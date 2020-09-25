РУС
Полиция Закарпатья пресекла деятельность международного канала переправки нелегалов через госграницу. ФОТОрепортаж

Закарпатская полиция разоблачила преступную деятельность группы лиц, которая занималась переправкой через госграницу нелегалов. В группировку входили 7 человек, среди которых жители Закарпатья и Луганской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины в Facebook.

В течение последних нескольких месяцев правоохранители провели ряд оперативных мероприятий, в ходе которых удалось установить, что организатором преступной схемы является 38-летний житель села Грушево Тячевского района. К незаконной деятельности мужчина привлек еще шесть человек, среди которых четко распределил роли.

Сейчас четырем лицам под процессуальным руководством областной прокуратуры уже сообщено о подозрении в преступлении по статье 332 Уголовного кодекса Украины, относительно других трех - решается вопрос.

Полиция Закарпатья пресекла деятельность международного канала переправки нелегалов через госграницу 01

Сегодня, 25 сентября, в помещениях фигурантов дела на территории Закарпатья и Луганщины следователи Главного управления полиции Закарпатья провели одновременно 12 обысков. В ходе процессуальных действий полицейские изъяли вещественные доказательства, которые имеют существенное значение для дальнейшего доказательства вины злоумышленников. Также было изъято оружие и вещества, похожие на наркотические.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Гражданин Китая привлекал своих соотечественников-нелегалов к работе на сельхозугодьях Киевщины, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полиция Закарпатья пресекла деятельность международного канала переправки нелегалов через госграницу 02

Досудебное расследование по делу о преступлении межнационального масштаба продолжается. За содеянное злоумышленника грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

Полиция Закарпатья пресекла деятельность международного канала переправки нелегалов через госграницу 03
Полиция Закарпатья пресекла деятельность международного канала переправки нелегалов через госграницу 04
Фото: сайт полиции

Полиция Закарпатья пресекла деятельность международного канала переправки нелегалов через госграницу 05

нелегалы (454) правоохранительные органы (2972) силовики (2800) Закарпатская область (2668)
А хто й коли той канал прорив, хто наповнював - звідки в Україні взялося стільки славних нелегалів? Якщо їх достатньо, щоб завповнити цілий експортний канал, то десь повинен бути й імпортний.
25.09.2020 12:53 Ответить
Еврейский кооператив: "Азохнвей" возьмёт в аренду один погонный метр государственной границы.
25.09.2020 14:04 Ответить
пришлось пожертвовать одной кормушкой..
25.09.2020 16:37 Ответить
 
 