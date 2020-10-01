За фактом масштабних пожеж на Луганщині відкрито кримінальні провадження, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва місцевих прокуратур Луганської області за фактами масштабних пожеж на Луганщині розпочаті кримінальні провадження щодо порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За попередніми даними, 30 вересня 2020 року у Луганській області зафіксовано 146 пожеж лісових масивів, трави та чагарників. Внаслідок надзвичайно складних погодних умов та сильного вітру вогонь поширився на майже 10 тис га за добу.

Найбільш складна ситуація склалася вздовж лінії розмежування від смт Станиця Луганська до м. Сєвєродонецька – лісові пожежі набули загрозливого характеру для 22 населених пунктів. У вогняному кільці опинилися 11 селищ у безпосередній близькості до Сєверодонецька.

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Наразі локалізовано та ліквідовано 82 пожежі, гасіння ще 64 продовжується – у Новоайдарському, Старобільському та Станично-Луганському районах.

"За останніми даними внаслідок значних опіків та отруєння чадним газом загинуло 6 осіб, один із них – лісничий, 12 осіб госпіталізовано. За оперативними даними, з населених пунктів, що опинилися під загрозою, евакуйовано 120 людей. Вигоріло та пошкоджено вогнем орієнтовно 424 будівлі, з них 311 – житлові будинки", - йдеться в повідомленні.

Сформовано обласний оперативний штаб з надання допомоги постраждалим у результаті пожеж.

Загалом у гасінні задіяні 1229 людей особового складу та понад 200 одиниць техніки. Залучені підрозділи рятувальників Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградської, Полтавської та Харківської областей.

Після підтвердження "режиму тиші" до боротьби з вогнем залучили також авіацію.

Тривають слідчі дії.

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Хід досудового розслідування кримінальних проваджень перебуває на особистому контролі керівника Луганської обласної прокуратури.







