Поліція Закарпаття припинила діяльність міжнародного каналу переправлення нелегалів через держкордон. ФОТОрепортаж

Закарпатська поліція викрила злочинну діяльність групи осіб, яка займалася переправленням через держкордон нелегалів. До угруповання входили 7 осіб, серед яких мешканці Закарпаття і Луганської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Нацполіції України у Facebook.

Протягом останніх кількох місяців правоохоронці провели ряд оперативних заходів, у ході яких вдалося встановити, що організатором злочинної схеми є 38-річний мешканець села Грушево Тячівського району. До незаконної діяльності чоловік залучив ще шістьох осіб, серед яких чітко розподілив ролі.

Нині чотирьом особам, за процесуального керівництва обласної прокуратури, вже повідомлено про підозру у злочині за статтею 332 Кримінального кодексу України, щодо інших трьох - вирішується питання.

Поліція Закарпаття припинила діяльність міжнародного каналу переправлення нелегалів через держкордон 01

Сьогодні, 25 вересня, у помешканнях фігурантів справи на території Закарпаття та Луганщини слідчі Головного управління поліції Закарпаття провели одночасно 12 обшуків. У ході процесуальних дій поліцейські вилучили речові докази, які мають суттєве значення для подальшого доведення вини зловмисників. Також було вилучено зброю та речовини, схожі на наркотичні.

Поліція Закарпаття припинила діяльність міжнародного каналу переправлення нелегалів через держкордон 02

Досудове розслідування у справі щодо злочину міжнаціонального масштабу триває. За скоєне зловмисника загрожує позбавлення волі на строк до 7 років.

Поліція Закарпаття припинила діяльність міжнародного каналу переправлення нелегалів через держкордон 03
Поліція Закарпаття припинила діяльність міжнародного каналу переправлення нелегалів через держкордон 04
Фото: сайт поліції

Поліція Закарпаття припинила діяльність міжнародного каналу переправлення нелегалів через держкордон 05

