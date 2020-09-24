УКР
Незаконний видобуток бурштину блокували на території лісгоспу Рівненщини, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України блокувала видобуток бурштину-сирцю на території Дубровицького лісгоспу і затримала угруповання чорних копачів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними досудового слідства, незаконний промисел організували мешканці кількох сіл Рокитнівського району. Під час нелегальних робіт зловмисники використовували небезпечну для навколишнього середовища технологію гідрозмиву ґрунту. Видобутий "сонячний камінь" ділки реалізовували місцевим перекупникам.

На місці нелегальної розробки правоохоронці викрили 15 учасників угрупування. У зловмисників виявлено 10 дизельних мотопомп та понад 20 кілограмів бурштину, який вони встигли видобути під час "зміни".

У ході вилучення технологічного обладнання і бурштину місцеві мешканці намагалися чинити спротив співробітникам СБУ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На кордоні з Румунією в мікроавтобусі виявлено 505 виробів з бурштину та 20,3 кг необробленого каменю, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 240-1 (незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи, обсягів протиправної діяльності та притягнення до відповідальності інших осіб, задіяних у незаконному промислі.

Незаконний видобуток бурштину блокували на території лісгоспу Рівненщини, - СБУ 01
Незаконний видобуток бурштину блокували на території лісгоспу Рівненщини, - СБУ 02
Незаконний видобуток бурштину блокували на території лісгоспу Рівненщини, - СБУ 03
Незаконний видобуток бурштину блокували на території лісгоспу Рівненщини, - СБУ 04
Незаконний видобуток бурштину блокували на території лісгоспу Рівненщини, - СБУ 05
Незаконний видобуток бурштину блокували на території лісгоспу Рівненщини, - СБУ 06

+9
24.09.2020 11:14 Відповісти
+4
один зедегенерат ,с полгода назад ,тут мне обьяснял, что добычу янтаря жаба сделал такой не выгодной ,шо уже никто этим не занимается)
24.09.2020 10:59 Відповісти
+3
"заблокировали" работу...теперь будут обилечивать хозяина бизнеса и менять ему ему крышу ..на СБУную?
24.09.2020 11:54 Відповісти
один зедегенерат ,с полгода назад ,тут мне обьяснял, что добычу янтаря жаба сделал такой не выгодной ,шо уже никто этим не занимается)
24.09.2020 10:59 Відповісти
24.09.2020 11:14 Відповісти
як би тобі сказати, вона не те що невигідна, малоприбуткова, але люди там вже звикли мити, і працювати не хочуть, хочуть швидких грошей, і продають його за копійки, ціна реально впала, але попит є, не той що був ще років 5 назад і ціни вже не такі, тепер щоб на бляху бимиви х5 треба не пару днів мити, а місяць, але ж то таке.
24.09.2020 17:53 Відповісти
выборы-выборы
24.09.2020 11:00 Відповісти
24.09.2020 11:00 Відповісти
Зеленые твари ничего не делают для предотвращения природной катастрофы и уничтожения лесов Украины, ничего не делают для улучшения экологии, восстановления лесов, очищения рек, не строят мусороперерабатывающих заводов. Ни одного завода на такую огромную страну - это преступление.Загажено уже все и зеленые приматы сидят на этом го-не и обмазывают друг друга экскрементами, им пох что происходит , им приятно что вокруг один мусор. Даже животными не назовешь таких уродов. Любая свинья не гадит, где живет и спит, а зеленые олигофрены хуже свиньи и хуже любого животного, гадят под себя и им это за кайф. Штрафы мизерные, менты за мусором не следят, даже за вырубкой парков не следят, мусорных заводов нет, мусорных свалок миллион. Зеля сам - мусорный отход.
24.09.2020 12:29 Відповісти
Блин, ещё дедушка Ульянов учил - делиться нуна.
24.09.2020 11:07 Відповісти
єслі каждаму давать, паламаєца кравать так і тут, якщо з усіма ділитись,то з голоду здохнуть, от вирішили викинути із ланцюжка себеу, не вийшло.
24.09.2020 17:56 Відповісти
"Во время нелегальных работ злоумышленники использовали опасную для окружающей среды технологию гидросмыва почвы."

Чтобы оформить участок для легальной добычи, нужно оформить множество документов (список есть в интернете) и потратить много денег. Небольшая артель вряд ли может это осуществить. Если сможет, происходит чудо: технология гидросмыва почвы остаётся, но перестаёт быть опасной для окружающей среды, а старатели перестают быть злоумышленниками.
24.09.2020 11:16 Відповісти
Сбу чует где бабло ...
24.09.2020 11:42 Відповісти
Читаючи новини,сбу припинило,сбу зловили,сбу запобігли.Навіщо ми кормимо стільки лодарів різних служб.Нехай буде всюди тільки СБУ.
24.09.2020 11:49 Відповісти
"заблокировали" работу...теперь будут обилечивать хозяина бизнеса и менять ему ему крышу ..на СБУную?
24.09.2020 11:54 Відповісти
что не заплатили? на выборы для цирка собирают.
24.09.2020 12:16 Відповісти
я бы этих "бурштынщиков" на месте расстреливал, без предупреждения, сколько можно уже предупреждать..скоты безумные, во что они превратили природу...на фото, без содрогания, не посмотришь
24.09.2020 13:33 Відповісти
Легалезуйте добычу янтаря,проституцию,евробляхи!Это даст доплительно до 100 миллиардов гривен поступлений в год!У нас дыра 300 миллиардов в бюджете!!!Ее нужно чемто покрывть?Или весь кабмин,парламент ,Шмыгаль работают на кремль и хотят уничтожить страну экономически!Абсоолютно ни чегт не делается,чтобы покрыть дефицит бюджета и вывести экономику из тени!!!Ганьба!
24.09.2020 14:48 Відповісти
Точно. Еще можно легализовать порнографию, педофилию, наркоманию и так далее. Список можно продолжать до бесконечности. Да, забыл еще про коррупцию....Впрочем она у нас и так практически легализована, только почемуто нихера в бюджет не приносит, а только выносит.
24.09.2020 16:43 Відповісти
Не гоните..беса)) Видобуток бурштину вже легалізован ..з грудня 2019 року))
Зhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/402-20#Text АКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про видобуток бурштину та інших корисних копалин
24.09.2020 17:55 Відповісти
пєті нєту вже 1.5 роки, а епоха бурштинності й нині там... шо ж за ******** бабай, куди не плюнь всюди на зебілів камні з нєба
25.09.2020 07:12 Відповісти
Ровенская Народная Республика !
25.09.2020 08:34 Відповісти
неужели взялись за этих ....
27.09.2020 08:34 Відповісти
 
 