевщине арендовал 10 гектаров земли сельскохозяйственного назначения.
На арендованной территории иностранец построил "жилище" для рабочих, которые выращивали и собирали урожай. К работе привлекал своих соотечественников, которые жили в ужасных условиях.
Сейчас нарушители доставлены в Государственную миграционную службу Украины. На всех нелегалов составлены админпротоколы по ст. 203 (Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) кодекса Украины об административных правонарушениях.
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пока ви дрочи- те на гария и зеленского
китайци захвативают ринок еди
Скажите плиз , как оформить украинскую рабочую визу ... ахахахаха
http://volpavlovych.blogspot.com/2017/03/blog-post.html
Продовжую прогноз розвитку ситуації після продажу української землі.
Позаяк Китай приготовив не менше п'ятисот мільярдів долярів на ці цілі, то без сумніву він буде найуспішнішим покупцем. Якщо США заявлять про свою частку здобичі, Великокитайщина зможе нагадати про колосальний борг уряду США.
Захвативши більшість земель, вони не стануть наймати наших працівників, хіба що агрономів. Також не стануть купляти українські трактори й комбайни, автомобілі, зерноочисні машини та обладнанння. Все буде завезено з Китаю, все буде Китай (частково вже є).http://volpavlovych.blogspot.com/2017/03/blog-post_25.html