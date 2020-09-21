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Строительный кран с водителем перевернулся в Харькове, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В Харькове перевернулся строительный кран, в кабине которого находился человек, спасатели деблокировали пострадавшего

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской области.

"20 сентября в 9:56 на номер 101 поступило сообщение о том, что по ул. Велико-Бурлуцкая, 14 на территории ООО "Укрвентсистемы", Индустриального района перевернулся кран с мужчиной в кабине, которого зажало между конструкциями кабины. На место происшествия прибыли сотрудники ГСЧС на аварийно спасательном автомобиле и автокран. С помощью гидравлического оборудования под наблюдением врачей было деблокирован крановщика", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшего доставили в 4-ю городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Строительный кран с водителем перевернулся в Харькове, - ГСЧС 01

Сообщается, что все обстоятельства данного случая выясняют работники Нацполиции.

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Строительный кран с водителем перевернулся в Харькове, - ГСЧС 02
Строительный кран с водителем перевернулся в Харькове, - ГСЧС 03
Строительный кран с водителем перевернулся в Харькове, - ГСЧС 04
Фото: ГСЧС

несчастный_случай (314) строительство (1997) Харьков (7520) ГСЧС (4985)


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Топ комментарии
+4
Зараз у багатьох компаніях немає вихідних (працюють вахтовим методом по 2 тижні з 8-00 до 20-00 без вихідних)
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21.09.2020 08:21
+3
Той кранівник напевне мало що винен, треба взіпати керівника який заставив його виконувати якусь заборонену правилами роботу
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21.09.2020 07:35
+3
Забув про закони фізики і правила ТБ. Як правило, до завалу крана призводить перевищення допустимих навантажень. Або іржава залізяка відслужила своє, може підвела гідравліка висувної опори
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21.09.2020 08:29
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Правила форума Совет форумчан
Что он в выходные делал на кране ?
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21.09.2020 07:31 Ответить
Зараз у багатьох компаніях немає вихідних (працюють вахтовим методом по 2 тижні з 8-00 до 20-00 без вихідних)
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21.09.2020 08:21 Ответить
Працював на багатого дядю, для якого головне - об'єми продажів і прибуток, для котрого не існує поняття "вихідний день". Або мужичок вирішив трохи підзаробити поза робочим часом, поки багатий дядя не бачить, може й перед цим хильнув чарку, щоб стріла крана рівніше стояла )))
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21.09.2020 08:24 Ответить
Той кранівник напевне мало що винен, треба взіпати керівника який заставив його виконувати якусь заборонену правилами роботу
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21.09.2020 07:35 Ответить
Найактуальніша новина для країни яка веде війну вже шість років.
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21.09.2020 08:13 Ответить
Помилка пілотування.
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21.09.2020 08:20 Ответить
Занадто низько йшов?
А без жартів- зазвичай на помилку пілота в авіації списують тоді, коли пілот не виживає.
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21.09.2020 08:23 Ответить
Забув про закони фізики і правила ТБ. Як правило, до завалу крана призводить перевищення допустимих навантажень. Або іржава залізяка відслужила своє, може підвела гідравліка висувної опори
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21.09.2020 08:29 Ответить
Де ж там висувна опора? Бачиш, кран гусеничний?
Скоріш за все, кран перекинувся через перевищення вантажопід'ємності.
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21.09.2020 09:02 Ответить
Кран на гусеничном ходу. Где у него опора?
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21.09.2020 09:05 Ответить
Наверное груз поднимал тяжелый для данного вылета стрелы.
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21.09.2020 08:47 Ответить
Кран дерьмо а крановщик дилетант походу
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21.09.2020 09:09 Ответить
Не с водителем, а с крановщиком.
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21.09.2020 09:11 Ответить
Это же надо так умудриться!?! Он вообще учился на крановщика? Или, как теперь принято, в Украине, любой парикмахер, гопник, клоун, метатель дротиков, рыночный продавец, домработница, содержанка, могут работать и работают министрами, руководителями парламентских комитетов и всяких- разных госструктур, предприятий, комиссий, департаментов...?
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21.09.2020 09:36 Ответить
А маски где? Еще его и короной заразят для полного счастья
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21.09.2020 09:49 Ответить
 
 