Будівельний кран з водієм перекинувся в Харкові, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У Харкові перекинувся будівельний кран, у кабіні якого перебував чоловік, рятувальники деблокували потерпілого

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС у Харківській області.

"20 вересня о 09:56 на номер "101" надійшло повідомлення про те, що на вул. Велико-Бурлуцька,14, на території ТОВ "Укрвентсистема" Індустріального району перекинувся кран, у кабіні якого перебував чоловік, який був затиснутий між конструкціями кабіни. На місце пригоди прибули співробітники ДСНС на аварійно рятувальному автомобілі та автокран. За допомогою гідравлічного обладнання під наглядом лікарів було деблоковано чоловіка", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що постраждалого доставлено до 4-ї міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.

Повідомляється, що всі обставини цього випадку з'ясовують працівники Нацполіції.

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Фото: ДСНС