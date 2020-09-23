Працівницю аптеки вбили вночі в Одесі, - Нацполіція. ФОТО

Тіло дівчини з ознаками насильницької смерті було виявлено сьогодні вранці в одній з аптек Одеси на вулиці Академіка Корольова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Одещини.

За попередніми даними, потерпіла - працівниця фармацевтичного закладу - загинула від ножових поранень, обстановка в аптеці не порушена.

Нині на місці працює слідчо-оперативна група поліції та керівництво ГУНП.

Анкетні дані загиблої, обставини події та особа, яка вчинила злочин, встановлюються. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

