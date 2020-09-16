РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9267 посетителей онлайн
Новости Фото
5 095 42

Гражданин Китая привлекал своих соотечественников-нелегалов к работе на сельхозугодьях Киевщины, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во время отработки Бориспольского района Киевской области полицейские обнаружили иностранцев, которые незаконно находились на территории Украины. Мигранты занимались выращиванием сельскохозяйственных культур.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Правоохранители обнаружили 13 нелегальных мигрантов. Иностранцы незаконно находились на территории государства, ведь разрешения на пребывание в Украине были просроченные.

Уже установлено, что около года назад гражданин КНР прибыл в Украину и начал выращивать сельскохозяйственные культуры. С этой целью он на Киевщине арендовал 10 гектаров земли сельскохозяйственного назначения.

На арендованной территории иностранец построил "жилище" для рабочих, которые выращивали и собирали урожай. К работе привлекал своих соотечественников, которые жили в ужасных условиях.

Сейчас нарушители доставлены в Государственную миграционную службу Украины. На всех нелегалов составлены админпротоколы по ст. 203 (Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) кодекса Украины об административных правонарушениях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иностранца, разыскиваемого во Франции за убийство, задержали в "Борисполе"

Гражданин Китая привлекал своих соотечественников-нелегалов к работе на сельхозугодьях Киевщины, - Нацполиция 01
Гражданин Китая привлекал своих соотечественников-нелегалов к работе на сельхозугодьях Киевщины, - Нацполиция 02
Гражданин Китая привлекал своих соотечественников-нелегалов к работе на сельхозугодьях Киевщины, - Нацполиция 03
Гражданин Китая привлекал своих соотечественников-нелегалов к работе на сельхозугодьях Киевщины, - Нацполиция 04

Автор: 

