Работницу аптеки убили ночью в Одессе, - Нацполиция. ФОТО
Тело девушки с признаками насильственной смерти было обнаружено сегодня утром в одной из аптек Одессы на улице Академика Королева.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Одесчины.
По предварительным данным, потерпевшая - работница фармацевтического учреждения - погибла от ножевых ранений, обстановка в аптеке не нарушена.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа полиции и руководство ГУНП.
Анкетные данные погибшей, обстоятельства происшествия и лицо, совершившее преступление, устанавливаются. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
