На Луганщині через пожежі перекрито рух у Станицю Луганську, - поліція. ФОТОрепортаж

У поліції Луганської області повідомляють, що рух транспорту в н.п. Станиця Луганська наразі перекрито.

"Нині проводиться перекриття дорожнього руху в населеному пункті Нижня Вільхова Станично-Луганського району та перекрито рух у смт Станиця Луганська", - повідомляється на сторінці обласного главку поліції в соцмережі фейсбук у четвер вдень, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з повідомленням, станом на 13:00 на території Луганської області триває гасіння масштабних пожеж у лісових масивах: Новоайдарського, Старобільського, Попаснянського та Станично-Луганського районах. За попередніми оцінками ДСНС орієнтовна площа пожеж становить близько 9,3 тис. га.

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"Внаслідок масштабних пожеж 9 людей загинуло та 15 мешканців госпіталізовані до лікарні. Після гасіння пожеж за місцем мешкання виявлено 5 загиблих громадян (62-річний чоловік та 73-річна жінка - с. Сиротіне, 67-річний чоловік, 82-річна жінка та неопізнаний труп - с. Воронове)", - поінформували в поліції.

Евакуйовано 120 осіб, у тому числі із: сіл Муратове - 35 осіб (розміщено в смт Новойдар у школі та лікарні), Воронове - 40, Сиротине - 25, Осколонівка – 20.

Евакуйованих 104 мешканців с. Воронове, Сиротине та Метьолкіне, які не мають житла поміщено до 2 евакуаційних пунктів, розміщених у середній загальноосвітній школі № 8 та № 17 м. Сєверодонецька.

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До ліквідації пожеж залучено 541 працівник та 114 одиниць техніки ДСНС, у тому числі 3 літаки АН-32 та 2 гвинтокрила ДСНС; 148 військовослужбовців та 14 одиниць техніки ЗСУ, 60 працівників та 56 одиниць техніки Держлісагентства, 580 працівників поліції.



























