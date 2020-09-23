Работницу аптеки убили ночью в Одессе, - Нацполиция. ФОТО

Тело девушки с признаками насильственной смерти было обнаружено сегодня утром в одной из аптек Одессы на улице Академика Королева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Одесчины.

По предварительным данным, потерпевшая - работница фармацевтического учреждения - погибла от ножевых ранений, обстановка в аптеке не нарушена.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа полиции и руководство ГУНП.

Анкетные данные погибшей, обстоятельства происшествия и лицо, совершившее преступление, устанавливаются. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

