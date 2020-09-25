Полиция Закарпатья пресекла деятельность международного канала переправки нелегалов через госграницу. ФОТОрепортаж

Закарпатская полиция разоблачила преступную деятельность группы лиц, которая занималась переправкой через госграницу нелегалов. В группировку входили 7 человек, среди которых жители Закарпатья и Луганской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины в Facebook.

В течение последних нескольких месяцев правоохранители провели ряд оперативных мероприятий, в ходе которых удалось установить, что организатором преступной схемы является 38-летний житель села Грушево Тячевского района. К незаконной деятельности мужчина привлек еще шесть человек, среди которых четко распределил роли.

Сейчас четырем лицам под процессуальным руководством областной прокуратуры уже сообщено о подозрении в преступлении по статье 332 Уголовного кодекса Украины, относительно других трех - решается вопрос.

Сегодня, 25 сентября, в помещениях фигурантов дела на территории Закарпатья и Луганщины следователи Главного управления полиции Закарпатья провели одновременно 12 обысков. В ходе процессуальных действий полицейские изъяли вещественные доказательства, которые имеют существенное значение для дальнейшего доказательства вины злоумышленников. Также было изъято оружие и вещества, похожие на наркотические.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Гражданин Китая привлекал своих соотечественников-нелегалов к работе на сельхозугодьях Киевщины, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Досудебное расследование по делу о преступлении межнационального масштаба продолжается. За содеянное злоумышленника грозит лишение свободы на срок до 7 лет.





Фото: сайт полиции