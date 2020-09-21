Строительный кран с водителем перевернулся в Харькове, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
В Харькове перевернулся строительный кран, в кабине которого находился человек, спасатели деблокировали пострадавшего
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской области.
"20 сентября в 9:56 на номер 101 поступило сообщение о том, что по ул. Велико-Бурлуцкая, 14 на территории ООО "Укрвентсистемы", Индустриального района перевернулся кран с мужчиной в кабине, которого зажало между конструкциями кабины. На место происшествия прибыли сотрудники ГСЧС на аварийно спасательном автомобиле и автокран. С помощью гидравлического оборудования под наблюдением врачей было деблокирован крановщика", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавшего доставили в 4-ю городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
Сообщается, что все обстоятельства данного случая выясняют работники Нацполиции.
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А без жартів- зазвичай на помилку пілота в авіації списують тоді, коли пілот не виживає.
Скоріш за все, кран перекинувся через перевищення вантажопід'ємності.