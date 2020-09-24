Незаконний видобуток бурштину блокували на території лісгоспу Рівненщини, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безпеки України блокувала видобуток бурштину-сирцю на території Дубровицького лісгоспу і затримала угруповання чорних копачів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
За даними досудового слідства, незаконний промисел організували мешканці кількох сіл Рокитнівського району. Під час нелегальних робіт зловмисники використовували небезпечну для навколишнього середовища технологію гідрозмиву ґрунту. Видобутий "сонячний камінь" ділки реалізовували місцевим перекупникам.
На місці нелегальної розробки правоохоронці викрили 15 учасників угрупування. У зловмисників виявлено 10 дизельних мотопомп та понад 20 кілограмів бурштину, який вони встигли видобути під час "зміни".
У ході вилучення технологічного обладнання і бурштину місцеві мешканці намагалися чинити спротив співробітникам СБУ.
Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 240-1 (незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину) Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи, обсягів протиправної діяльності та притягнення до відповідальності інших осіб, задіяних у незаконному промислі.
Чтобы оформить участок для легальной добычи, нужно оформить множество документов (список есть в интернете) и потратить много денег. Небольшая артель вряд ли может это осуществить. Если сможет, происходит чудо: технология гидросмыва почвы остаётся, но перестаёт быть опасной для окружающей среды, а старатели перестают быть злоумышленниками.
Зhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/402-20#Text АКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про видобуток бурштину та інших корисних копалин