Работницу аптеки убили ночью в Одессе, - Нацполиция. ФОТО

Тело девушки с признаками насильственной смерти было обнаружено сегодня утром в одной из аптек Одессы на улице Академика Королева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Одесчины.

По предварительным данным, потерпевшая - работница фармацевтического учреждения - погибла от ножевых ранений, обстановка в аптеке не нарушена.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа полиции и руководство ГУНП.

Анкетные данные погибшей, обстоятельства происшествия и лицо, совершившее преступление, устанавливаются. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Работницу аптеки убили ночью в Одессе, - Нацполиция 01
Работницу аптеки убили ночью в Одессе, - Нацполиция 02

Топ комментарии
+13
наркоманы, аптечка явно "приторговывала" по ночам
показать весь комментарий
23.09.2020 10:48 Ответить
+9
Стана аптек,ломбардов,такси и казнокрадов,но убивают только первых трех.
показать весь комментарий
23.09.2020 11:07 Ответить
+5
аптека явно профильная, торговать дурью всегда было опасно, но девчонку конечно жаль!
показать весь комментарий
23.09.2020 11:13 Ответить
Эти точки так и называются "Ночная аптека"
показать весь комментарий
23.09.2020 11:12 Ответить
так як небуло б стільки нариків стільки б і аптек не було вони ж роблять основний виторг
показать весь комментарий
23.09.2020 14:01 Ответить
По предварительным данным потерпевшая - работница фармацевтического учреждения - погибла от ножевых ранений, обстановка в аптеке не нарушена. Источник: https://censor.net/ru/p3220798\\\\\\\\\\

"бывший".
иначе бы не вышла к кучке дураков. та и вроде в аптеках нету ничего(разве смешивают?) шоп "упороться" то.
показать весь комментарий
23.09.2020 10:51 Ответить
полно всего..
показать весь комментарий
23.09.2020 12:45 Ответить
ну та вы то знаешь то. опытный же мужичек, со стажем)) плюс - красножопый.
показать весь комментарий
23.09.2020 12:48 Ответить
оо!! знаток подшконочных дел пришёл . Привет, передаст . Ты у нас и по дури спец?
показать весь комментарий
23.09.2020 13:07 Ответить
Ночь
Улица
Фонарь
Аптека
показать весь комментарий
23.09.2020 10:52 Ответить
У меня на районе 5 аптек в одной двухэтажной хатынке.
показать весь комментарий
23.09.2020 11:31 Ответить
