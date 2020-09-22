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Новини Фото Бурштинова мафія
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На кордоні з Румунією в мікроавтобусі виявлено 505 виробів з бурштину та 20,3 кг необробленого каменю, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Понад 500 виробів з бурштину і велику кількість необробленого каменю виявили та вилучили прикордонники Чернівецького загону, працівники митниці та співробітники СБУ на кордоні з Румунією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Держприкордонслужби.

"Учора, близько опівдня, в пункті пропуску "Порубне", під час спільного огляду мікроавтобуса марки Mercedes виявлено необроблене каміння жовто-коричневого кольору вагою 20,3 кілограма. Крім того, 35-річний буковинець намагався приховано провезти 505 виробів з бурштину загальною вагою 6,4 кілограма", - сказано в повідомленні.

Камені і вироби були приховані в порожнині передньої панелі салону водія, в шахті подачі повітря і в ніші для акумуляторної батареї автомобіля.

Знайдений товар вилучено та оцінено у понад 538 тис. гривень. Також вилучено автомобіль, який був оцінений в 600 тис. гривень.

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На кордоні з Румунією в мікроавтобусі виявлено 505 виробів з бурштину та 20,3 кг необробленого каменю, - Держприкордонслужба 01
На кордоні з Румунією в мікроавтобусі виявлено 505 виробів з бурштину та 20,3 кг необробленого каменю, - Держприкордонслужба 02
На кордоні з Румунією в мікроавтобусі виявлено 505 виробів з бурштину та 20,3 кг необробленого каменю, - Держприкордонслужба 03
На кордоні з Румунією в мікроавтобусі виявлено 505 виробів з бурштину та 20,3 кг необробленого каменю, - Держприкордонслужба 04
На кордоні з Румунією в мікроавтобусі виявлено 505 виробів з бурштину та 20,3 кг необробленого каменю, - Держприкордонслужба 05
Фото: сайт Держприкордонслужби

Автор: 

Правоохоронні органи (2708) СБУ (12863) силовики (2514) бурштин (509)


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А раньше янтарем печи топили на Полесье ибо уголь дорого стоил и КПД у бурштына больше
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22.09.2020 11:29 Відповісти
Так ПерЗиДент сказало, что незаконную добычу бурштына прекратили???!!!!
Шо опять развод?
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22.09.2020 11:36 Відповісти
Это со старых запасов еще никак вывезти не могут
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22.09.2020 11:37 Відповісти
Ну в принципе.... "машину недавно купил" - ну и заберут? Понятно шо если покупаешь, то там может быть что-то спрятано, но тя тут же винтят и спрашивают:
На кордоні з Румунією в мікроавтобусі виявлено 505 виробів з бурштину та 20,3 кг необробленого каменю, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 2197
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22.09.2020 11:48 Відповісти
Необроблений камінь, точно?
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22.09.2020 11:55 Відповісти
кому этот мусор нужен?
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22.09.2020 12:37 Відповісти
 
 