На кордоні з Румунією в мікроавтобусі виявлено 505 виробів з бурштину та 20,3 кг необробленого каменю, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Понад 500 виробів з бурштину і велику кількість необробленого каменю виявили та вилучили прикордонники Чернівецького загону, працівники митниці та співробітники СБУ на кордоні з Румунією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Держприкордонслужби.

"Учора, близько опівдня, в пункті пропуску "Порубне", під час спільного огляду мікроавтобуса марки Mercedes виявлено необроблене каміння жовто-коричневого кольору вагою 20,3 кілограма. Крім того, 35-річний буковинець намагався приховано провезти 505 виробів з бурштину загальною вагою 6,4 кілограма", - сказано в повідомленні.

Камені і вироби були приховані в порожнині передньої панелі салону водія, в шахті подачі повітря і в ніші для акумуляторної батареї автомобіля.

Знайдений товар вилучено та оцінено у понад 538 тис. гривень. Також вилучено автомобіль, який був оцінений в 600 тис. гривень.

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Фото: сайт Держприкордонслужби