иностранец (492) Китай (2990) нелегалы (452) Нацполиция (16490)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+5
Никаких рабочих виз.Яркий пример Рф в Сибири и востока.Китайцы массово вытесняют население.Китайцы сначала работают потом подтягиваються ещё больше потом скупка жидья и потом полулегальная своя администрация потом качание прав и опа их уже тысячи.Они так плодяться по всему миру в любом регионе.Пускать их нельзя.
показать весь комментарий
16.09.2020 16:41
+4
Как они к нам попадают, в контейнерах с бананами?
показать весь комментарий
16.09.2020 11:35
+4
собака вільно ходять, видно не голодні китайці)
показать весь комментарий
16.09.2020 11:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Как они к нам попадают, в контейнерах с бананами?
показать весь комментарий
16.09.2020 11:35 Ответить
Безвизовый режим для китайских туристов вводится на период с 1 августа 2020 года до 31 января 2021 года Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/news/zelenskiy-podpisal-ukaz-bezviz-dlya-kitaycev-vo-vremya-pandemii-695490.html
показать весь комментарий
16.09.2020 11:47 Ответить
а чего нормальная экспансия Китая
пока ви дрочи- те на гария и зеленского
китайци захвативают ринок еди
показать весь комментарий
16.09.2020 19:06 Ответить
скорее в контейнерах с рисом....
показать весь комментарий
16.09.2020 12:16 Ответить
їх півтори мільярда тому рис вони бачать тільки на свята ...наприклад : день народження мао дзидуна ..."туристи" вони ...як і всюди у світі ...саранча
показать весь комментарий
16.09.2020 15:05 Ответить
За даними аналітичних служб які аналізують продуктивність праці та рівень споживання, використання води та каналізації, та ще близько 40 параметрів реальне населення в Китаї не перевищує 480 мільйонів осіб.
показать весь комментарий
17.09.2020 02:49 Ответить
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/07/21/663199/ Пакращення вже сьогодни вид шмаркли
показать весь комментарий
16.09.2020 13:21 Ответить
да, в ящиках с бананами
Громадянин Китаю залучав своїх співвітчизників-нелегалів до роботи на сільгоспугіддях Київщини, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1329
показать весь комментарий
16.09.2020 14:03 Ответить
Громадянин Китаю залучав своїх співвітчизників-нелегалів до роботи на сільгоспугіддях Київщини, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1579
показать весь комментарий
16.09.2020 14:04 Ответить
Громадянин Китаю залучав своїх співвітчизників-нелегалів до роботи на сільгоспугіддях Київщини, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9748
показать весь комментарий
16.09.2020 14:05 Ответить
Теперь давай фото с севера Китая.
показать весь комментарий
16.09.2020 14:14 Ответить
Громадянин Китаю залучав своїх співвітчизників-нелегалів до роботи на сільгоспугіддях Київщини, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5536
показать весь комментарий
16.09.2020 17:36 Ответить
собака вільно ходять, видно не голодні китайці)
показать весь комментарий
16.09.2020 11:37 Ответить
Придивись уважно. На фото виглядає, що в неї бракує задньої лапи. Так що...
показать весь комментарий
16.09.2020 11:39 Ответить
навіщо зразу різати всю собачку..коли тільки трішки на суп потрібно..
показать весь комментарий
16.09.2020 11:43 Ответить
Хорошее дело китайцы делали, земледелием занимались. А их арестовали.
показать весь комментарий
16.09.2020 11:38 Ответить
Триада имела свои и тюрьмы у нас еще лет 15 тому...
показать весь комментарий
16.09.2020 11:38 Ответить
Узаконить обязать привести в надлежащие условия. Пусть работают.
показать весь комментарий
16.09.2020 11:38 Ответить
высылают рабочих, когда в стране кадровый голод...
показать весь комментарий
16.09.2020 11:39 Ответить
вместо одного высланого, с контейнера в одесском порту сотня выскочит..и все каратисты.
показать весь комментарий
16.09.2020 11:42 Ответить
Не, то будут монахи из Шаолиня. А кто справится с сотней боевых монахов? Так отож...
показать весь комментарий
16.09.2020 11:50 Ответить
Та будь хто! Наприклад, звичайний пацан-срочник с автоматом и мішком патронів.
показать весь комментарий
17.09.2020 02:51 Ответить
Китайцу гражданство и премию ему за ратный труд на благо Украины или возвращайте принудительно азирова с лопатой капусту сажать.
показать весь комментарий
16.09.2020 11:39 Ответить
а если на юге хорошо проверить корейских фермеров, то.....
показать весь комментарий
16.09.2020 11:40 Ответить
Стройку затеяли, так хорошо все начиналось появился бы в Борисполе свой китайский квартал, не путать с 95.
показать весь комментарий
16.09.2020 11:43 Ответить
Бл Аваков банду накрыл, вот они оргпреступники и торговцы на крови
показать весь комментарий
16.09.2020 11:58 Ответить
Троещина работает, а эти видимо совсем без денег.
показать весь комментарий
16.09.2020 12:09 Ответить
Думаю китаец не пошел на "контакт" с местной полицией. А дедушка Ленин говорил, что надо делиться!
показать весь комментарий
16.09.2020 12:21 Ответить
Вы имеете в виду сифилитика Членина)
показать весь комментарий
16.09.2020 14:58 Ответить
Я чуть со стула не упал
Скажите плиз , как оформить украинскую рабочую визу ... ахахахаха
показать весь комментарий
16.09.2020 13:03 Ответить
Твари, дайте им рабочие визы и пусть работают!
показать весь комментарий
16.09.2020 13:10 Ответить
Никаких рабочих виз.Яркий пример Рф в Сибири и востока.Китайцы массово вытесняют население.Китайцы сначала работают потом подтягиваються ещё больше потом скупка жидья и потом полулегальная своя администрация потом качание прав и опа их уже тысячи.Они так плодяться по всему миру в любом регионе.Пускать их нельзя.
показать весь комментарий
16.09.2020 16:41 Ответить
Громадянин Китаю залучав своїх співвітчизників-нелегалів до роботи на сільгоспугіддях Київщини, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3104
показать весь комментарий
16.09.2020 13:51 Ответить
А если бы они начали плодиться? Вы представляете весь этот кошмар?
показать весь комментарий
16.09.2020 15:49 Ответить
Хай не брешуть, в Кирилловке жильё и то похуже будет.
показать весь комментарий
16.09.2020 15:51 Ответить
Это саранча !Где один там сразу 10 где десять там сразу сто и антисанитария .Выдворять нада немедленно с невозможностью вьехать.Китай и китайцы это беда 21 века
показать весь комментарий
16.09.2020 16:39 Ответить
Китайцы постепенно заселяют Украину. Надо понимать простую истину -китайские инвестиции - это удар по экономики той страны, куда они вкладываются. Они не дадут для Украины рабочие места, потому что все они предназначены для китайцев. о налогах с них я вообще молчу.
показать весь комментарий
16.09.2020 18:24 Ответить
Я сам собі дивуюся: кілька років тому я вже писав про можливу загрозу з боку китайської експансії.
http://volpavlovych.blogspot.com/2017/03/blog-post.html

Продовжую прогноз розвитку ситуації після продажу української землі.
Позаяк Китай приготовив не менше п'ятисот мільярдів долярів на ці цілі, то без сумніву він буде найуспішнішим покупцем. Якщо США заявлять про свою частку здобичі, Великокитайщина зможе нагадати про колосальний борг уряду США.
Захвативши більшість земель, вони не стануть наймати наших працівників, хіба що агрономів. Також не стануть купляти українські трактори й комбайни, автомобілі, зерноочисні машини та обладнанння. Все буде завезено з Китаю, все буде Китай (частково вже є).http://volpavlovych.blogspot.com/2017/03/blog-post_25.html
показать весь комментарий
16.09.2020 20:51 Ответить
РОССИЯНИ, ВЕНГРЫ, ЕВРЕИ, КИТАЙЦЫ !!! КТО ЕЩЁ !!!??? ГНАТЬ ВСЕХ СРАНОЙ МЕТЛОЙ !!! НАРОДУ УКРАИНЫ НИЧЕГО ОТ НИХ НЕ НУЖНО !!!
показать весь комментарий
16.09.2020 20:52 Ответить
УКРАИНЦЫ НЕ ПРОДАВАЙТЕ ЗЕМЛЮ !!!
показать весь комментарий
16.09.2020 20:54 Ответить
Як на мене що китайці, що кацапи це просто неприйнятні азіати. На них цікаво дивитися зі сторони, але краще не жити з ними в одній країні...
показать весь комментарий
17.09.2020 02:56 Ответить
Продайте им украинскую землю и вообще кошмар будет
показать весь комментарий
17.09.2020 09:28 Ответить
 
 