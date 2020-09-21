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Будівельний кран з водієм перекинувся в Харкові, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У Харкові перекинувся будівельний кран, у кабіні якого перебував чоловік, рятувальники деблокували потерпілого

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС у Харківській області.

"20 вересня о 09:56 на номер "101" надійшло повідомлення про те, що на вул. Велико-Бурлуцька,14, на території ТОВ "Укрвентсистема" Індустріального району перекинувся кран, у кабіні якого перебував чоловік, який був затиснутий між конструкціями кабіни. На місце пригоди прибули співробітники ДСНС на аварійно рятувальному автомобілі та автокран. За допомогою гідравлічного обладнання під наглядом лікарів було деблоковано чоловіка", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що постраждалого доставлено до 4-ї міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.

Будівельний кран з водієм перекинувся в Харкові, - ДСНС 01

Повідомляється, що всі обставини цього випадку з'ясовують працівники Нацполіції.

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Будівельний кран з водієм перекинувся в Харкові, - ДСНС 02
Будівельний кран з водієм перекинувся в Харкові, - ДСНС 03
Будівельний кран з водієм перекинувся в Харкові, - ДСНС 04
Фото: ДСНС

Автор: 

нещасний випадок (274) будівництво (3021) Харків (5635) ДСНС (5127)


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Топ коментарі
+4
Зараз у багатьох компаніях немає вихідних (працюють вахтовим методом по 2 тижні з 8-00 до 20-00 без вихідних)
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21.09.2020 08:21
+3
Той кранівник напевне мало що винен, треба взіпати керівника який заставив його виконувати якусь заборонену правилами роботу
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21.09.2020 07:35
+3
Забув про закони фізики і правила ТБ. Як правило, до завалу крана призводить перевищення допустимих навантажень. Або іржава залізяка відслужила своє, може підвела гідравліка висувної опори
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21.09.2020 08:29
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Что он в выходные делал на кране ?
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21.09.2020 07:31 Відповісти
Зараз у багатьох компаніях немає вихідних (працюють вахтовим методом по 2 тижні з 8-00 до 20-00 без вихідних)
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21.09.2020 08:21 Відповісти
Працював на багатого дядю, для якого головне - об'єми продажів і прибуток, для котрого не існує поняття "вихідний день". Або мужичок вирішив трохи підзаробити поза робочим часом, поки багатий дядя не бачить, може й перед цим хильнув чарку, щоб стріла крана рівніше стояла )))
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21.09.2020 08:24 Відповісти
Той кранівник напевне мало що винен, треба взіпати керівника який заставив його виконувати якусь заборонену правилами роботу
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21.09.2020 07:35 Відповісти
Найактуальніша новина для країни яка веде війну вже шість років.
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21.09.2020 08:13 Відповісти
Помилка пілотування.
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21.09.2020 08:20 Відповісти
Занадто низько йшов?
А без жартів- зазвичай на помилку пілота в авіації списують тоді, коли пілот не виживає.
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21.09.2020 08:23 Відповісти
Забув про закони фізики і правила ТБ. Як правило, до завалу крана призводить перевищення допустимих навантажень. Або іржава залізяка відслужила своє, може підвела гідравліка висувної опори
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21.09.2020 08:29 Відповісти
Де ж там висувна опора? Бачиш, кран гусеничний?
Скоріш за все, кран перекинувся через перевищення вантажопід'ємності.
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21.09.2020 09:02 Відповісти
Кран на гусеничном ходу. Где у него опора?
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21.09.2020 09:05 Відповісти
Наверное груз поднимал тяжелый для данного вылета стрелы.
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21.09.2020 08:47 Відповісти
Кран дерьмо а крановщик дилетант походу
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21.09.2020 09:09 Відповісти
Не с водителем, а с крановщиком.
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21.09.2020 09:11 Відповісти
Это же надо так умудриться!?! Он вообще учился на крановщика? Или, как теперь принято, в Украине, любой парикмахер, гопник, клоун, метатель дротиков, рыночный продавец, домработница, содержанка, могут работать и работают министрами, руководителями парламентских комитетов и всяких- разных госструктур, предприятий, комиссий, департаментов...?
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21.09.2020 09:36 Відповісти
А маски где? Еще его и короной заразят для полного счастья
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21.09.2020 09:49 Відповісти
 
 