Працівницю аптеки вбили вночі в Одесі, - Нацполіція. ФОТО

Тіло дівчини з ознаками насильницької смерті було виявлено сьогодні вранці в одній з аптек Одеси на вулиці Академіка Корольова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Одещини.

За попередніми даними, потерпіла - працівниця фармацевтичного закладу - загинула від ножових поранень, обстановка в аптеці не порушена.

Нині на місці працює слідчо-оперативна група поліції та керівництво ГУНП.

Анкетні дані загиблої, обставини події та особа, яка вчинила злочин, встановлюються. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Працівницю аптеки вбили вночі в Одесі, - Нацполіція 01
Працівницю аптеки вбили вночі в Одесі, - Нацполіція 02

Одеса (5596) Нацполіція (15425) вбивство (3152) аптека (210)
Топ коментарі
+13
наркоманы, аптечка явно "приторговывала" по ночам
показати весь коментар
23.09.2020 10:48 Відповісти
+9
Стана аптек,ломбардов,такси и казнокрадов,но убивают только первых трех.
показати весь коментар
23.09.2020 11:07 Відповісти
+5
аптека явно профильная, торговать дурью всегда было опасно, но девчонку конечно жаль!
показати весь коментар
23.09.2020 11:13 Відповісти
Эти точки так и называются "Ночная аптека"
показати весь коментар
23.09.2020 11:12 Відповісти
так як небуло б стільки нариків стільки б і аптек не було вони ж роблять основний виторг
показати весь коментар
23.09.2020 14:01 Відповісти
"бывший".
иначе бы не вышла к кучке дураков. та и вроде в аптеках нету ничего(разве смешивают?) шоп "упороться" то.
показати весь коментар
23.09.2020 10:51 Відповісти
полно всего..
показати весь коментар
23.09.2020 12:45 Відповісти
ну та вы то знаешь то. опытный же мужичек, со стажем)) плюс - красножопый.
показати весь коментар
23.09.2020 12:48 Відповісти
оо!! знаток подшконочных дел пришёл . Привет, передаст . Ты у нас и по дури спец?
показати весь коментар
23.09.2020 13:07 Відповісти
Ночь
Улица
Фонарь
Аптека
показати весь коментар
23.09.2020 10:52 Відповісти
Стана аптек,ломбардов,такси и казнокрадов,но убивают только первых трех.
показати весь коментар
23.09.2020 11:07 Відповісти
У меня на районе 5 аптек в одной двухэтажной хатынке.
показати весь коментар
23.09.2020 11:31 Відповісти
аптека явно профильная, торговать дурью всегда было опасно, но девчонку конечно жаль!
показати весь коментар
23.09.2020 11:13 Відповісти
 
 